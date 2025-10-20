fb ig video search mobile ETtoday

奶油級絲滑眼霜滋潤出細緻大眼！秋冬必Pick新作全方位逆齡

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

眼周肌膚細緻又薄透，但是每天需要高度運作，因此很容易成為提前老化的部位，例行的保濕滋養絕對是必要，近期就有有不少眼霜單品，透過柔滑的質地，深層修護抗老。

＃SK-II 肌源賦能撫紋眼霜

SK-II,東森自然美,雅漾,保養,眼霜,護膚,抗老。（圖／品牌提供）

面對肌膚初老現象，SK-II將旗下經典肌源賦能撫紋眼霜進行全面升級，不僅有經典的傳奇成分PITERA，更是搭載致臻芍藥凝萃、專研香豆酸精粹，讓肌膚重現飽滿澎彈的逆齡膚況，在年末更是以晶透小熊的奇幻夢境打造出可愛療癒的快閃體驗，不僅呼應PITERA能帶給肌膚晶瑩剔透的功效，更是讓人感受滿滿療癒力。

＃東森自然美 BIO UP科美研極地泌光修護眼霜

SK-II,東森自然美,雅漾,保養,眼霜,護膚,抗老。（圖／品牌提供）

東森自然美旗下BIO UP科美研系列擁有高評價，在2025年秋冬推出全新極地泌光修護眼霜，選用來自阿爾卑斯山的極地石竹花，極強生命力可以在嚴苛環境依然綻放生存，能幫助修護肌膚乾燥、注入活力能量，並以日本雞尾酒配方：日本晚櫻花酒粕、黃金麴與清酒菁純，加強舒緩保濕。

＃雅漾 極致彈潤眼霜Pro

SK-II,東森自然美,雅漾,保養,眼霜,護膚,抗老。（圖／品牌提供）

以「植物性A醇」補骨脂酚搭配神經醯胺前驅物、香草多酚等成分，以有感抗老幫助眼周肌膚重現放大明亮，不僅成分到位，質地更是有如奶油一般絲滑，搭配金屬按摩頭貼合眼型設計，具有舒緩冰鎮效果，可以搭配每日按摩，迅速讓眼神立刻經量有神。

關鍵字：

SK-II, 東森自然美, 雅漾, 保養, 眼霜, 護膚, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還 金鐘時尚／網友票選鳳小岳紅毯最帥！LV西裝「一亮點」超會穿　阿Ken也上榜 人都會找尋自己的缺失　但懂得「正向回饋」更是走下去的動力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面