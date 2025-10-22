fb ig video search mobile ETtoday

SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費

>

▲SOGO敦化館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO敦化館。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北現存最老的精品百貨「SOGO敦化館」將在今年12月正式熄燈走入歷史，11／6舉行最後一年周年慶活動，SOGO 祭出近 5 年最狂回饋，精品、化妝品等最高 16% 限定優惠，讓老顧客在告別前能用最划算的價格買好買滿。餐飲食品也推出買一送一、均一價等，漢來海港更有5人同行1人免費。

▲SOGO台北店周年慶。（圖／業者提供）

▲敦化館_獨家VALMONT 屹麗油保養修護組，價值43,470元、優惠價32,000元(限量20組)Beauty Club會員敦化獨家贈禮-煥白造光面膜5ml。

在東區經營超過 30 年的敦化館，前身為永琦百貨，曾在地下室開出台灣第一家 IKEA，後由 SOGO 接手經營。館內聚集 Prada、Celine、Valextra 等國際精品與 Tiffany、漢來海港等人氣品牌，是東區貴婦與在地熟客的長年據點。SOGO 表示，敦化館的高端客群將由未來登場的「SOGO 大巨蛋遠東 Garden City」與復興館、忠孝館接手，持續提供更大空間與更多品牌餐飲選擇 。

▲SOGO台北店周年慶。（圖／業者提供）

▲敦化館_1108-1109 APP當日當館單筆2000元 兌換「蠟筆小新 舒適毛絨毯」。

▲SOGO台北店周年慶。（圖／業者提供）

▲敦化館_1110-1111 APP當日當館單筆1000元 兌換「NARUMI花語暖心保溫瓶」。

敦化館今年周慶推出化妝品、香氛區單日單櫃消費滿 3,000 元送 500 元抵用券；滿 6,000 元贈 800 元抵用券，抵用券三館可共用，而頂級保養品牌如 LA PRAIRIE、LA MER、VALMONT 推出限量獨家組合，合併回饋最高超過 16%。

▲SOGO台北店周年慶。（圖／業者提供）

▲敦化館_獨家LA PRAIRIE鑽白精萃獨家組，優惠價20,425元(限量20組)。

價值 43,470 元 的VALMONT 屹麗油修護組，特價 32,000 元；LA PRAIRIE 鑽白精萃組原價 24,300 元，特價 20,425 元。1F 至 2F 精品指定品牌單日消費滿 2 萬元送 2,000 元抵用券，TIFFANY & Co.、Chopard 消費滿 5 萬元送 2,500 元券，全館使用 APP 消費滿 5 萬元再送 1,000 元餐飲抵用券。

▲SOGO台北店周年慶。（圖／業者提供）

▲敦化館_Valextra_Iside Micro馬賽克刺繡工藝款 手提肩背包，售價243,600元。

除了精品與保養外，餐飲也加入周年慶行列。敦化館內的「漢來海港」推出平日「5 人同行 1 人免費」；「深紅鍋物」用餐滿 1,000 元贈 100 元抵用券，「名人坊」單筆滿 1,000 元贈 300 元品牌券。館內超市與食品專區也同步推出均一價 1,000 元、限日買一送一等活動，讓周年慶不僅能買，也能吃得盡興 。

▲漢來海港SOGO敦化店。（圖／漢來美食提供）

黃晴雯指出，敦化館內聚集許多低調大戶與高端客層，長年貢獻穩定業績，品牌十分珍惜這段陪伴東區成長的時光。未來 SOGO 將持續深耕大巨蛋園區與忠孝、復興兩館，延續敦化館的精神與服務品質。至於正式熄燈日期，SOGO 表示將於周年慶後正式公布。

關鍵字：

SOGO敦化館, 周年慶, 最後一檔, 漢來海港, 精品百貨, 化妝品優惠, 忠孝SOGO, 復興SOGO, 東區百貨, 台北百貨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

星巴克10／22起連兩天「大杯以上買一送一」　買限定13款飲品多賺一杯

亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 超級富人從不「追錢」！關鍵在淺意識升級　讓財富自然湧進來 星巴克今起「特定品項買一送一」　13款飲品任選現賺一杯 大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭 C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆搶先看 「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面