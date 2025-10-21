fb ig video search mobile ETtoday

Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」超辣！指定款曝光2千元有找掀網熱議

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓國天團BLACKPINK在高雄世運主場館連唱兩天，舞台魅力席捲全台，而團員們的舞台造型也引發討論，其中 Lisa與Jennie居然穿上台灣品牌D+AF的靴子登上世界巡演舞台，而且僅僅2千元有找的親民價格，讓人意想不到。

BLACKPINK每一場巡演都以華麗舞台造型聞名，能入選官方舞台服裝的品牌多半來自國際奢侈時裝或高訂工作室。然而此次在高雄場，Lisa腳上的黑色綁帶厚底短靴，以及Jennie性感舞段造型中的尖頭高跟長靴，都證實來自台灣鞋履品牌 D+AF，消息曝光後立刻在網路掀起瘋狂轉發。D+AF 也親自證實消息並感動回應：「收到BLACKPINK御用造型團隊的邀請時，真的整個人起雞皮疙瘩！」品牌透露，造型團隊特別向他們選品指定款式，並將D+AF靴款納入Lisa和Jennie的舞台服設計中。

▲▼ Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網、ＩＧ）

▲▼ Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網、ＩＧ）

▲Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網）

Lisa在勁歌熱舞段落穿上的，是D+AF的綁帶機能厚底短靴，鞋型線條簡約俐落，搭配粗鞋底與軍靴式設計，展現舞台張力，同時提供出色的穩定性，適合高強度舞蹈演出。鞋面採霧黑質感皮革拼接，搭配綁帶細節延伸腿部線條，讓Lisa在帥與辣之間自由切換。Jennie則選穿品牌的尖頭高跟長靴，靴筒貼合小腿曲線，從視覺上拉長比例，營造性感優雅氣勢，Jennie將這雙長靴搭配舞台短裙服裝，打造火辣中帶一點優雅氛圍的造型魅力。

此外，Lisa這回還穿著另一台灣設計師品牌seivson 的單品，一套蕾絲元素拼接迷你短裙，搭配上BLACKPINK的休閒短版上衣，露出纖細腰身，在台上賣力唱跳十分迷人，也可看出BLACKPINK團隊對於台灣設計的支持。

 ►Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

關鍵字：

BLACKPINK, 台灣品牌, 高雄演唱會, 舞台造型, D+AF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？

越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 搞不懂女人心容易單身三大星座！TOP 1脾氣古怪　常錯過真心的對象 星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 一早喝咖啡反而更累？5個看似健康的早晨壞習慣 Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品 CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼 裕隆城2025營收上看57億！全齡友善規劃打造14萬會員「自然回流」的生活體驗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面