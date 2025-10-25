做讓自己開心的事！給生活「快樂預算」提升品質又能紓解壓力

文／人物誌

在忙碌又焦慮的生活中，很多人常常忘記「快樂」這個詞，甚至將它視為奢侈的事物。生活的壓力和日常的重擔，讓我們習慣性地將快樂推到次要的位置，總是等到有時間或有餘力時，才會去追求一點輕鬆。

然而，這樣的心態其實會削弱我們的生活品質，讓我們漸漸失去對生活的熱情與期盼。那麼，為什麼不給自己留一個「快樂預算」，讓每個月都有一點小確幸，進而激勵自己更有動力去努力呢？

▲每個月都有一點小確幸給自己增加動力。（圖／《歡迎回到三達里》劇照，下同）



為什麼要有快樂預算？

「快樂預算」就是每個月為自己劃出一部分金錢，專門用來做能帶來快樂和滿足感的事情。

為什麼要這樣做？因為生活不僅僅是工作與責任，還應該有一些可以讓人感到輕鬆與愉悅的時光。這樣的預算不僅可以提升生活的質量，還能增強我們對未來的期望感，讓我們有更多的動力去面對那些難以避免的挑戰。

此外，快樂預算的設定還能幫助我們擺脫過於壓抑的理財心態。許多人在理財時，總是將所有的錢都集中於儲蓄或投資，而忽視了自己的精神需求。這樣的生活雖然經濟上可能穩定，但精神上卻會感到極度的枯燥和無趣。適當的快樂預算可以平衡工作與生活，讓我們在努力賺錢的同時，也能夠享受生活中的美好。

如何實踐快樂預算？

一、設定預算目標

每月的快樂預算不必過於龐大，根據個人財務狀況，設定一個合理的金額。例如，月收入的5%－10%可以作為快樂預算。這筆錢應該是用來支持那些能夠讓自己開心的活動，而不是必需品。

二、確定花費項目



快樂預算的花費項目可以根據自己的興趣來選擇。這可能包括：

1.美食：去餐廳品嚐新的菜肴，或者在家自己做一頓精緻的晚餐。

2.旅行：即便是週末的小旅行或短途的周邊遊，也能讓身心放鬆，重新充電。

3.學習新技能：報名參加一門自己感興趣的課程，比如烹飪課、攝影課或外語課。

4.娛樂：看一場電影，或是參加一次音樂會，享受音樂和藝術帶來的放鬆。

5.購物：買一些讓自己開心的小物件，無論是一本書、一個小飾品，還是自己一直想買的衣服。

三、保持靈活性



生活中的變數很多，無法預料的支出也時有發生。因此，快樂預算的金額和花費項目應保持一定的靈活性。如果某個月工作特別忙碌，或者突發的健康問題需要額外的花費，可以適當調整快樂預算的金額，並將其延後或減少。

快樂預算還可以花在哪些地方？

1.身心健康

投資在身心健康上是最值得的快樂預算之一。定期去健身房運動、做瑜伽、參加冥想課程，都是提升生活質量的好方式。這不僅能改善體態，還能幫助釋放壓力，讓人感覺更有活力。

2.與親友的聚會



生活中最寶貴的往往是與家人和朋友相聚的時光。這些關係的維繫和互動，能給我們帶來長久的情感支持與快樂。因此，定期安排聚餐、出遊或者其他形式的聚會，都是值得花快樂預算的地方。

3.藝術與文化



走進劇院、博物館，或者參加一場音樂會，都能讓人從日常的單調中脫離出來，進入一個充滿創意與啟發的空間。這些文化藝術活動，不僅能讓我們放鬆心情，還能開拓視野，豐富生活的層次。

4.學習與成長



一些專業技能或興趣愛好的學習，可以使我們在提升自我價值的同時，獲得滿足感與成就感。無論是參加一個工作坊，還是報名一個線上課程，這些投資都可以為未來的職業發展或生活樂趣增添色彩。

在追求物質與成功的同時，不要忽略了快樂與精神的滋養。設定一個「快樂預算」，每個月給自己留出一部分金錢，去做那些讓自己開心的事吧。

