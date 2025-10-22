fb ig video search mobile ETtoday

金鐘60千萬劇迷最期待大獎　5部入圍《影后》、《化外之醫》必看亮點

>

文／人物誌

串流平台訂閱的普及，使戲劇更貼近生活，金鐘獎的人氣地位也因此攀升不少，也使戲劇題材隨之加深加廣，從描寫婚姻現實的《童話故事下集》、描述演藝圈殘酷的《影后》，到揭露移工困境的《The Outlaw Doctor 化外之醫》，不同題材反映了各行各業的艱辛，或是共鳴生活普遍遭遇的困境。

這篇文章將針對第60屆金鐘獎「戲劇節目獎」入圍名單的五部佳作，各別不容錯過的亮點介紹。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》

由公共電視、中華電信、瀚草文創共同出品，《粽邪》廖士涵、《第一響槍》詹淳皓擔任導演；演員包含張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、蔡亘晏。全劇共11集，每集約近60分鐘，可由公視+、Hami Video、愛奇藝國際版進行收視。

▲《化外之醫》連炳發拿下戲劇男主角獎。（圖／《化外之醫》劇照）

《化外之醫》劇情講述越南籍醫師范文寧（連炳發飾），為籌措醫療費而來臺，暗中提供醫療服務，在一次急救中，范文寧非法行醫的行為遭到揭露，並因此陷入追捕與逃亡；同時，威大醫院神經外科醫師鄭琬平（張鈞甯飾）因違規手術失去監護權，又因協助文寧而遭追究，來自異國的陌生人因此捲入不可分割的命運共同體。

《今夜一起為愛鼓掌》

由壹壹影業製作、台灣大哥大共同出品，李俊宏擔任導演，集結楊謹華、陳嘉樺（Ella）、楊祐寧、王柏傑一同演出。作為臺灣首部以「性治療」為題材的浪漫喜劇影集，由於題材新穎，消息一出即在社群引發討論，觀眾能透過Netflix、MyVideo、愛奇藝國際版觀看。

▲《今夜一起為愛鼓掌》為臺灣首部以性治療為題材的浪漫喜劇影集。（圖／《今夜一起為愛鼓掌》劇照）

身為性治療師的張佳晨（楊謹華飾），深諳關於「性」的護理、心理知識，對於性可說是駕輕就熟，然而這樣的她卻總在情感關係中受挫；宋青語（陳嘉樺飾）則是婚後表面幸福，卻無法與丈夫行房的圖書館員，在此情況下成為佳晨治療的個案。青語在治療的過程中，憶起心中深處的受傷經驗，並重新思索性與愛之間的關係。

《阿榮與阿玉》

精緻本土長劇集《阿榮與阿玉》，由映畫傳播與嘉義縣政府合作拍攝，《阿叔》郭春暉、《我的自由年代》吳蒙恩擔任導演，演員則集結柯叔元、韓瑜、林玟誼、張睿家等人。

▲《阿榮與阿玉》每段故事都令觀眾深感共鳴。（圖／《阿榮與阿玉》劇照）

劇集結合本土劇溫馨元素與奇幻劇情，藉由失職父母、家業繼承等議題，每段故事都令觀眾深感共鳴；此外，透過鏡頭拍出東石與布袋的嘉義之美，亦可說是最好的觀光行銷。

《童話故事下集》

由《模仿犯》柯佳嬿與《我們不能是朋友》劉以豪主演，並集結柯淑勤、曾敬驊、傅孟柏、姚愛寗等；全劇共12集，每集約30分鐘的現代詼諧浪漫喜劇，刻劃婚姻之後的生活現實，尤其在另一半是不折不扣的「媽寶」時，愛情故事的後半場才是折磨的開始。

▲《童話故事下集》刻劃婚姻之後的生活現實。（圖／《童話故事下集》劇照）

劇集由李念修執導，劇情講述林宜玲（柯佳嬿飾）與曾學友（劉以豪飾）為結婚三年的夫婦，二人卻仍住在丈夫老家；公婆同住衍生的婆媳問題，加上優柔寡斷的「豬隊友」，使宜玲不斷萌生離婚的念頭。《童話故事下集》跳脫傳統愛情故事，貼近日常又略帶黑色喜劇的風格，上線後迅速躍居Netflix人氣榜單。

《影后》

由良人行影業製作、Netflix全球獨播，《俗女養成記》嚴藝文兼任導演、編劇，集結謝盈萱、楊謹華、謝瓊煖、楊貴媚、林廷憶、鍾欣凌等演員。劇中以女演員的生活為主軸，描寫在成為金獎影后之路上的她們，各自面對至親的冷落、愛人的背叛。

▲《影后》奪戲劇節目獎。（圖／《影后》劇照）

劇情講述曾為好友的薛亞之（謝盈萱飾）與周凡（楊謹華飾），因為婚禮上的失言導致二人澈底決裂，並穿插新人演員史艾瑪（林廷憶飾）追夢過程、柯麗芬（謝瓊煖飾）接演八點檔遭到女兒否定、資深影星游燕芳（楊貴媚飾）面臨職涯危機，透過多線劇情的交織，講述演藝圈光鮮亮麗之下的殘酷。

