「美式爐連烤」入手價不到5萬　現在出手還送8千元贈品

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

與大烤箱一體成型的美式爐，是許多煮夫煮婦的夢想單品，近期得利購 HOME 適逢周年慶，推出 旗下熱門「Café 30 吋六口雙層美式爐連烤」優惠，主打入門機型不到 5 萬元就能入手，還能搭配分期低月付方案，對想升級廚房、卻還在觀望的消費者來說，說不定是實現夢想廚房的好時機。

美式代購得利購 HOME 的長期熱銷機種「Café 30 吋六口雙層美式爐連烤」，結合六口高效爐火與雙層獨立烤箱設計，一台就能搞定從煎牛排、炒菜到烘烤甜點的全流程。平面鑄鐵爐架讓鍋具能直接滑動，不必抬來抬去，適合日常忙碌又喜歡料理的家庭。火力最高達 21,000 BTU，能應付中式爆炒，也能轉為小火慢燉湯品；雙層烤箱還支援 10 種烘烤模式，從氣炸、炙燒到旋風烘烤都能一次完成。

近期適逢周年慶優惠，業者推出即起至 11／12，指定美式爐連烤機型限時特價，最低不到 5 萬元即可入手，並可享分期低月付與 18 個月保固。當日到店體驗並下單，還送價值580元的 DASH 萬聖節造型鬆餅機；購買爐連烤機種再加贈價值8,470元的 LODGE 鑄鐵鍋三件組。全店消費滿額再送 Joseph Joseph Nest 磁吸鏟杓組與 FoodSaver 真空保鮮機六件組。

外觀提供消光白與不鏽鋼銀兩種選擇，金屬旋鈕搭配俐落線條，能融入現代極簡或復古廚房風格。想購買建議先至得利購 HOME 在台北、新竹、台中實體體驗館，提供預約顧問服務與到府安裝檢修，讓消費者在購買前能實際了解空間配置與尺寸規劃，避免裝修後才發現不合用的問題。

▲PuriCare雙變頻除濕機 12 公升＋烘物箱組合可省7,000多元。（圖／品牌提供）

LG 官方線上商城即起至 10／24 推出「會員日」活動，指定商品最高現折 30,000 元，並搭配 LINE PAY、台新銀行信用卡與 LINE 購物多重回饋，最高可享 16% 回饋。活動期間任選兩件再九折，新會員加碼 95 折，最低折扣可達 85 折，提前為年底家電汰舊換新鋪路。

▲PuriCare AeroBooster 寵物版空氣清淨機打9折。（圖／品牌提供）

主打冬季防潮「PuriCare雙變頻除濕機 12 公升＋烘物箱」為活動最強檔組合，採雙變頻壓縮機與智慧除濕模式，可依環境濕度自動調整強度；靜音模式噪音低於 32 分貝，夜間除濕也不擾眠。活動期間購機即贈專用烘物箱，標榜能快速烘乾鞋子、手套或玩偶。組合原價 18,990 元，特價 12,900 元，再申請節能補助最高可省 7,290 元。

▲LG祭出官網優惠，討論度高的窄版敲敲看冰箱現出手直接省4千元。（圖／品牌提供）

「PuriCare AeroBooster 寵物版空氣清淨機」搭載雙重氣流可推送至 5.5 公尺遠，AI 模式下可節能 49%，祭出9折特價20,610元；「InstaView 敲敲看雙門冰箱」以雲朵白外觀結合窄版設計，小宅也能輕鬆配置，原價 38,900 元，優惠價 34,650 元，直接現省4,250元。