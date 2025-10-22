fb ig video search mobile ETtoday

BALENCIAGA掰了怪誕氣息　新創意總監首支廣告Rodeo、機車包安靜重生！

記者鮑璿安／綜合報導

日前結束的2026春夏巴黎時裝周之中，剛揭曉創意總監 Pierpaolo Piccioli為BALENCIAGA打造的首個系列，而今再度獻上了首支品牌廣告大片，讓Pierpaolo Piccioli的視角更加具象化，他以經典包款 Rodeo與Le City為敘事核心，在極簡氛圍與人文視角中，呈現出女性內在的從容與堅定，煥然一新的BALENCIAGA世代已經到來。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA 發佈 PIERPAOLO PICCIOLI 首支品牌廣告大片 。（圖／品牌提供）

這支由攝影師 David Sims 掌鏡的形象系列，大片拍攝於巴黎第七區歷史悠久的私人府邸 l’Hôtel de Maisons–Pozzo di Borgo。在陽光溫柔灑落的臥室裡，模特兒 Mona Tougaard 與 Sandra Murray 自然倚躺在床榻間，眼神真摯、姿態鬆弛，也呼應Piccioli 想捕捉的BALENCIAGA 新精神，親密中尤見氣魄、克制同樣能展現力量。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲經典的 Le City 包 以柔軟皮革勾勒出標誌性的弧形輪廓；而Rodeo 包則以更流動的結構與自然摺痕展現都市女性的自由氣息 。（圖／品牌提供）

Piccioli 表示：「本次廣告大片作為我執掌品牌後的開篇之作，旨在通過極具個 人化的美學語言，詮釋舉重若輕的優雅與細膩的人文溫度。與摯友兼藝術家 David Sims 的攜手合作，為這場視覺敘事注入了獨特的藝術基因。我們成功捕捉到 Mona 與 Sandra 未被雕琢的真實瞬間——那些自然流露的靈動、兼具柔韌與力量的姿態，不僅生動刻畫出新時代 BALENCIAGA 女性的立體形象，更開啟了我創作生涯中意義深遠的全新篇章。」在畫面中，經典的 Le City 包 以柔軟皮革勾勒出標誌性的弧形輪廓，保留鉚釘、拉鍊與鏡面吊飾等辨識細節；而 Rodeo 包 則以更流動的結構與自然摺痕展現都市女性的自由氣息，於是更能夠生活化地走入每個場景。

看更多話題包款

Campana的工藝細節Intrecciato 編織再進化

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

▲金鐘 。（圖／品牌提供）

Campana 包款是Bottega Veneta工藝演進的最新代表作，靈感源自 Bottega Veneta 2004 年春夏的經典設計，如今以當代語彙重新詮釋。包款保留原版的雙提把與圓潤流暢的弧形輪廓，以柔軟的納帕羊皮製成，結構貼合身形，展現自然垂墜的摩登氣息。大容量設計亦是大家一見傾心的原因，其無內襯設計讓人可從內外皆欣賞 Intrecciato 編織的細膩之美，也呼應品牌也呼應品牌工藝即語言的核心理念。

關鍵字：

Pierpaolo Piccioli, 廣告, 品牌, Balenciaga, 女性

