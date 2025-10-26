fb ig video search mobile ETtoday

討論度高「問題肌救星」精華液推薦　高濃度C到最火PDRN膚質原地升級

>

「問題肌救星」精華液推薦！從日系高濃度C到韓系PDRN，讓你的膚質原地升級

▲美妝圈討論度最高的四款「問題肌救星」。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

告別無效的瓶瓶罐罐，現在的保養趨勢，是針對自身膚況，選擇一款能真正對症下藥的高效能精華液。本篇精選近期在美妝圈討論度最高的四款「問題肌救星」，從日本殿堂級的醫美精華，到韓國最火的PDRN成分，助你在這個秋冬，輕鬆養出穩定、透亮的理想膚質。

2025 秋冬高效精華液推薦：Dermacept 維他命C精華

如果你希望一瓶就能KO多種肌膚困擾，那來自日本樂敦製藥的殿堂級醫美品牌Dermacept，絕對是你的首選。這支在日本美妝大賞榮獲134冠王殊榮的C25維他命C精華，是品牌20年專注純維他命C研究的巔峰之作。它成功突破了高濃度、高穩定、高滲透三大技術難題，以25%的極高濃度純維他命C，搭配日本專利滲透技術，能迅速將活性成分直送肌底，有效改善斑點、毛孔、細紋、彈力、暗沉等五大肌膚問題。想要體驗肌膚煥然一新的透亮緊緻感，選它準沒錯。

「問題肌救星」精華液推薦！從日系高濃度C到韓系PDRN，讓你的膚質原地升級

▲Dermacept 維他命C精華 12ml／3,350元。（圖／品牌提供）

2025 秋冬高效精華液推薦：CAUDALIE 葡萄籽淨化抗痘精華

毛孔粗大、黑頭粉刺、痘痘反覆發作，是許多油性與混合肌的惡夢。CAUDALIE這款全新的葡萄籽淨化抗痘精華，就是專為解決這些問題而生的溫和猛藥。它結合了天然水楊酸（BHA）與分子更大、更溫和的多羥基酸（PHA），能在不刺激肌膚的前提下，高效淨化毛孔、代謝老廢角質，連敏感肌也能安心使用。此外，更添加了結合6種天然植物精華的POLY+6抗痘專利複合物，能有效調理多餘油脂、預防痘痘生成。不僅臉部，連身體的痘痘也能使用，還你一身清爽無瑕的細緻肌膚。

「問題肌救星」精華液推薦！從日系高濃度C到韓系PDRN，讓你的膚質原地升級

▲CAUDALIE 葡萄籽淨化抗痘精華 30ML／1,460元。（圖／品牌提供）

2025 秋冬高效精華液推薦：京城之霜 PDRN山茶花泌活精華

想跟上韓國最前沿的美容科技，那你一定要認識PDRN這個成分！牛爾老師將這個醫美等級的熱門成分，轉化為日常可用的高效保養。京城之霜的PDRN山茶花泌活精華，突破性地從植物白色山茶花中提取PDRN，打造出比傳統來源更溫和、更穩定的配方，能為肌膚注入源源不絕的活力，改善乾燥、粗糙與疲憊感，讓你無痛輕鬆養出超越水光的健康透亮膚質，是追求韓妞般光澤肌的秘密武器。

「問題肌救星」精華液推薦！從日系高濃度C到韓系PDRN，讓你的膚質原地升級

▲京城之霜 PDRN山茶花泌活精華 30ml／2,300元。（圖／品牌提供）

2025 秋冬高效精華液推薦：INNISFREE 綠茶神經醯胺牛奶水精華

INNISFREE獨家研發專為肌膚保養而生的美肌綠茶成分超過40年，再度突破肌膚保濕新境界！綠茶神經醯胺牛奶水精華以最新成分超導綠茶保濕科技™為核心，將美肌綠茶水與綠茶籽油結合膠囊科技，創造出比一般玻尿酸更深層、更有效的保濕效果，真正達到快速保濕，搭配關鍵的輕盈水感配方綠茶神經醯胺超速滲透吸收，幫助強健肌膚屏障、舒緩泛紅。

「問題肌救星」精華液推薦！從日系高濃度C到韓系PDRN，讓你的膚質原地升級

▲INNISFREE 綠茶神經醯胺牛奶水精華160ml／650元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
20歲網紅挪用母親30萬手術費　疑「害病情急轉直下」生日變忌日
日居酒屋被台人狂留五星評論「做一事」　一票人笑翻：真的很有才
原始連結

關鍵字：

周刊王, ENHYPEN, 金善禹, JUNGWON, PRADA Beauty

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會 梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 國外爆紅的「One In, One Out」省錢法　用一個原則讓存款跟生活都升級了 表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協 林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面