fb ig video search mobile ETtoday

越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？

>

星座,占卜,個性,金錢。（圖／IG）

▲「社群消失人口」5大性格特點。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在手機成為身體延伸、社群媒體綁定日常的世代，「不發文、不限動、不回留言」竟悄悄成為一種新趨勢。全球有愈來愈多網路使用者選擇「社群隱形化」，雖然仍使用網路，但降低社群曝光、甚至完全停用Facebook、Instagram等平台的比例逐年上升，被學者稱為「零發文時代」（Zero Post Era）現象。其實他們是更在意「心理健康、隱私權與專注力」，擁有以下5大特徵：

1. 高度重視隱私

這群人對個人資訊公開持保留態度，不願讓生活被演算法或陌生人掌握，他們通常對「被觀看」感到不自在，更傾向用加密通訊或私人社團取代公開平台。

2. 追求心理自由

長期使用社群容易產生「比較壓力」，有人看別人成功焦慮，有人看別人度假覺得自己停滯。選擇遠離社群的人，通常為了擺脫他人眼光、重建內心秩序，希望情緒不再被滑動的畫面牽著走。

3. 現實人際大於網絡關係

他們更重視「真實連結」，寧願花時間與少數好友面對面吃飯聊天，也不想把關係建立在讚數或限動回覆上，人際圈雖小卻深。

4. 專注效率比曝光更重要

社群平台被設計為高黏著界面，容易耗損專注力，許多工程師、創作者、或讀書考生刻意「斷社群」，提高專注效率，避免拖延與分心。

5. 反抗「被演算法操控」

部分人不滿社群媒體平台透過推播與廣告操縱興趣與想法，選擇退出視為「資訊主權行動」，希望自己決定閱讀內容，而不是被餵養。

關鍵字：

社群, 隱私, 心理自由, 專注力, 演算法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

金鐘時尚／網友票選柯佳嬿紅毯最美！曾莞婷、韓瑜以極小差距緊追在後 個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝 做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要 2025最熱門「彎刀褲」怎麼穿最修飾？推薦風格與搭配一次看 裕隆城2025營收上看57億！全齡友善規劃打造14萬會員「自然回流」的生活體驗 搞不懂女人心容易單身三大星座！TOP 1脾氣古怪　常錯過真心的對象 看似溫和實則不好惹的星座！TOP 1平時話少低調　一旦被踩底線必加倍奉還

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面