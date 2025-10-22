勃根地新星登台　Domaine NADDEF四款酒首度亮相台灣

▲勃根地家族酒莊 Domaine NADDEF 四款酒款首度在台亮相。（圖／業者提供）

歲末將至，葡萄酒代理商 LVS 葡園聖角引進勃根地家族酒莊 Domaine NADDEF 四款酒款首度在台亮相，並將於 10／25 舉行的「LVS 醇酒慈善拍賣晚宴」中首度登場。亞洲最大琴酒嘉年華「2025 Gin Festival Taipei」則同日於華山舉行，集結超過百款國際琴酒品牌，與 50 家海內外指標性酒吧快閃，讓你感受自己喜愛的秋日微醺。

Domaine NADDEF 由 Philippe Naddef 於 1983 年創立，2014 年由其子 Michel Naddef 接手，父子兩代風格交織出傳統與現代並存的勃根地樣貌。酒莊以尊重土地與細緻工藝聞名，Michel 延續傳統釀造方式，同時導入現代化分選系統與整串發酵工藝，使酒體更明亮、果香更純淨，也更貼近新世代消費者追求的平衡與清新風格。

此次 LVS 引進的四款 Domaine NADDEF 酒款，完整呈現兩代釀酒師的風格傳承。由 Michel 釀造的「Marsannay Blanc 2023」帶有白桃與青檸香氣，融合礦石氣息展現爽口風格；「Marsannay Champs Perdrix 2023」以紅櫻桃與覆盆莓香氣打造細緻果韻與結構張力。Philippe Naddef 則以老藤釀造的「Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2022」表現出深沉層次與香氣複雜度，而壓軸的「Gevrey Chambertin 1er Cru Les Cazetiers 2022」則來自當地最具代表性的一級園，酒體集中且具收藏潛力。

LVS 為 Licorne Vignoble Society 的縮寫，意為「葡萄園的獨角獸」，致力引介勃根地具潛力與個性的新興酒莊，讓台灣市場能更貼近原產地風土真味。目前旗下代理名單橫跨經典與新銳，包括 Domaine Guilbert Gillet 與 Domaine Pierre Vincent 等。

而本次慈善拍賣晚宴也成為新酒款亮相的重要舞台。靈感源自法國伯恩濟貧院拍賣會（Hospices de Beaune），部分拍賣所得將捐助國立台大醫院新竹分院與卑南少棒隊。現場除 Domaine NADDEF 外，還有多款名莊拍品亮相，包括 Joseph Drouhin、Leflaive、Ramonet 等勃根地經典品牌，拍品數量達 20 項。

同樣於 10／25 登場的「2025 Gin Festival Taipei」也將在華山 1914 文創園區舉行，連續兩日舉辦的亞洲最大琴酒嘉年華，集結超過百款國際琴酒品牌，與 50 家海內外指標性酒吧快閃，打造專屬於琴酒迷的秋季派對。

現場將能品嚐包括 Four Pillars 澳洲四柱琴酒、Stranger & Sons 印度奇異父子琴酒、Bee Nice 蜜香琴酒與犬啼琴酒等經典與在地風味，為慶祝活動五周年，主辦方祭出雙日通行票 399 元優惠，讓民眾能以一票暢遊兩天，並附玻璃杯與手提袋贈品。

本屆更同步推出全新「台北 Bar Show」，以酒吧文化為核心概念，免費入場開放。現場將聚集來自首爾、東京、大阪、上海及台灣各地的 40 多家頂級酒吧快閃，並舉辦兩大賽事包括「Taiwan Classic Challenge 台灣經典調酒大賽」與「Taipei Flair Open 2025」花式調酒比賽，為民眾呈現亞洲調酒圈的多元樣貌。

業者表示，同場還將有 30 家美食與甜點品牌進駐市集，從輕食到甜點一應俱全，打造結合酒香與生活風格的秋日節慶氛圍。

