fb ig video search mobile ETtoday

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

>

▲▼「越得不到越想要」星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲「越得不到越想要」星座Top 3。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

記者鮑璿安／綜合報導

在戀愛世界裡，有人嚮往熱戀的心動瞬間，有人則享受單身的純粹自由，而他們認為與其在不成熟的關係裡消耗，不如把時間用在提升自己與打造理想人生上，以下就是「越單身越不想談戀愛」的星座Top 3 ！

Top 3 摩羯座

摩羯座就是其中的代表，他們務實、專注、有原則，對人生規劃極為重視。一旦找到想追求的方向，感情自然往後排。他們從不把談戀愛當成人生清單，而是衡量一段關係能否為彼此創造價值。摩羯不喜歡無謂的曖昧或情緒拉扯，因此如果遇不到成熟穩定的伴侶，就能長期維持單身狀態，甚至活得比戀愛更自在。他們相信真正的連結必須建立在責任與未來藍圖之上，若沒有，那麼不談感情最好。

Top 2 處女座

而處女座則是「寧缺勿濫」的典型，外界常誤會處女座挑剔，但他們挑的從來不是條件，而是相處質感。他們重視溝通方式、價值觀一致性與生活細節，感情必須是讓彼此變更好的過程，而不是無止境的委屈與遷就。處女座不會為了戀愛而戀愛，越是成熟越懂得守護內在秩序，一旦享受了高效率的單身生活，就不願被無效關係打亂節奏。他們不急著談戀愛，只會等待適合長久走下去的對象出現。

Top 1 天蠍座

天蠍座則是這個榜單中的靈魂型選手，他們熱情、深情，卻也極度慎重，不輕易與人建立情感依附。一旦愛上，天蠍會極度投入，因此更懂得保護自己，不會隨便開始一段關係。他們追求的是靈魂共鳴與絕對信任，對於表面式交往或虛假戀情沒有耐心。單身對天蠍而言不是孤單，而是一種情緒修復與力量養成，他們願意等待那個真正理解自己、能走進內心深處的人。在真正的愛出現之前，他們會選擇一個人，也勝過錯的人陪伴。

► 忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨

關鍵字：

星座, 單身, 愛情, 運勢, 摩羯座, 處女座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看

大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭 星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！ C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 LA MER攜手NO COFFEE打造期間快閃店　拍照打卡送咖啡 秋冬乾燥唇紋瞬間＋10歲！3款女神唇蜜有感減齡　蜂蜜、植物油添加更滋潤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面