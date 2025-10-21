Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」超辣！指定款曝光2千元有找掀網熱議

記者鮑璿安／綜合報導

韓國天團BLACKPINK在高雄世運主場館連唱兩天，舞台魅力席捲全台，而團員們的舞台造型也引發討論，其中 Lisa與Jennie居然穿上台灣品牌D+AF的靴子登上世界巡演舞台，而且僅僅2千元有找的親民價格，讓人意想不到。

BLACKPINK每一場巡演都以華麗舞台造型聞名，能入選官方舞台服裝的品牌多半來自國際奢侈時裝或高訂工作室。然而此次在高雄場，Lisa腳上的黑色綁帶厚底短靴，以及Jennie性感舞段造型中的尖頭高跟長靴，都證實來自台灣鞋履品牌 D+AF，消息曝光後立刻在網路掀起瘋狂轉發。D+AF 也親自證實消息並感動回應：「收到BLACKPINK御用造型團隊的邀請時，真的整個人起雞皮疙瘩！」品牌透露，造型團隊特別向他們選品指定款式，並將D+AF靴款納入Lisa和Jennie的舞台服設計中。





▲Lisa、Jennie穿「台牌平價靴演出」 。（圖／翻攝自官網）



Lisa在勁歌熱舞段落穿上的，是D+AF的綁帶機能厚底短靴，鞋型線條簡約俐落，搭配粗鞋底與軍靴式設計，展現舞台張力，同時提供出色的穩定性，適合高強度舞蹈演出。鞋面採霧黑質感皮革拼接，搭配綁帶細節延伸腿部線條，讓Lisa在帥與辣之間自由切換。Jennie則選穿品牌的尖頭高跟長靴，靴筒貼合小腿曲線，從視覺上拉長比例，營造性感優雅氣勢，Jennie將這雙長靴搭配舞台短裙服裝，打造火辣中帶一點優雅氛圍的造型魅力。

此外，Lisa這回還穿著另一台灣設計師品牌seivson 的單品，一套蕾絲元素拼接迷你短裙，搭配上BLACKPINK的休閒短版上衣，露出纖細腰身，在台上賣力唱跳十分迷人，也可看出BLACKPINK團隊對於台灣設計的支持。