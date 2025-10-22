「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要





▲「越得不到越想要」星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

記者鮑璿安／綜合報導

在戀愛世界裡，有人嚮往熱戀的心動瞬間，有人則享受單身的純粹自由，而他們認為與其在不成熟的關係裡消耗，不如把時間用在提升自己與打造理想人生上，以下就是「越單身越不想談戀愛」的星座Top 3 ！

Top 3 摩羯座

摩羯座就是其中的代表，他們務實、專注、有原則，對人生規劃極為重視。一旦找到想追求的方向，感情自然往後排。他們從不把談戀愛當成人生清單，而是衡量一段關係能否為彼此創造價值。摩羯不喜歡無謂的曖昧或情緒拉扯，因此如果遇不到成熟穩定的伴侶，就能長期維持單身狀態，甚至活得比戀愛更自在。他們相信真正的連結必須建立在責任與未來藍圖之上，若沒有，那麼不談感情最好。

Top 2 處女座

而處女座則是「寧缺勿濫」的典型，外界常誤會處女座挑剔，但他們挑的從來不是條件，而是相處質感。他們重視溝通方式、價值觀一致性與生活細節，感情必須是讓彼此變更好的過程，而不是無止境的委屈與遷就。處女座不會為了戀愛而戀愛，越是成熟越懂得守護內在秩序，一旦享受了高效率的單身生活，就不願被無效關係打亂節奏。他們不急著談戀愛，只會等待適合長久走下去的對象出現。

Top 1 天蠍座



天蠍座則是這個榜單中的靈魂型選手，他們熱情、深情，卻也極度慎重，不輕易與人建立情感依附。一旦愛上，天蠍會極度投入，因此更懂得保護自己，不會隨便開始一段關係。他們追求的是靈魂共鳴與絕對信任，對於表面式交往或虛假戀情沒有耐心。單身對天蠍而言不是孤單，而是一種情緒修復與力量養成，他們願意等待那個真正理解自己、能走進內心深處的人。在真正的愛出現之前，他們會選擇一個人，也勝過錯的人陪伴。