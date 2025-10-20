奶油級絲滑眼霜滋潤出細緻大眼！秋冬必Pick新作全方位逆齡

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

眼周肌膚細緻又薄透，但是每天需要高度運作，因此很容易成為提前老化的部位，例行的保濕滋養絕對是必要，近期就有有不少眼霜單品，透過柔滑的質地，深層修護抗老。

＃SK-II 肌源賦能撫紋眼霜

面對肌膚初老現象，SK-II將旗下經典肌源賦能撫紋眼霜進行全面升級，不僅有經典的傳奇成分PITERA，更是搭載致臻芍藥凝萃、專研香豆酸精粹，讓肌膚重現飽滿澎彈的逆齡膚況，在年末更是以晶透小熊的奇幻夢境打造出可愛療癒的快閃體驗，不僅呼應PITERA能帶給肌膚晶瑩剔透的功效，更是讓人感受滿滿療癒力。

＃東森自然美 BIO UP科美研極地泌光修護眼霜

東森自然美旗下BIO UP科美研系列擁有高評價，在2025年秋冬推出全新極地泌光修護眼霜，選用來自阿爾卑斯山的極地石竹花，極強生命力可以在嚴苛環境依然綻放生存，能幫助修護肌膚乾燥、注入活力能量，並以日本雞尾酒配方：日本晚櫻花酒粕、黃金麴與清酒菁純，加強舒緩保濕。

＃雅漾 極致彈潤眼霜Pro

以「植物性A醇」補骨脂酚搭配神經醯胺前驅物、香草多酚等成分，以有感抗老幫助眼周肌膚重現放大明亮，不僅成分到位，質地更是有如奶油一般絲滑，搭配金屬按摩頭貼合眼型設計，具有舒緩冰鎮效果，可以搭配每日按摩，迅速讓眼神立刻經量有神。