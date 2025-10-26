從《女孩》到《回魂計》　盤點舒淇優雅大器的珠寶穿搭細節Top5

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

舒淇執導首作《女孩》以及主演Netflix強檔《回魂計》的出色表現，讓人再次愛上這位氣質獨到的國際巨星！

舒淇執導首作《女孩》（臺灣上映日期2025年10月31日）入圍第82屆威尼斯影展主競賽單元爭奪金獅獎，隨後參與多倫多影展（Toronto International Film Festival，簡稱TIFF）、釜山影展皆廣獲好評，並拿下釜山「最佳導演獎」；亮眼成績延續至近期上檔的Netflix大戲《回魂計》，舒淇在劇中飾演孩子陷入詐騙案的汪慧君一角，戲外則以記者會亮相的極佳狀態讓人驚艷，本篇細數舒淇近期出席的造型珠寶細節。

舒淇的穿搭珠寶細節01：Cartier美洲豹更襯女性魅力

舒淇帶著首部執導長片《女孩》，與邱澤、9m88 、白小櫻一同現身威尼斯影展，她於紅毯上選戴卡地亞典藏系列手環，鑽石與縞瑪瑙交織貴氣；另外一套珠寶造型在記者會上亮相，舒淇選戴來自卡地亞Panthère de Cartier長項鍊與戒指，美洲豹系列珠寶的鮮明形象，完美映襯穿戴者的大膽品味和個人魅力。

舒淇的穿搭珠寶細節02：藝術氣息的Cindy Chao

舒淇出席Netflix《回魂計》全球發布之夜，她以一襲白色連身洋裝搭配Cindy Chao趙心綺的「四季系列」楓葉耳環與「緞帶系列」戒指亮相，展現影后的藝術風範。Cindy Chao以空間層次與雕塑手法，捕捉楓葉的生機姿態，向來是四季系列極具代表性的創作主題；「緞帶系列」則是巧手運用金工寶石，將緞帶飄揚於空中的輕柔，定格保存。有趣的是，這裡能發現影后的珠寶穿戴巧思，舒淇將裝飾有緞帶的正面低調轉向掌心握住，當她向觀眾揮手致意時，這件幸運小物細節使能讓鏡頭完整捕捉。

▲（左）CINDY CHAO White Label Collection 高級珠寶系列 緞帶戒指、（右）CINDY CHAO White Label Collection 高級珠寶系列 四季楓葉耳環。

舒淇的穿搭珠寶細節03：率性疊搭Chanel

舒淇於2025年第30屆釜山國際影展閉幕式穿戴多款Chanel香奈兒高級珠寶，包括：ETERNAL N°5項鍊、COMÈTE GÉODE項鍊、COMÈTE 1932戒指、COCO CRUSH單邊窄版耳環以及COCO CRUSH單邊夾式耳環，並選擇單一色系的18K白金鑲嵌鑽石款式，即使品項和搭配方式多元層疊，仍給人不過分張揚的率性優雅感受。

舒淇的穿搭珠寶細節04：Qeelin把幸運符碼帶上身

舒淇以褲裝搭配Qeelin珠寶點綴2025年多倫多影展（Toronto International Film Festival，簡稱TIFF）期間。由潤娥擔任全球品牌代言人的Qeelin，其東方文化圖騰讓人印象深刻，最具辨識度的系列作品之一是代表好運能量意義的葫蘆Wulu珠寶系列。

舒淇的穿搭珠寶細節05：TASAKI不只是優雅的珍珠

除了Chanel珠寶，舒淇在釜山國際影展Netflix原創影集《回魂計》全球首映會的造型，另點綴以TASAKI的珍珠，其光暈呼應她當晚一席白色絲緞光澤蕾絲洋裝，別具巧思的是，舒淇選擇的珍珠也非典型的串鍊，而是加以鏤空星星、牛角圖騰的「珍珠革新主義」設計款，再搭上黑色西裝外套，柔中帶酷的兼容與鬆弛態度實在太好看。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

