SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費

▲SOGO敦化館。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北現存最老的精品百貨「SOGO敦化館」將在今年12月正式熄燈走入歷史，11／6舉行最後一年周年慶活動，SOGO 祭出近 5 年最狂回饋，精品、化妝品等最高 16% 限定優惠，讓老顧客在告別前能用最划算的價格買好買滿。餐飲食品也推出買一送一、均一價等，漢來海港更有5人同行1人免費。

▲敦化館_獨家VALMONT 屹麗油保養修護組，價值43,470元、優惠價32,000元(限量20組)Beauty Club會員敦化獨家贈禮-煥白造光面膜5ml。

在東區經營超過 30 年的敦化館，前身為永琦百貨，曾在地下室開出台灣第一家 IKEA，後由 SOGO 接手經營。館內聚集 Prada、Celine、Valextra 等國際精品與 Tiffany、漢來海港等人氣品牌，是東區貴婦與在地熟客的長年據點。SOGO 表示，敦化館的高端客群將由未來登場的「SOGO 大巨蛋遠東 Garden City」與復興館、忠孝館接手，持續提供更大空間與更多品牌餐飲選擇 。

▲敦化館_1108-1109 APP當日當館單筆2000元 兌換「蠟筆小新 舒適毛絨毯」。

▲敦化館_1110-1111 APP當日當館單筆1000元 兌換「NARUMI花語暖心保溫瓶」。



敦化館今年周慶推出化妝品、香氛區單日單櫃消費滿 3,000 元送 500 元抵用券；滿 6,000 元贈 800 元抵用券，抵用券三館可共用，而頂級保養品牌如 LA PRAIRIE、LA MER、VALMONT 推出限量獨家組合，合併回饋最高超過 16%。

▲敦化館_獨家LA PRAIRIE鑽白精萃獨家組，優惠價20,425元(限量20組)。

價值 43,470 元 的VALMONT 屹麗油修護組，特價 32,000 元；LA PRAIRIE 鑽白精萃組原價 24,300 元，特價 20,425 元。1F 至 2F 精品指定品牌單日消費滿 2 萬元送 2,000 元抵用券，TIFFANY & Co.、Chopard 消費滿 5 萬元送 2,500 元券，全館使用 APP 消費滿 5 萬元再送 1,000 元餐飲抵用券。

▲敦化館_Valextra_Iside Micro馬賽克刺繡工藝款 手提肩背包，售價243,600元。

除了精品與保養外，餐飲也加入周年慶行列。敦化館內的「漢來海港」推出平日「5 人同行 1 人免費」；「深紅鍋物」用餐滿 1,000 元贈 100 元抵用券，「名人坊」單筆滿 1,000 元贈 300 元品牌券。館內超市與食品專區也同步推出均一價 1,000 元、限日買一送一等活動，讓周年慶不僅能買，也能吃得盡興 。

黃晴雯指出，敦化館內聚集許多低調大戶與高端客層，長年貢獻穩定業績，品牌十分珍惜這段陪伴東區成長的時光。未來 SOGO 將持續深耕大巨蛋園區與忠孝、復興兩館，延續敦化館的精神與服務品質。至於正式熄燈日期，SOGO 表示將於周年慶後正式公布。