開架必囤！親民好用單品來了　日本紅到台灣固態唇蜜終於免代購

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

開架美妝常常充滿著挖寶的樂趣，可以找到不少價格親民又好用的單品，尤其是美妝小物通常都是消耗品，用量更大，近期就盤點多款好物，快手刀逛起來。

＃SENKA專科 超微米卸妝水，400ml、售價400元

SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚,。（圖／品牌提供）

洗顏專家專科不僅是洗面乳好用，卸妝水更是不少上妝人日常必備，而且有控油、美白還有保濕等多種款式可以選擇，其中經典款的超微米保濕嫩透卸妝水，添加日本膠原蛋白與青森睡蓮精華，卸妝同時注入保濕能量，能夠溫和卸除臉部髒污，同時水潤不乾澀。

＃曼秀雷敦 水光豐潤護唇蜜，3.2g、售價240元

SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚,。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦的護唇膏幾乎人手一條，更是針對不同的效果推出多種款式，日本上市就好評不斷的水光豐潤護唇蜜也終於抵達台灣，固態唇蜜設計，在雙唇塗抹瞬間融化成晶透的護唇膜，內含胜肽成分以及涼感美唇精華，同時擁有修飾唇色暗沉、乾燥的效果，絕對必收。

＃艾杜紗 絕對俐落眼線液，0.35mL、售價439元

SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚,。（圖／品牌提供）

以質感系美妝廣受年輕族群喜愛的艾杜紗在眼部彩妝展現出超強水準，不管是睫毛打底或是眼線膠筆，都是眾人口碑好物，這次再度推出絕對俐落眼線液，不僅擁有極細筆尖與穩定出墨，更是在筆管後端嵌入「金屬配重」，讓新手也能穩穩畫出極細線條。

SENKA, 專科, 曼秀雷敦, 艾杜紗, 保養, 彩妝, 護膚

