CASETiFYＸMiffy聯名信封手機殼　讓米飛兔寫信給你

▲CASETiFYＸMiffy聯名用可愛的信封來做基本概念。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

荷蘭人氣 Miffy 今年滿 70 歲，CASETiFY 首度聯手推出聯名系列，把「文字、郵票、明信片」的概念化成一整套可愛電子配件，從手機殼、AirPods 保護殼到吊飾全都有，讓粉絲一次收藏滿滿療癒。該系列將於 10 ／23 正式開賣，別忘了星巴克也有滿滿的 Miffy 喔。

誕生於 1955 年的 Miffy，是插畫家迪克・布魯納（Dick Bruna）筆下的純白小兔，靠著簡單線條和療癒表情風靡全球，繪本總銷售破 8,500 萬冊。CASETiFY 這次把 Miffy 的溫暖形象搬上手機殼，用「寄信」的設計語言傳遞可愛日常。

聯名系列主打「Dear Miffy 信封客製化手機殼」，以信封造型為靈感，可印上個人專屬文字，像是寫給自己的小心意；另有以 Miffy 字體打造的客製化款，提供 26 種字母選擇，兼具可愛與個性。限量「Miffy 手機吊飾」則加入 70 周年紀念串珠，經典又甜美，粉絲一定會想收藏。

本次聯名也延伸出 AirPods 保護殼、iPad 與 MacBook 保護殼，以及相容 MagSafe 的無線充電器、磁吸握架、卡夾等多樣配件，適用 Apple、Samsung、Google 等裝置，讓 Miffy 陪你走進每個日常角落，預計將於 10／23 正式開賣。

▲因應miffy 70周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

歡慶miffy誕生70周年，星巴克近期再度攜手荷蘭人氣角色miffy推出聯名系列，本次共推出16款商品，包含馬克杯、不鏽鋼杯、玻璃杯與包袋等，延續miffy一貫的純真與柔和風格，其中miffy還穿上繡有台灣字樣的星巴克綠圍裙，實在可愛到不行，該系列預計於10／21在全台門市與線上門市同步開賣。

今年聯名以「溫暖、奇趣、柔和」為主軸，讓miffy化身星巴克咖啡師展開療癒旅程。整體設計採粉白色系搭配星巴克經典綠，細節中融入70周年專屬圖樣，象徵miffy純真魅力跨越世代，陪伴每位咖啡愛好者的日常時光。

今年新品涵蓋多款杯具與生活用品，包括以不同材質呈現的「miffy70冷水杯」與「miffy70不鏽鋼水壺」，設計簡約可愛，售價分別為800元與1,300元；「miffy70粉不鏽鋼杯」與「miffy70白不鏽鋼杯」分別呈現柔粉與純白色調，售價分別為1,280元與1,300元。

杯身印有miffy與星巴克綠圍裙圖案的「miffy70馬克杯組」，品牌氛圍感滿滿，售價980元，其他還有「miffy70玻璃杯組」以透亮玻璃搭配俏皮印花，售價1,100元；「miffy70隨身瓶」採溫潤線條設計，售價1,600元；「miffy70不鏽鋼把手杯」售價850元。

此外，也推出五款台灣限定商品，包括「miffy70冷水壺」、「miffy70隨行杯袋」、「miffy70提袋」、「miffy70多功能包」售價550元至950元。此外還有「miffy70綠圍裙吊飾」以miffy身著星巴克制服造型登場，為粉絲必收亮點之一，售價700元。

