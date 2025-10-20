夢幻天鵝包、皮革花瓣手袋掀波西米亞風！搶看Chloé春夏5大話題單品

記者鮑璿安／綜合報導

Chloé 創意總監 Chemena Kamali 在 2026 夏季系列中持續擁抱品牌標誌性的波西米亞浪潮，探索一個介於「高級訂製與成衣」之間的世界——《ENTRE DEUX》。在如此創新的架構下，也誕生了許多打破常規的包款單品，像是天鵝包、花瓣手袋等夢幻之作，都在秀後引發討論，《ET FASHION》搶先直擊設計細節給大家看！





▲Chloé 創意總監 Chemena Kamali 在 2026 夏季系列中持續擁抱品牌標誌性的波西米亞浪潮，探索一個介於「高級訂製與成衣」之間的世界——《ENTRE DEUX》。（圖／品牌提供）

▲台灣名媛孫芸芸、MEOVV成員Anna看秀造型。（圖／品牌提供）

本季於巴黎 UNESCO 會議廳發表，象徵品牌回歸真正的自由靈魂與工藝思考，透過布料自然垂墜構築形體，透過輕盈線條回應女性的內在力量與柔軟。大秀上充分點燃大家共鳴的是一套接著一套的印花禮服，大量取材 1960年代檔案庫中的印花靈感， Karl Lagerfeld任職期間所打造出奔放熱情的Chloé女性形象再度重回視線，也加入Chemena Kamali對於現代女性的想像，以布料的自然垂墜去尋找形體、份量與流動感，皺褶、打結與纏繞，營造出一種輕盈的氣息。

五大話題單品亮點：工藝回歸、夢幻卻日常

1. 手繪天鵝包





▲本季最受矚目的夢幻作品莫過於粉白暈染的天鵝造型晚宴包。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

本季最受矚目的夢幻作品莫過於粉白暈染的天鵝造型晚宴包，以細膩彩繪打造，細緻的金屬鏈條貫穿，搭配上各式波西米亞風格的白裙翩翩起舞，輕鬆就達到美神等級，絕對是秀上最吸睛的單品之一。



2.手作皮革花瓣包





▲圓潤蓬鬆的立體花瓣包以超過130片皮革花瓣拼接而成 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

圓潤蓬鬆的立體花瓣包以超過130片皮革花瓣拼接而成，每一朵花瓣經由工匠逐片剪裁與捏塑，展現品牌的刺繡與立體工藝功力。帶著俏皮浪漫氣息，同時具備細節與層次。而包款的下方也點綴了壓印細節的品牌Logo，在滿足辨識度的同時也十分低調，讓花瓣包的完整度更高。



3. 果實造型金屬肩背包

▲Kiwi、木瓜、火龍果切片造型的包款絕對是一個驚喜亮點 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）



Kiwi、木瓜、火龍果切片造型的包款絕對是一個驚喜亮點，讓廣大水果控看見了都欲罷不能！以黃銅結構結合琺瑯手繪呈現逼真的果肉與籽粒，展現 Chemena 對配件幽默感的掌握。當然大家先別心急，亮點還藏在包款內袋之中，紫紅色的撞色的內襯充分呼應了火龍果的果肉，簡直從裡到外都是驚喜。



4. Paddington 鎖頭包

2000 年代街頭最紅的鎖頭包 Paddington 宣告回歸之後持續稱霸伸展台！以原版比例保留復古韻味並重新打磨五金鎖頭，加入當代柔軟皮革與更輕量的結構設計，這次帶來更多材質以及適合日常使用的尺寸，是創意總監重新擁抱品牌歷史的象徵動作。



5. 透明水晶涼鞋





▲這款極簡涼鞋猶如當代灰姑娘的玻璃鞋一般，以透明 TPU 結合柔軟鞋底製成。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

這款極簡涼鞋猶如當代灰姑娘的玻璃鞋一般，以透明 TPU 結合柔軟鞋底製成，極簡線條烘托肌膚延伸效果，一體成型彷彿赤足行走，是秀上出鏡率很高的百搭鞋履之一。

同場加映

▲Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2026夏季系列之中，則誕生了全新「Bolero」手袋。（圖／記者鮑璿安攝）

Pierpaolo Piccioli操刀的BALENCIAGA 2026夏季系列之中，則誕生了全新「Bolero」手袋，以其獨特的橢圓弧形輪廓與柔軟皮革質感吸睛，巧妙融合了 Piccioli 的詩意浪漫與 Balenciaga 一貫的雕塑線條感。「Bolero」的設計靈感源自西班牙舞蹈的節奏與優雅，包身呈流暢的卵石狀結構，宛如舞者身體的律動。其弧形上提手柄與金屬扣環點綴出精緻細節，搭配品牌標誌性的極簡配色——奶油白、鵝黃、粉霧玫瑰、豹紋與經典黑——展現從柔美到叛逆的多樣個性。在實用性上，「Bolero」兼具小巧外型與充足容量，拉鍊開口設計俐落實用，也成為本季 Balenciaga 最具辨識度的新作之一。