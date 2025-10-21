CASETiFYＸMiffy聯名信封手機殼　讓米飛兔寫信給你

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

荷蘭人氣 Miffy 今年滿 70 歲，CASETiFY 首度聯手推出聯名系列，把「文字、郵票、明信片」的概念化成一整套可愛電子配件，從手機殼、AirPods 保護殼到吊飾全都有，讓粉絲一次收藏滿滿療癒。該系列將於 10 ／23 正式開賣，別忘了星巴克也有滿滿的 Miffy 喔。

▲CASETiFYＸMiffy聯名。（圖／品牌提供）

誕生於 1955 年的 Miffy，是插畫家迪克・布魯納（Dick Bruna）筆下的純白小兔，靠著簡單線條和療癒表情風靡全球，繪本總銷售破 8,500 萬冊。CASETiFY 這次把 Miffy 的溫暖形象搬上手機殼，用「寄信」的設計語言傳遞可愛日常。

▲CASETiFYＸMiffy聯名。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸMiffy聯名。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸMiffy聯名。（圖／品牌提供）

聯名系列主打「Dear Miffy 信封客製化手機殼」，以信封造型為靈感，可印上個人專屬文字，像是寫給自己的小心意；另有以 Miffy 字體打造的客製化款，提供 26 種字母選擇，兼具可愛與個性。限量「Miffy 手機吊飾」則加入 70 周年紀念串珠，經典又甜美，粉絲一定會想收藏。

▲CASETiFYＸMiffy聯名。（圖／品牌提供）

▲CASETiFYＸMiffy聯名。（圖／品牌提供）

本次聯名也延伸出 AirPods 保護殼、iPad 與 MacBook 保護殼，以及相容 MagSafe 的無線充電器、磁吸握架、卡夾等多樣配件，適用 Apple、Samsung、Google 等裝置，讓 Miffy 陪你走進每個日常角落，預計將於 10／23 正式開賣。

▲因應miffy 50周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

▲因應miffy 70周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

歡慶miffy誕生70周年，星巴克近期再度攜手荷蘭人氣角色miffy推出聯名系列，本次共推出16款商品，包含馬克杯、不鏽鋼杯、玻璃杯與包袋等，延續miffy一貫的純真與柔和風格，其中miffy還穿上繡有台灣字樣的星巴克綠圍裙，實在可愛到不行，該系列預計於10／21在全台門市與線上門市同步開賣。

今年聯名以「溫暖、奇趣、柔和」為主軸，讓miffy化身星巴克咖啡師展開療癒旅程。整體設計採粉白色系搭配星巴克經典綠，細節中融入70周年專屬圖樣，象徵miffy純真魅力跨越世代，陪伴每位咖啡愛好者的日常時光。

▲因應miffy 50周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

今年新品涵蓋多款杯具與生活用品，包括以不同材質呈現的「miffy70冷水杯」與「miffy70不鏽鋼水壺」，設計簡約可愛，售價分別為800元與1,300元；「miffy70粉不鏽鋼杯」與「miffy70白不鏽鋼杯」分別呈現柔粉與純白色調，售價分別為1,280元與1,300元。

杯身印有miffy與星巴克綠圍裙圖案的「miffy70馬克杯組」，品牌氛圍感滿滿，售價980元，其他還有「miffy70玻璃杯組」以透亮玻璃搭配俏皮印花，售價1,100元；「miffy70隨身瓶」採溫潤線條設計，售價1,600元；「miffy70不鏽鋼把手杯」售價850元。

▲因應miffy 50周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

此外，也推出五款台灣限定商品，包括「miffy70冷水壺」、「miffy70隨行杯袋」、「miffy70提袋」、「miffy70多功能包」售價550元至950元。此外還有「miffy70綠圍裙吊飾」以miffy身著星巴克制服造型登場，為粉絲必收亮點之一，售價700元。

▲因應miffy 50周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）▲因應miffy 50周年，星巴克推出與miffy的聯名系列。（圖／品牌提供）

▲miffy70綠圍裙吊飾，售價700元。

