新光三越天母店周年慶10／23開跑　會員點數獨家換牛排、鰻魚飯

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台北天母店周年慶將於 10／23 登場，今年主打會員限定「扣點換美食餐券」，以 skm points 點數兌換館內人氣餐飲品牌餐點，像是季樂和牛鐵板燒、鰻魚日記與牛魔王等都名列其中，讓消費者用點數就能輕鬆吃好料。

▲天母新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲天母新光三越周年慶，推出獨家點數換餐飲。（圖／業者提供）

天母店今年首度推出「扣點換美食餐券」活動，串聯館內 10 大人氣餐廳，會員可用 skm points 直接兌換限定餐點，包括會員可用 2,510 點兌換價值 263 元的長田本庄軒牛筋蒟蒻炒麵、用 3,080 點換價值 388 元的季樂和牛鐵板燒等限量餐券，總兌換份數超過 1,500 份。同時推出「有點美味再加贈」方案，於館內指定餐廳消費即可用少量點數，換取餐飲抵用券與招牌菜，如瓦城綠咖哩椰汁雞與勝博殿百元折價券，讓會員以最划算方式開吃。

▲天母新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲長田本庄軒 牛筋蒟蒻炒麵。

化妝品與家電則持續為周年慶主戰場，化妝品首日主打多款限量加量組，如價值 12,583 元的 LANCOME「小黑瓶發燒組」特價 4,185 元、ESTEE LAUDER「小棕修護組」，價值 8,900 元，特價 4,450 元、SHISEIDO「百優雙入組」價值 10,640 元，特價 5,040 元，再搭配滿 2,000 送 2,000 點回饋讓消費者好好囤貨。

▲天母新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲LANCOME-小黑瓶發燒組。

▲天母新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲ESTEE LAUDER-全方位小棕修護組。

家電館也同步推出多款 AI 智慧新品，涵蓋三星 Neo OLED AI 智慧顯示器、LG AI 智控洗乾衣機第二代與 OSIM 養身椅等熱銷商品，部分品項可下殺至 8 折，並可累積滿千送點數回饋。

▲天母新光三越周年慶。（圖／業者提供）

▲台中福華大飯店住宿。

此外，天母店今年加碼推出「點數換住宿券」活動，扣指定 skm points 即可兌換住宿或演出體驗，包括扣 70,000 點可換價值 19,635 元的宜蘭力麗威斯汀度假酒店一泊一食住宿券，或是扣 38,000 點換購價值 11,880 元的金門金湖飯店住宿券。周年慶期間也規劃 Fubon Angels 應援見面會、萬聖節搗蛋嘉年華與 Snoopy 親子見面會，從購物到娛樂一次滿足天母在地家庭族群。

▲天母新光三越周年慶。（圖／業者提供）

業者表示，天母周年慶目標4億，成長1%，今年以來微幅衰退，因7月天母出國人數多，周年慶看好家電與頂級保養，預購會成績不錯，而緊接而來的天母萬聖節活動，預計能帶來5000名至6000名人潮。年後也會開始啟動較大型的改裝計劃。

▲新莊宏匯廣場周年慶。（圖／業者提供）

▲新莊宏匯廣場周年慶，消費滿3,000元就有回饋。（圖／業者提供）

新莊宏匯廣場從10／23至11／16迎來五周年慶，今年以高回饋為主軸，推出全館滿3,000送300、平日消費滿3,000元送400回饋，若使用玉山宏匯聯名卡，還可再加碼100元，達到最多滿3,000元送500元，且消費滿5,000元還可參加KIA Picanto汽車抽獎。周慶首四日館內哈根達斯與天仁茗茶也同步祭出買一送一。  

▲新莊宏匯廣場周年慶。（圖／業者提供）

宏匯邁入第一個逢五周年慶，加上近期民眾消費力道保守與普發一萬元議題，優惠期間推出全館當日累計消費滿3,000元送300元抵用券，周一至周四加碼再加送100元、會員平日來店消費可再加碼100元；3C指定專櫃當日單筆滿1萬元送500元抵用券；11／3至11／16期間，名品、大家電、健康器材當日單筆滿1萬元送500元抵用券。此外，搭配玉山宏匯聯名卡可再加碼回饋100元。

所以只要在周年慶期間，滿足全館消費3,000元＋平日（周一至周四）＋宏匯會員與使用聯名卡，消費3,000元即可獲得600元回饋。

▲新莊宏匯廣場周年慶。（圖／業者提供）

且全館消費累計滿5,000元，即可登記參加抽獎，最大獎為市價599,000元的KIA Picanto Trendy汽車，另有MSC地中海遊輪雙人航程、FUJI AI按摩椅、Electrolux咖啡機及Samsung Galaxy Z Flip7等獎品。

而周年慶開跑首四日（10／23至10／26），每日前100名消費者可獲奎士咖啡指定飲品券一張，另哈根達斯外帶冰淇淋品項買一送一、天仁茗茶指定飲品同享買一送一。

業者表示為迎接五周年周慶，也同步完成改裝與品牌更新，共有41家新櫃進駐，餐飲與潮流成為本季重點。包括撈王麻辣鍋將於11／7開幕，炒湘湘湘菜館預計11月中登場，另有牛喜壽喜燒個人鍋、PRESERVE早午餐、奎士咖啡與天仁茗茶等新店。

▲新莊宏匯廣場周年慶。（圖／業者提供）

今年價差最划算的折扣商品，集中於家電與美妝兩大類，包括FUJI按摩椅原價128,000元，特價88,800元；伊萊克斯洗脫烘洗衣機原價64,900元，特價49,900元；HOYACASA寢具組原價32,800元，特價8,980元。美妝品牌推出明星組合檔期價差明顯，ESTEE LAUDER小棕瓶組價值8,900元，特價4,450元，LANCOME小黑瓶組價值12,583元，特價4,185元，Kiehl’s白泥組價值2,205元，特價1,485元。

