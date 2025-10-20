美周記／派對彩色睫毛膏好吸睛、「香氛魔法盒」上妝、保養一次到位

▲本周美妝新作一次看。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

年末倒數計時，又是交換禮物的時刻，一起來看看本周美妝新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

#戀愛魔鏡

▲戀愛魔鏡 魔束師捲捲翹睫毛膏(萬聖節限定色) RD緋夜紅/BL冰魅藍，380元。

戀愛魔鏡專為萬聖節推出魔束師捲捲翹睫毛膏萬聖節限定色，亮眼的緋夜紅與冰魅藍，添加細緻亮粉與高顯色卻不突兀的彩色膏體，搭配獨特雙面刷頭，簡單2步驟，即可刷出經典日漫美少女才有的又長又捲翹的束狀睫毛。

#心機彩妝

▲資生堂 心機彩妝 雪花香氛魔法盒 2025年限定版，2,150元。

日本女生視為一生必收的夢幻逸品Snow Beauty「雪花香氛魔法盒」，2025年限定版閃耀登場，今年以冰羽雪湖為靈感，邀你走進夢幻「香氛魔法樂園」，好評回歸雪花香氛護手霜，同步呵護雙手，2023年10 週年首次推出限定護手霜，上市即熱賣，今年再度回歸必需收藏。

#歐舒丹

▲歐舒丹 玫瑰系列。

歐舒丹推出全新香氛系列花之交響曲，以普羅旺斯自然色彩與建築美學為靈感，從瓶身設計、色彩光譜到品牌新字體全面煥新，展現自然與藝術交融的法式優雅。全系列共推出九款香氣，包括經典的玫瑰、橙花蘭花、櫻花、桂花杏桃、白薰衣草、黑曜薰衣草、聖禾草、枸櫞與雪松生薑，以植物精萃為核心，重現普羅旺斯大地的真實氣息。

#uka

▲uka 舒活頭皮按摩刷 寶可夢聯名限定款(中硬度) ，880元。

uka攜手Pokémon首度推出聯名限定款的舒活頭皮按摩刷，以深受大小朋友喜愛的寶可夢角色為靈感，讓皮卡丘、伊布、波加曼及新葉喵化身4款充滿個性專屬配色，為洗沐時光注入滿滿活力和療癒能量。

#魅尚萱

▲魅尚萱 完美直順系列3步驟。

魅尚萱全新推出「完美直順系列」，揭開代言人aespa從舞台上的俐落造型到私下的日常自然風格，秀髮皆能保持柔順、零毛躁，有如絲綢般滑順的秘密武器。魅尚萱完美直順系列從洗髮精、護髮霜到護髮精油，全面對抗毛躁濕氣，只要三步驟輕鬆打造零捲翹直順質感髮。