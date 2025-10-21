大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼「5個方法」讓濕鞋快乾又不臭。（圖／Unsplash）

▲鞋子濕透若是處理不當，不只變臭甚至會損壞。（圖／Unsplash，以下同））

記者曾怡嘉／台北報導

下大雨時鞋子被淋濕是許多人最頭痛的情況，不但穿起來不舒服，還容易散發難聞的味道。若處理不當，鞋內濕氣會導致細菌、黴菌滋生，使得鞋子變臭甚至損壞。其實，只要掌握幾個實用又簡單的方法，就能讓鞋子迅速乾燥，同時避免異味產生。

#立即初步除濕

當鞋子淋濕後，先用乾毛巾或紙巾把表面與內部的水分盡量吸乾，這樣能減少鞋內濕氣堆積。接著，可以在鞋子裡塞入報紙或廢紙巾，讓紙張吸收多餘水分，若鞋子非常濕，建議可以每隔兩三小時更換一次報紙，以保持吸濕效果，最好這個步驟，不僅能加速鞋子乾燥，也能防止臭味生成。

▲▼「5個方法」讓濕鞋快乾又不臭。（圖／Unsplash）

#使用風乾或吹乾法

若天氣許可，可以將鞋子放在陰涼通風的地方，避免陽光直射，以免鞋面變形或褪色，想要快一點乾則可以搭配電風扇，讓氣流加速水分蒸發。如果需要快速穿出門，可使用吹風機「低溫或冷風模式」吹乾，距離鞋子約30公分，避免高溫導致鞋膠融化。

#鞋墊也要處理

鞋墊應取出單獨晾乾或用酒精輕噴殺菌，再放在通風處乾燥。

▲▼「5個方法」讓濕鞋快乾又不臭。（圖／Unsplash）

#適度除臭防霉

在鞋子半乾時，可以灑一些小蘇打粉或放入竹炭包、乾燥劑，有助於吸濕與中和異味。若手邊沒有這些東西，也能使用乾燥過的茶包或咖啡渣袋替代，這些天然素材能有效去除臭味並吸收水氣。

#鞋子做好防水保養

建議平時可幫鞋子噴上防水噴霧，減少鞋面吸水，回家後也可將鞋子放置在通風鞋架上，或放入除濕包保持乾爽。

雨天, 濕鞋, 除濕, 保養, 防水

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

