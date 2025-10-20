fb ig video search mobile ETtoday

LG窄版敲敲看冰箱祭優惠　現在出手立馬省4000元

記者蔡惠如／綜合報導

雙十一還沒到，家電優惠戰已提前開打。LG 率先推出線上商城會員日活動，10／24前主打人氣家電限時下殺、最高現折三萬元，其中窄版設計的「敲敲看冰箱」優惠價 34,650 元，比原價現省 4,000 元起；同場加映除濕機組合現省 7,290 元，一口氣買齊防潮、保鮮與清淨設備。伊萊克斯則瞄準毛孩家庭推出新品空氣清淨機，於台北家電展購機可獲木入森折扣碼與寵物魚油粉體驗組。

▲LG祭出官網優惠，討論度高的窄版敲敲看冰箱現出手直接省4千元。（圖／品牌提供）

▲PuriCare雙變頻除濕機 12 公升＋烘物箱組合可省7,000多元。（圖／品牌提供）

LG 官方線上商城即起至 10／24 推出「會員日」活動，指定商品最高現折 30,000 元，並搭配 LINE PAY、台新銀行信用卡與 LINE 購物多重回饋，最高可享 16% 回饋。活動期間任選兩件再九折，新會員加碼 95 折，最低折扣可達 85 折，提前為年底家電汰舊換新鋪路。

▲PuriCare AeroBooster 寵物版空氣清淨機打9折。（圖／品牌提供）

主打冬季防潮「PuriCare雙變頻除濕機 12 公升＋烘物箱」為活動最強檔組合，採雙變頻壓縮機與智慧除濕模式，可依環境濕度自動調整強度；靜音模式噪音低於 32 分貝，夜間除濕也不擾眠。活動期間購機即贈專用烘物箱，標榜能快速烘乾鞋子、手套或玩偶。組合原價 18,990 元，特價 12,900 元，再申請節能補助最高可省 7,290 元。

「PuriCare AeroBooster 寵物版空氣清淨機」搭載雙重氣流可推送至 5.5 公尺遠，AI 模式下可節能 49%，祭出9折特價20,610元；「InstaView 敲敲看雙門冰箱」以雲朵白外觀結合窄版設計，小宅也能輕鬆配置，原價 38,900 元，優惠價 34,650 元，直接現省4,250元。

▲極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機。（圖／品牌提供）

瑞典家電品牌伊萊克斯看準人寵共居趨勢，於 11 月推出「極適家居500 寵物抗敏空氣清淨機」，主打浮毛、異味雙重淨化，為毛孩家庭量身打造健康空氣方案。新品售價 14,900 元，上市期間於台北家電展購買伊萊克斯任一款空氣清淨機，即可獲得木入森官網折扣碼，於官網消費滿 2,000 元再贈魚油粉體驗組。

LG, 伊萊克斯, 家電優惠, 敲敲看冰箱, 除濕機, 空氣清淨機

