社交讓人心力交瘁？過度迎合、總當垃圾桶都是禁忌

文／張濤　圖／幸福文化、達志示意圖 

社交的核心，不是技巧，而是心力

社交的本質並不是技巧，而是內在的能量流動。

兩個人的社交，從表面看是兩個人的互動，其實是兩股能量的交互作用。如果你總是覺得社交很累，很難讓自己輕鬆自在地與別人互動，根本原因不是你不會溝通，也不是性格問題，而是社交心力不足。

心力強大的人，社交不會是負擔，而是一種滋養。只有心力不足的人，社交才會透支他的能量。這種社交心力，包含著四個維度。

．穩定心力。不因社交情境的變化而產生情緒波動，能保持自我穩定。
．拓展心力。願意主動探索新的社交機會，而不是被動等待社交。
．篩選心力。知道什麼社交值得投入精力，避免無效社交。
．聯結心力。建立長期有價值的人際關係，而不是淺層互動。

從社交心力的四個維度來看，社交並不只是簡單的「說話」，而是一系列的資訊溝通、情緒波動、能量互動的過程。

朋友,購物,逛街,旅行,閨蜜,好友,知己,。（圖／達志示意圖）

每個人在社交場中的一舉一動，都在消耗心力能量：大家需要關注別人的情緒和反應，隨時調動自己的情緒，並及時調整自己的表達方式來接住對方的話題；任何人都需要在各種各樣的社交場合中，保持自我內核的穩定；遇到不友善的話題，需要控制情緒讓自己保持得體；遇到意想不到的社交衝突，必須隨機應變處理；即使在正常情況下，還要試圖營造輕鬆的場域，讓自己和別人都處於輕鬆的狀態。

這些「波動」，都會不斷消耗心力，如果心力不足，社交就會變成一種「能量透支」的行為，而不是「能量滋養」的過程。

如果在社交後總是感到「耗盡電量」，這就是所謂的「社交疲憊」。而導致這種社交疲憊的原則，通常有以下幾種情況：

1+過度迎合別人，導致心理負擔過重

很多「討好型」性格的人，在社交場上總是努力扮演「友好型朋友」，總是在意別人的態度，小心翼翼地迎合別人的話題，即使很累也故作精力充沛的樣子；跟別人聊天，害怕冷場，拼命接話題、找話題，試圖讓氣氛保持熱鬧；擔心別人不喜歡自己，所以不斷調整自己的言行，說著言不由衷的話。

當你不斷消耗心理能量去「取悅」他人，而不是做真實的自己，社交就會變成一場對自己的消耗戰。

社交時，不要過度地迎合他人，試著放鬆下來，做自己就好，讓社交更自然。記住，社交不是讓每個人去完成一場完美的表演，其實沒有那麼多觀眾，做真實的自己最有力量。

2+透支能量，沒有及時進行「能量回補」

很多人在社交時，總是認真傾聽別人的故事，但一說到自己的話題，卻無人關心和傾聽；有些人習慣性關照別人的感受，卻忽略自己也有需求。在社群互動時，自己總是扮演「情緒垃圾桶」的角色。

如果一個人不斷輸出情緒價值，但沒有獲得相應的支持，心理能量就會被透支。盡量要遠離那些讓自己能量透支的朋友，學會平衡「給予」和「接受」，讓自己的社交不再是單向消耗。

朋友,友情,友誼,快樂（圖／達志／示意圖）

如何建立社交心力

1+學會「鬆弛感」社交

社交不是迎合，而是找到自己的節奏。在社交場合，很多人都處於緊繃的狀態，害怕說錯話、冷場，甚至刻意討好別人，試圖融入某個社群。但真正高段位的社交，不是曲意迎合，而是帶著「鬆弛感」去互動──不卑不亢，不刻意表現自己，也不強行融入，而是讓自己處於一個自然、舒適的社交節奏中。

「鬆弛感」社交，並不代表隨意或不在意，而是一種高品質的自信和社交掌控力。

它的核心是自己有足夠的價值感，無須由外界評價來確認自身價值。在「鬆弛感」社交中，每個人不是社交場上的考生，不需要利用好的表現來博取他人打高分，而是以平常心去面對人際關係，在適當的互動中建立真正有價值的聯結。

2+用「能量帳戶法」管理社交

其實我們每個人都有一個「能量帳戶」。我們要留意自己的能量帳戶，並不是所有的社交活動都可以在這個能量帳戶裡「存錢」，有些社交是消耗，甚至是透支的。

有這樣的覺察，就要及時檢視社交感受，如果讓人感覺精疲力竭，那可能就是消耗型社交。尤其是剛步入社會的新鮮人、職場小白，不明白這一點，一股勁衝進社交群，糊裡糊塗闖進低層次的社交圈，白白損耗自己的能量，浪費心力。隨著職場經驗的增加，要學會選擇和檢視社交活動，選擇能夠增加能量帳戶存摺的社交圈。

3+增強社交邊界感

保持社交邊界感的關鍵，就是選擇值得投入精力的社交對象。對於那些增加能量帳戶存摺的朋友，珍惜和感激他們的付出；對於那些關心你的情緒和想法的人，要學會保持距離；對於經常讓你透支能量帳戶的人，要學會拒絕。不迎合，不討好，不必強求與所有人都相處得融洽。

當一個人能夠有意識地一點點地收回自己的心神，聚焦自己身上，就會節省自己的心力，積攢自己能量。把這些能量留給真正值得付出的人，也替自己保留足夠的心理空間。

4+練習「淡淡的」魅力

在社交場合中，不需過度活躍，不喧賓奪主，學會用「少即是多」的方式影響他人。

練習「淡淡的」社交即可。這反而需要強大心力，臨危不亂、遇事不慌、張弛有度、以柔克剛、不爭不搶，內心絕不矛盾和焦慮，也不過分糾結和內耗，不在乎他人眼光和世俗的判斷標準，舉手投足間都是那種毫不費力、隨性灑脫的自信光芒。

真正的社交高手，是讓別人感覺舒服，也讓自己在互動中提升心力。

高．能．量．行．動

從今天開始，練習新的社交心力，讓社交變得更輕鬆、更高效、更有意義。
 

【推薦書籍】

幸福文化,心靈,轉念,命運,生活,。（圖／達志示意圖）

書名：《高能量21法則》

作者：張濤

簡介：企業家，教育奮鬥者，作家，投資人。深耕教育領域多年，重點研究人的內驅力、學習力、創新力、堅毅力等關鍵能力，更關注讓人不斷成長與突破的根本力量──生命力。

出版社：幸福文化

關鍵字：

幸福文化, 心靈, 轉念, 命運, 生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

