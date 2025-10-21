對未來迷茫、找不到適合做什麼？專家教你「用拿手的事做為切入點」

fb ig video search mobile ETtoday

文／艾兒莎Elsa　圖／幸福文化、達志示意圖

先找出擅長的事

我在做人物訪談時，確實遇過一些非常成功的人，他們在很年輕的時候（我遇過最年輕的是十歲），就非常清楚自己喜歡什麼、要追求什麼，於是在工作的選擇上就相對簡單。到了三、四十歲才知道自己想做什麼的人，雖然一開始不是做自己喜歡的事，因為做了其他事，累積了足夠的資源與能力，反而成為後來轉換跑道的重要底氣，因為他們已經擁有「隱形本錢」了。

大是文化,職場,生活,同事,工作,文化,。（圖／達志示意圖、大是文化）

因此我會建議，如果還沒有找到熱愛的東西，請直接跳過，就從「擅長的事」出發吧。先找出擅長的事，從中獲得成就感與自我價值感，才能在職場上產生價值，進而得到相應的職位與報酬，或許因而能讓你產生熱情。但也有可能，一段時間過後這份熱情就消耗殆盡，這時多數人會選擇轉職。然而，我更建議大家先嘗試其他體驗，或把專注點放回自己與生活上，再撐一下，也許機運會把你推出困境。畢竟熱情不只是拿來展現的，更是用來在職場或市場上交換的，難免會耗損。

我之所以建議要先撐看看，關鍵在於時間，有時候遇到的問題，會隨時間而自然解決。當然，也會有撐很久還是無解的狀況，這時候我認為得有更大的「情懷與理想」，進入更高層次。這是我觀察身邊那些在一個領域裡深耕十年、二十年，而成為佼佼者、大師級的人物的領悟。他們也曾有過撞牆期，但最終都走向更高的成就，就是靠著：擅長＞熱情＞情懷＞理念的思維。

職場，上班族，同事。（圖／示意圖／達志影像）

小時候總覺得，成功人士講的「理想」是場面話，我心想：「才怪，你就是想賺錢，不要想騙我了」。但現在不只是自己，就連身邊的朋友們，都是這樣實踐理想的。當然，追求理想的同時也要能賺到錢，但這兩件事，根本上是不相衝突的。

我有一位追隨我將近十年的粉絲，我們曾經差點有機會在新加坡見面，可惜我後來因工作關係臨時取消。雖然我們至今還沒見過面，但都關心彼此的近況。她在24歲去新加坡工作兩年後，跑去澳洲一年，回台灣一、兩年後，又跑去獨旅、學其他興趣，直到33歲，被家人逼著回去接家裡的事業。原本她很抗拒，最後還是轉念先試試看，至少這是從小就在家裡幫忙的事，而她也是兄弟姐妹中手腳最俐落的一個。

她們家是在市場賣小吃，在兩個市場都有據點，總共有三個攤位。她一回去幫忙以後，把自己超會殺價、談判、金牛座很講究CP值的個性，發揮得淋漓盡致。她不僅霸氣，動作也超快，使得來店的奧客也減少了不少。加上她很會搏感情、推薦自家商品，不時還會發限動分享自己的市場工作日常，讓小小的小吃攤迅速提升營業額與利潤，家人更是又驚又喜。就這樣，她發現從小最想逃離的小吃攤生意，竟然這麼好玩，讓她這麼有成就感，於是她開始幫一些廠商做顧問與攤販規劃，有了新的身分與額外收入。就這樣持續一段時間後，因為家人身體出狀況，才決定把三間超賺錢的小吃攤頂讓出去。賺到一大筆錢後，她在台北買房子、買車，還找到一份餐飲集團專案經理的工作，一做就做到現在，完全是逆襲成功。

這就是我說的「用拿手的事做為切入點」，而得到的結果。她雖然被迫回到家裡幫忙，去做曾經拿手，卻不以為意的一件小事，卻從中獲得了價值感與熱情，甚至還延伸至其他相關工作，現在的她已不再感到迷失。如果你真的不知道自己想要什麼，也不知道自己的熱情在哪些領域，那就試試從拿手的事物著手吧。

【推薦書籍】

跳級思維,幸福文化,職業,工作,人生,成長。（圖／幸福文化）

書名：《跳級思維》

作者：艾兒莎Elsa

簡介：於台北實踐大學畢業後，在台灣的廣告公司工作一段時間，25歲到新加坡工作，並開始經營自媒體，28歲離職創業，至今將近十年，成為跨界微型創業者與作家、自媒體經營者，致力於透過網路教育、品牌與故事，推動個人成長自由、自主、富足的人生哲學。

出版社：幸福文化

關鍵字：

跳級思維, 幸福文化, 職業, 工作, 人生, 成長

