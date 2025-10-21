fb ig video search mobile ETtoday

「美式爐連烤」入手價不到5萬　現在出手還送8千元贈品

>

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

與大烤箱一體成型的美式爐，是許多煮夫煮婦的夢想單品，近期得利購 HOME 適逢周年慶，推出 旗下熱門「Café 30 吋六口雙層美式爐連烤」優惠，主打入門機型不到 5 萬元就能入手，還能搭配分期低月付方案，對想升級廚房、卻還在觀望的消費者來說，說不定是實現夢想廚房的好時機。

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

美式代購得利購 HOME 的長期熱銷機種「Café 30 吋六口雙層美式爐連烤」，結合六口高效爐火與雙層獨立烤箱設計，一台就能搞定從煎牛排、炒菜到烘烤甜點的全流程。平面鑄鐵爐架讓鍋具能直接滑動，不必抬來抬去，適合日常忙碌又喜歡料理的家庭。火力最高達 21,000 BTU，能應付中式爆炒，也能轉為小火慢燉湯品；雙層烤箱還支援 10 種烘烤模式，從氣炸、炙燒到旋風烘烤都能一次完成。

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

近期適逢周年慶優惠，業者推出即起至 11／12，指定美式爐連烤機型限時特價，最低不到 5 萬元即可入手，並可享分期低月付與 18 個月保固。當日到店體驗並下單，還送價值580元的 DASH 萬聖節造型鬆餅機；購買爐連烤機種再加贈價值8,470元的 LODGE 鑄鐵鍋三件組。全店消費滿額再送 Joseph Joseph Nest 磁吸鏟杓組與 FoodSaver 真空保鮮機六件組。

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

▲Café 30 吋六口雙層美式爐連烤。（圖／品牌提供）

外觀提供消光白與不鏽鋼銀兩種選擇，金屬旋鈕搭配俐落線條，能融入現代極簡或復古廚房風格。想購買建議先至得利購 HOME 在台北、新竹、台中實體體驗館，提供預約顧問服務與到府安裝檢修，讓消費者在購買前能實際了解空間配置與尺寸規劃，避免裝修後才發現不合用的問題。

▲LG祭出官網優惠，討論度高的窄版敲敲看冰箱現出手直接省4千元。（圖／品牌提供）

▲PuriCare雙變頻除濕機 12 公升＋烘物箱組合可省7,000多元。（圖／品牌提供）
LG 官方線上商城即起至 10／24 推出「會員日」活動，指定商品最高現折 30,000 元，並搭配 LINE PAY、台新銀行信用卡與 LINE 購物多重回饋，最高可享 16% 回饋。活動期間任選兩件再九折，新會員加碼 95 折，最低折扣可達 85 折，提前為年底家電汰舊換新鋪路。

▲LG祭出官網優惠，討論度高的窄版敲敲看冰箱現出手直接省4千元。（圖／品牌提供）

▲PuriCare AeroBooster 寵物版空氣清淨機打9折。（圖／品牌提供）

主打冬季防潮「PuriCare雙變頻除濕機 12 公升＋烘物箱」為活動最強檔組合，採雙變頻壓縮機與智慧除濕模式，可依環境濕度自動調整強度；靜音模式噪音低於 32 分貝，夜間除濕也不擾眠。活動期間購機即贈專用烘物箱，標榜能快速烘乾鞋子、手套或玩偶。組合原價 18,990 元，特價 12,900 元，再申請節能補助最高可省 7,290 元。

▲LG祭出官網優惠，討論度高的窄版敲敲看冰箱現出手直接省4千元。（圖／品牌提供）

▲LG祭出官網優惠，討論度高的窄版敲敲看冰箱現出手直接省4千元。（圖／品牌提供）

「PuriCare AeroBooster 寵物版空氣清淨機」搭載雙重氣流可推送至 5.5 公尺遠，AI 模式下可節能 49%，祭出9折特價20,610元；「InstaView 敲敲看雙門冰箱」以雲朵白外觀結合窄版設計，小宅也能輕鬆配置，原價 38,900 元，優惠價 34,650 元，直接現省4,250元。

關鍵字：

Café, 得利購HOME, 美式爐連烤, 美式廚房, 雙層烤箱, 周年慶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？

越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

搞不懂女人心容易單身三大星座！TOP 1脾氣古怪　常錯過真心的對象 C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯 CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼 Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品 裕隆城2025營收上看57億！全齡友善規劃打造14萬會員「自然回流」的生活體驗 一早喝咖啡反而更累？5個看似健康的早晨壞習慣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面