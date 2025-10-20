越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？





▲「社群消失人口」5大性格特點。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在手機成為身體延伸、社群媒體綁定日常的世代，「不發文、不限動、不回留言」竟悄悄成為一種新趨勢。全球有愈來愈多網路使用者選擇「社群隱形化」，雖然仍使用網路，但降低社群曝光、甚至完全停用Facebook、Instagram等平台的比例逐年上升，被學者稱為「零發文時代」（Zero Post Era）現象。其實他們是更在意「心理健康、隱私權與專注力」，擁有以下5大特徵：

1. 高度重視隱私

這群人對個人資訊公開持保留態度，不願讓生活被演算法或陌生人掌握，他們通常對「被觀看」感到不自在，更傾向用加密通訊或私人社團取代公開平台。

2. 追求心理自由

長期使用社群容易產生「比較壓力」，有人看別人成功焦慮，有人看別人度假覺得自己停滯。選擇遠離社群的人，通常為了擺脫他人眼光、重建內心秩序，希望情緒不再被滑動的畫面牽著走。

3. 現實人際大於網絡關係

他們更重視「真實連結」，寧願花時間與少數好友面對面吃飯聊天，也不想把關係建立在讚數或限動回覆上，人際圈雖小卻深。

4. 專注效率比曝光更重要

社群平台被設計為高黏著界面，容易耗損專注力，許多工程師、創作者、或讀書考生刻意「斷社群」，提高專注效率，避免拖延與分心。

5. 反抗「被演算法操控」

部分人不滿社群媒體平台透過推播與廣告操縱興趣與想法，選擇退出視為「資訊主權行動」，希望自己決定閱讀內容，而不是被餵養。