fb ig video search mobile ETtoday

素顏也能開會好優雅　Google Meet AI幫你化妝上鏡不慌張

>

▲Google Meet AI化妝功能。（圖／翻攝Google官網）

▲Google Meet AI化妝功能。（圖／翻攝Google官網）

記者蔡惠如／綜合報導

Google 近期宣布在視訊功能 Meet 上新增美妝功能，不同於許多美妝 APP 效果總是下重手，其呈現的 AI 效果相當自然且「具說服力」，讓使用者不必再為氣色或膚況煩惱，也不需要額外濾鏡或修圖，就能以輕鬆狀態面對同事與客戶。

除了醫美之外，美妝品牌似乎還要面對另一個新敵手，就是AI演算法的挑戰，Google Meet推出的AI美妝功能，提供給付費會員使用，從今年 10 月初起於行動與網頁版本同步上線，提供 12 種妝容風格，從淡雅裸妝到正式濃妝皆可選擇。

使用者可在「外觀」設定中的「人像修飾」項目內找到。原有的人像修飾功能包含膚色平滑、提亮眼底與美白眼部，這次再加入完整妝容效果，讓整體更接近真實上妝後的質感。

▲Google Meet AI化妝功能。（圖／翻攝Google官網）

Google 表示，AI 妝容會根據臉部動態自動調整位置，即使在拿起咖啡或用手遮臉時，妝容依舊穩定不跑位，看起來更自然。開會前或會議中皆可啟用，且一旦套用妝容風格後，系統會自動記住選項，下次開會可直接使用，省去重新設定的麻煩。

這項由人工智慧驅動的功能，結合 Google 一貫的人像光線調整技術，讓畫面在自然光與室內燈源下都能維持穩定色調。除了提升使用者外觀，也讓遠距會議體驗更加順暢與自在。

▲Google Meet AI化妝功能。（圖／翻攝Google官網）

若碰到上班族臨時被拉進早會、媽媽線上開家長會，或是自由工作者剛睡醒就要視訊客戶，都能在幾秒內開啟 AI 妝容功能，讓自己看起來氣色明亮、膚色均勻，不再手忙腳亂。這樣的便利設計，也讓視訊鏡頭前的焦慮感大幅下降。

關鍵字：

Google Meet, AI 美妝, 線上會議, 虛擬妝容, 人像修飾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後

個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝

個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 人都會找尋自己的缺失　但懂得「正向回饋」更是走下去的動力 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包 桃園台茂「最難訂位Buffet島語」要來了！預計年底前開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面