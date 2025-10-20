「5個步驟」教你走出舒適圈　當感到害怕代表你正在突破自己

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「5個步驟」教你走出舒適圈。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲跨出舒適圈其實並不難。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

金鐘獎拿下迷你劇集（電視電影）女配角獎的李沐發表感言時和自己喊話：：「會怕是正常的，不要因為這樣選擇輕鬆、容易走的路。」這句話真的發人深省，大部分的人多安於現狀，想要挑戰但卻也害怕失敗，若你也裹足不前，以下5個步驟教你邁出舒適圈。

1.問自己「我想成為怎樣的人」？

安於現狀雖然安穩，但卻也容易停滯，想要跨出去第一步請先問自己，我想成為怎樣的人？而不是如果失敗的話怎麼辦，改變思維讓你會從避免痛苦轉為追求進步。

▲▼「5個步驟」教你走出舒適圈。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

2.設定有點緊繃但可達成的目標

曾有心理學家建議，最能促進成長的目標是那種讓你有點緊張卻可達成的挑戰，這個目標不需要一步到位，而是設定一個自己應該能達成的目標，這樣的小小挑戰能夠鞭策你進步，但卻不至於太難而讓你想逃避、崩潰。

3.想像成功情境就能減少恐懼

心理學上有一種「想像練習」，這個練習能有助降低行動焦慮，可以試著閉上眼，想像自己完成挑戰時的畫面與感覺，這份成就感會讓你更有動力行動。

▲▼「5個步驟」教你走出舒適圈。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

4.寫下目標並和朋友分享

把目標寫下來，就是從「想」變成「做」的關鍵，研究證實，若能朋友或是信任的人分享，更能增加執行力，因為一旦被看見，你就會更願意負責任去完成。

5.勇氣不是沒有恐懼，而是即便恐懼也願意前進

當你感到害怕時，代表你正在靠近「突破自己」，每一次的努力，都是讓自己能變得更強的機會，有時候設立一個大膽的目標，不是為了想立刻成功，而是為了讓自己成為勇於挑戰、持續進化的人。

金鐘獎, 勇氣, 挑戰, 成長, 心理學

