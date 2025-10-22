fb ig video search mobile ETtoday

勃根地新星登台　Domaine NADDEF四款酒首度亮相台灣

▲勃根地家族酒莊 Domaine NADDEF 四款酒款首度在台亮相。（圖／業者提供）

▲勃根地家族酒莊 Domaine NADDEF 四款酒款首度在台亮相。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末將至，葡萄酒代理商 LVS 葡園聖角引進勃根地家族酒莊 Domaine NADDEF 四款酒款首度在台亮相，並將於 10／25 舉行的「LVS 醇酒慈善拍賣晚宴」中首度登場。亞洲最大琴酒嘉年華「2025 Gin Festival Taipei」則同日於華山舉行，集結超過百款國際琴酒品牌，與 50 家海內外指標性酒吧快閃，讓你感受自己喜愛的秋日微醺。

 Domaine NADDEF 由 Philippe Naddef 於 1983 年創立，2014 年由其子 Michel Naddef 接手，父子兩代風格交織出傳統與現代並存的勃根地樣貌。酒莊以尊重土地與細緻工藝聞名，Michel 延續傳統釀造方式，同時導入現代化分選系統與整串發酵工藝，使酒體更明亮、果香更純淨，也更貼近新世代消費者追求的平衡與清新風格。

▲勃根地Domaine NADDEF、2025 Gin Festival Taipei。（圖／業者提供）

此次 LVS 引進的四款 Domaine NADDEF 酒款，完整呈現兩代釀酒師的風格傳承。由 Michel 釀造的「Marsannay Blanc 2023」帶有白桃與青檸香氣，融合礦石氣息展現爽口風格；「Marsannay Champs Perdrix 2023」以紅櫻桃與覆盆莓香氣打造細緻果韻與結構張力。Philippe Naddef 則以老藤釀造的「Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2022」表現出深沉層次與香氣複雜度，而壓軸的「Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers 2022」則來自當地最具代表性的一級園，酒體集中且具收藏潛力。

LVS 為 Licorne Vignoble Society 的縮寫，意為「葡萄園的獨角獸」，致力引介勃根地具潛力與個性的新興酒莊，讓台灣市場能更貼近原產地風土真味。目前旗下代理名單橫跨經典與新銳，包括 Domaine Guilbert Gillet 與 Domaine Pierre Vincent 等。

▲勃根地Domaine NADDEF、2025 Gin Festival Taipei。（圖／業者提供）

而本次慈善拍賣晚宴也成為新酒款亮相的重要舞台。靈感源自法國伯恩濟貧院拍賣會（Hospices de Beaune），部分拍賣所得將捐助國立台大醫院新竹分院與卑南少棒隊。現場除 Domaine NADDEF 外，還有多款名莊拍品亮相，包括 Joseph Drouhin、Leflaive、Ramonet 等勃根地經典品牌，拍品數量達 20 項。

▲勃根地Domaine NADDEF、2025 Gin Festival Taipei。（圖／業者提供）

同樣於 10／25 登場的「2025 Gin Festival Taipei」也將在華山 1914 文創園區舉行，連續兩日舉辦的亞洲最大琴酒嘉年華，集結超過百款國際琴酒品牌，與 50 家海內外指標性酒吧快閃，打造專屬於琴酒迷的秋季派對。

▲勃根地Domaine NADDEF、2025 Gin Festival Taipei。（圖／業者提供）

現場將能品嚐包括 Four Pillars 澳洲四柱琴酒、Stranger & Sons 印度奇異父子琴酒、Bee Nice 蜜香琴酒與犬啼琴酒等經典與在地風味，為慶祝活動五周年，主辦方祭出雙日通行票 399 元優惠，讓民眾能以一票暢遊兩天，並附玻璃杯與手提袋贈品。

▲勃根地Domaine NADDEF、2025 Gin Festival Taipei。（圖／業者提供）

本屆更同步推出全新「台北 Bar Show」，以酒吧文化為核心概念，免費入場開放。現場將聚集來自首爾、東京、大阪、上海及台灣各地的 40 多家頂級酒吧快閃，並舉辦兩大賽事包括「Taiwan Classic Challenge 台灣經典調酒大賽」與「Taipei Flair Open 2025」花式調酒比賽，為民眾呈現亞洲調酒圈的多元樣貌。

▲勃根地Domaine NADDEF、2025 Gin Festival Taipei。（圖／業者提供）

業者表示，同場還將有 30 家美食與甜點品牌進駐市集，從輕食到甜點一應俱全，打造結合酒香與生活風格的秋日節慶氛圍。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

LVS葡園聖角, Domaine NADDEF, 勃根地紅酒, 慈善拍賣, Michel Naddef, 葡萄酒代理, Gin Festival Taipei, 台北Bar Show, 琴酒嘉年華, 亞洲調酒文化

