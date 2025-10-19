fb ig video search mobile ETtoday

「轉念」改變命運最好的方法！挫折困難誰都會有　高能量人能成功的秘訣

>

文／張濤　圖／幸福文化、達志示意圖

轉念＝轉運，是改變命運最好的方法

轉念=轉運，這是改變命運的最好方法。我認識很多高能量的人，他們往往比別人多了一點「轉念」。高能量的人並非沒有煩惱，但當煩惱來襲時，他們能夠迅速轉念，把困難事變容易，把壞事當作好事，把大事化為小事。眼中的世界，其實都源於自己的念頭。心念好，一切皆好；心念正，萬事皆順。

幸福文化,心靈,轉念,命運,生活,。（圖／達志示意圖）

1+轉念不是軟弱，而是化解

面對困難時，轉念不是逃避，而是用更智慧的方式去化解問題。在生活中遇到棘手任務，不能只抱怨任務太難，而要去思考如何利用現有資源來解決。

2+轉念不是退讓，而是破執

在生活中，大家常常被固有的觀念束縛，認為事情「必須這樣」或「只能那樣」。轉念，就是打破這種執念，跳離「非黑即白」的思維模式。例如，當你被別人誤解時，不要立刻陷入「為什麼別人總是針對我」的情緒中，而是試著去想：「是不是對方沒有理解我的意思？」經過轉念，就能夠破除執念，找到更合理的解決辦法。

3+轉念不是認輸，而是和解

生活中，二元對立的思維模式隨處可見，例如「成功」與「失敗」、「對」與「錯」、「被理解」與「被誤解」……這種非黑即白的思維方式，往往會讓人陷入情緒低谷，難以看到更多的可能性。

轉念的核心在於：當事情不如意時，是否可以換一個角度看待問題？這樣的轉變並不是認輸，而是智慧領悟。它讓自己與現實和解，也與自己的內心和解。

透過轉念，每個人可以發現事情的積極面，突破內心的限制，不再用固定的觀念定義自己和他人，而看到更多可能性。同時，轉念也能讓自己活得更輕鬆：不執著於「必須怎樣」，而是學會接受，心態自然也就更平和。

幸福文化,心靈,轉念,命運,生活,。（圖／達志示意圖）

轉念的步驟：練習瞬間改變思維

心念是命運的指南針，人生的吉凶禍福往往就在一念之間。轉變心念，就是改變命運的開始，甚至可能改寫整個人生。

1+暫停

當你察覺情緒湧現，先停下來，深呼吸三次，讓自己冷靜下來。比如，當你和情人吵架，情緒即將失控時，給自己一個短暫的停頓，這其實就是理性的回歸。

2+觀察

問問自己：我現在的想法是怎麼來的？它真的是唯一的解釋嗎？我是不是忽略了什麼？這是改變的第一步，而這個過程往往能幫自己發現思維盲點。

3+替換

如果你遇到一件令你傷心的事情，非常想哭，但又覺得表達情緒是一種軟弱的表現，這時候就需要替換心念。你可以告訴自己：不論什麼年紀，每個人都有抒發情緒的權利。

同樣的道理，把「我失敗了，我總是做不好」替換成「失敗讓我更清楚問題出在哪裡，下一次會更好」。這種思維的轉變，能讓你從中吸取教訓，而不是被困難打倒。選擇更快樂，或者選擇更悲傷，都只在你的一念之間。

4+行動

當你成功轉念之後，就需要付諸實踐、採取行動，這是成長過程中必不可少的一步。你必須調整計畫、澄清溝通、總結經驗……每一次轉念後的行動，都是對自己的突破，只有在行動中，你才能不斷進步。

人生的轉捩點，往往就在心境的轉變之間。心念一變，世界就會煥然一新。藉由瞬間轉念，不僅能打破舊有的限制，還能瞬間提升內在的能量。從現在開始，讓自己練習瞬間轉念，在每一次挑戰中發現新的機會，用最強大的心靈力量，去塑造自己的人生。

一念之轉，就是命運的奇跡。

高．能．量．行．動

記錄「轉念瞬間」

．準備一本日記本，每天記錄下自己的負面情緒或消極想法，然後嘗試用積極的視角重新解讀這些想法。例如，將「我做不到」轉念為「我可以嘗試」。

練習「轉念的瞬間」

．去一個地方，走錯了路？轉念一想：這或許是一個探索新世界的機會。
．休假還要無薪工作？轉念一想：至少有一份工作，沒那麼糟糕。

【推薦書籍】

幸福文化,心靈,轉念,命運,生活,。（圖／達志示意圖）

書名：《高能量21法則》

作者：張濤

簡介：企業家，教育奮鬥者，作家，投資人。深耕教育領域多年，重點研究人的內驅力、學習力、創新力、堅毅力等關鍵能力，更關注讓人不斷成長與突破的根本力量──生命力。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 心靈, 轉念, 命運, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

金鐘時尚／林心如連身褲深V開到腰辣爆！千萬Boucheron項鍊填空超閃

金鐘時尚／林心如連身褲深V開到腰辣爆！千萬Boucheron項鍊填空超閃

金鐘時尚／Tom Ford助攻楊謹華奪下視后　金豹裝點細節更顯女王氣場 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕 金鐘時尚 ／范少勳秀全台首曝光伯爵錶　貴公子裝扮帥翻 瘦身超有感！5款「飲控食物」推薦　跟著吃健康不復胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面