2025維密大秀必看5亮點！周子瑜首登場、Jasmine Tookes挺九月肚美麗開場

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025維多利亞的秘密大秀於10月16日早上登場，除了有TWICE作為表演嘉賓，還有哪些時尚迷們必看的亮點？

2025維密大秀（Victoria’s Secret Fashion Show 2025）於台灣時間10月16日早上七點登場，官方YouTube直播吸引超過兩百萬名粉絲同時觀看，今年由韓國女團TWICE擔任主要表演嘉賓，其中台灣成員周子瑜更是台灣觀眾們關注的焦點！2025維密大秀還有哪些必看的亮點，以下一併整理給你。

2025維多利亞的秘密大秀必看5亮點

TWICE首登維密舞台，周子瑜美成台灣之光！

2025維密大秀上，由TWICE四位成員志效、娜璉、Momo和子瑜代表演出，帶來〈This is for〉和〈Strategy〉兩首高人氣歌曲，她們以Victoria’s Secret的內衣搭配短版服裝、連身衣和毛絨絨的粉色長靴，展現俏麗的舞台魅力，子瑜罕見的性感造型更令人眼睛一亮！在TWICE的表演中，大秀發表品牌旗下代表年輕、活潑與休閒的Pink系列，與TWICE的風格正好契合！

Bella Hadid萊姆病恢復，擔綱壓軸天使

Bella Hadid日前傳出萊姆病復發再度入院，經過積極治療已大大恢復，順利攜手姐姐Gigi Hadid一起登上2025維密大秀，並擔任壓軸天使的重任！

Jasmine Tookes孕育生命的力量之美

2025年Victoria’s Secret大秀的開場也非常令人震撼，當維密天使Jasmine Tookes以懷孕九個月的狀態，挺著孕肚走上舞台，穿著閃耀的金絲禮服、金絲貝殼羽翼，背後如星雲般綻放光芒。這一刻不只是令人動容的美麗，更是對女性力量的禮讚。Jasmine Tookes用最柔軟的姿態詮釋最堅定的美，讓性感不再局限於身材的線條，而是延伸為一種生命力的存在。Jasmine Tookes的登場，是對「母親也能是超模」最有力的宣言，同時也改寫了伸展台的定義。

2025維密多元超模展現女性不同的美

繼2024年維密大秀重新回歸大秀舞台之後，2025維密不再只有將天使翅膀與性感畫上等號，為了開放更多元的市場以及審美，維密超模有更多以不同身體、不同人生階段、不同文化背景的女性，共同在伸展台上綻放光芒的寓意，因此，本季大秀也能看見女性更多元的美麗，比如，作為首位登上《運動畫刊》泳裝特刊封面的亞裔大尺碼模特兒Yumi Nu ，就是對多元體態最有力的擁抱。Yumi Nu自信從容的步伐，展示著飽滿而健康的身形曲線，就如同是在告訴世界美從不該被尺寸定義。另外作為亞裔與混血女性，Yumi Nu 的存在本身也是文化融合與身份自信的象徵。而2025剛入選為Models.com「新超模時代」的Abby Champion，則象徵著新世代超模的面貌；亞洲超模雎曉雯在2023年產女後，也是首次回歸維密大秀，而他的身體經歷了孕育與蛻變之後，也在今天的大秀舞台上展現女人可以在生命的每個階段擁抱不同樣貌的美。

▲維密天使Yumi Nu是首位登上《運動畫刊》泳裝特刊封面的亞裔大尺碼模特兒 ，如今Yumi Nu登上大秀舞台就是對多元體態最有力的擁抱。

▲入選Models.com「新超模時代」的Abby Champion。

▲（左）Awar Odhiang是非裔加拿大籍的超模，近期因為走上香奈兒大秀的壓軸，成為炙手可熱的模特兒。（右）Alex Consani是一位跨性別的超模。

▲亞洲超模雎曉雯在2023年產女後首次回歸維密大秀，展現女性歷經不同人生階段的美麗。

2025維密大秀設計重點

2025維密大秀在一片耀眼的金色光芒中揭開序幕，傾瀉宛如神祇、鳳凰般神聖的氣場；浪漫粉色系列由Gigi Hadid開場炒熱氣氛，扣合秀前公開的後台花絮中，模特兒們皆穿著粉色條紋睡衣，看來今年的主軸正是夢幻的嫩粉色，加入花瓣、花朵和絨毛翅膀的妝點，讓天使們也特別享受其中。

魅惑的紅色光暈中，Bella Hadid領銜演繹紅色系作品，蕾絲、光澤和金屬感面料的組合，呈現出奔放與純粹的性感。源自大自然意象的色彩，也在今年成為設計元素，其中巨大的花朵翅膀造型一出場，領著觀眾瞬間走進花園仙境，大秀最後，則在黑、銀與白色的經典面貌中完美收尾。

必看精彩造型：

