素顏也能開會好優雅　Google Meet AI幫你化妝上鏡不慌張

▲Google Meet AI化妝功能。（圖／翻攝Google官網）



記者蔡惠如／綜合報導

Google 近期宣布在視訊功能 Meet 上新增美妝功能，不同於許多美妝 APP 效果總是下重手，其呈現的 AI 效果相當自然且「具說服力」，讓使用者不必再為氣色或膚況煩惱，也不需要額外濾鏡或修圖，就能以輕鬆狀態面對同事與客戶。

除了醫美之外，美妝品牌似乎還要面對另一個新敵手，就是AI演算法的挑戰，Google Meet推出的AI美妝功能，提供給付費會員使用，從今年 10 月初起於行動與網頁版本同步上線，提供 12 種妝容風格，從淡雅裸妝到正式濃妝皆可選擇。

使用者可在「外觀」設定中的「人像修飾」項目內找到。原有的人像修飾功能包含膚色平滑、提亮眼底與美白眼部，這次再加入完整妝容效果，讓整體更接近真實上妝後的質感。

Google 表示，AI 妝容會根據臉部動態自動調整位置，即使在拿起咖啡或用手遮臉時，妝容依舊穩定不跑位，看起來更自然。開會前或會議中皆可啟用，且一旦套用妝容風格後，系統會自動記住選項，下次開會可直接使用，省去重新設定的麻煩。

這項由人工智慧驅動的功能，結合 Google 一貫的人像光線調整技術，讓畫面在自然光與室內燈源下都能維持穩定色調。除了提升使用者外觀，也讓遠距會議體驗更加順暢與自在。

若碰到上班族臨時被拉進早會、媽媽線上開家長會，或是自由工作者剛睡醒就要視訊客戶，都能在幾秒內開啟 AI 妝容功能，讓自己看起來氣色明亮、膚色均勻，不再手忙腳亂。這樣的便利設計，也讓視訊鏡頭前的焦慮感大幅下降。