開架10月新品話題滿滿！朴信惠膠原飲、日本爆賣水光唇蜜熱門色號必搶

10月開架美妝新品話題滿滿！從韓劇女神朴信惠代言的DR.WU水光雙膠原胜肽飲，到日本熱賣的曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜、SENKA專科超微米卸妝水，再到兩大香氛髮品新勢力Farcent法頌精油洗髮系列與魅尚萱完美直順系列，從臉到髮一次升級，打造秋冬最有感的水光保養日常。

韓劇女神朴信惠代言：DR.WU「水光雙膠原胜肽飲」美顏保健一次到位

台灣醫美領導品牌DR.WU再次引爆膠原飲話題！全新水光款以小分子雙膠原配方結合維他命C、B5、玻尿酸與神經醯胺，每瓶含6000mg高濃度雙膠原，吸收快、保濕力長達12小時，無論早晨補水或夜間修護都完美對應。韓劇女神朴信惠親曝：「DR.WU雙膠原胜肽飲就是我維持水潤光澤肌的關鍵！」10月開賣後立刻成為許多愛美女孩的新寵。

▲DR.WU水光雙膠原胜肽飲7入／1,380元。（圖／品牌提供）

日本爆賣登台：曼秀雷敦「水光豐潤護唇蜜」晶透潤色一抹閃亮

在日本幾乎人手一支的曼秀雷敦「水光豐潤護唇蜜」終於登台！獨特的固態唇蜜質地，如果凍般輕抹即融化於唇間，一抹即現晶透水光，加上配方中特別添加4重美容精華油（荷荷芭油、蜂王漿萃取、橄欖果油、蜂蠟精華），保濕同時修護乾唇。三款色號中「蜜光裸杏」最適合素顏日常，「蜜光莓紅」則是秋冬人氣王，讓雙唇輕鬆展現自然紅潤水光感。

▲曼秀雷敦水光豐潤護唇蜜3.2g／240元。（圖／品牌提供）

潔淨控必收：SENKA專科「超微米卸妝水」升級為超大容量

專科今年推出全新大容量超微米卸妝水系列，一次滿足清潔、保濕、抗暗沉與舒緩需求！裡頭的Micellar Formula深層潔淨分子，能吸附毛孔髒污與彩妝，同時添加玻尿酸與蠶絲蛋白保濕成分，卸後肌膚依然柔嫩不緊繃。五款針對不同膚質設計的版本中，保濕透亮款與淨膚控油款最受歡迎，連aespa成員Giselle也愛用推薦：「妝卸得乾淨又不刺激，肌膚超舒服！」

▲專科超微米卸妝水400ml／400元。（圖／品牌提供）

髮肌也要做SPA：Farcent法頌「髮肌SPA精油洗髮系列」療癒登場

從髮根開始的精緻保養革命！Farcent法頌全新推出髮肌SPA精油洗髮系列，將日常洗髮升級為療癒儀式，三大系列針對不同需求打造—髮絲蓬鬆款添加深海藻精華與控油因子，帶來輕盈空氣感；髮肌修護款結合平衡酵母與胜肽，強化頭皮屏障；髮根強健款則以珍稀復活草深層強韌髮根。全系列採用無矽靈、無Paraben配方並搭載專利DREAMSCENT™技術，讓精油香氛在洗髮時化為一場頭皮SPA，時尚女神許路兒用過後也大讚：「洗完頭不只髮根蓬鬆，整個人心情也被療癒了！」

▲Farcent 法頌的髮肌SPA精油洗髮系列共有3種款式，分別為髮絲蓬鬆款、髮肌修護款及髮根強健款。（圖／品牌提供）

▲許路兒最愛具備控油的髮絲蓬鬆款，另外還會視髮況與髮肌修護款交替使用。（圖／品牌提供）

自然捲救星：魅尚萱「完美直順系列」實現零毛躁質感髮

自然捲髮質的人最怕台灣潮濕氣候導致髮絲毛躁又亂翹？由韓國護髮品牌魅尚萱帶來的完美直順系列，以獨家光感直順科技對抗濕氣與毛躁，透過三步驟洗護組合—洗髮精、護髮霜、護髮精油，能讓髮絲一整天維持柔亮線條，即使自然捲也能輕鬆擁有零糾結的順滑髮感。更棒的是全系列還添加茉莉與佛手柑香氣，洗後髮香自然持久，讓你出門不用噴香水也能自帶好聞香味。

▲魅尚萱完美直順系列擁有獨家光感直順科技，從洗髮精、護髮霜到護髮精油三個品項一起使用，效果加倍！（圖／品牌提供）

