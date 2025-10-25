fb ig video search mobile ETtoday

做讓自己開心的事！給生活「快樂預算」提升品質又能紓解壓力

>

文／人物誌

在忙碌又焦慮的生活中，很多人常常忘記「快樂」這個詞，甚至將它視為奢侈的事物。生活的壓力和日常的重擔，讓我們習慣性地將快樂推到次要的位置，總是等到有時間或有餘力時，才會去追求一點輕鬆。

然而，這樣的心態其實會削弱我們的生活品質，讓我們漸漸失去對生活的熱情與期盼。那麼，為什麼不給自己留一個「快樂預算」，讓每個月都有一點小確幸，進而激勵自己更有動力去努力呢？

▲每個月都有一點小確幸給自己增加動力。（圖／《歡迎回到三達里》劇照，下同）

為什麼要有快樂預算？

「快樂預算」就是每個月為自己劃出一部分金錢，專門用來做能帶來快樂和滿足感的事情。

為什麼要這樣做？因為生活不僅僅是工作與責任，還應該有一些可以讓人感到輕鬆與愉悅的時光。這樣的預算不僅可以提升生活的質量，還能增強我們對未來的期望感，讓我們有更多的動力去面對那些難以避免的挑戰。

此外，快樂預算的設定還能幫助我們擺脫過於壓抑的理財心態。許多人在理財時，總是將所有的錢都集中於儲蓄或投資，而忽視了自己的精神需求。這樣的生活雖然經濟上可能穩定，但精神上卻會感到極度的枯燥和無趣。適當的快樂預算可以平衡工作與生活，讓我們在努力賺錢的同時，也能夠享受生活中的美好。

如何實踐快樂預算？

一、設定預算目標

每月的快樂預算不必過於龐大，根據個人財務狀況，設定一個合理的金額。例如，月收入的5%－10%可以作為快樂預算。這筆錢應該是用來支持那些能夠讓自己開心的活動，而不是必需品。

二、確定花費項目

快樂預算的花費項目可以根據自己的興趣來選擇。這可能包括：

1.美食：去餐廳品嚐新的菜肴，或者在家自己做一頓精緻的晚餐。

2.旅行：即便是週末的小旅行或短途的周邊遊，也能讓身心放鬆，重新充電。

3.學習新技能：報名參加一門自己感興趣的課程，比如烹飪課、攝影課或外語課。

4.娛樂：看一場電影，或是參加一次音樂會，享受音樂和藝術帶來的放鬆。

5.購物：買一些讓自己開心的小物件，無論是一本書、一個小飾品，還是自己一直想買的衣服。

三、保持靈活性

生活中的變數很多，無法預料的支出也時有發生。因此，快樂預算的金額和花費項目應保持一定的靈活性。如果某個月工作特別忙碌，或者突發的健康問題需要額外的花費，可以適當調整快樂預算的金額，並將其延後或減少。

快樂預算還可以花在哪些地方？

1.身心健康

投資在身心健康上是最值得的快樂預算之一。定期去健身房運動、做瑜伽、參加冥想課程，都是提升生活質量的好方式。這不僅能改善體態，還能幫助釋放壓力，讓人感覺更有活力。

2.與親友的聚會

生活中最寶貴的往往是與家人和朋友相聚的時光。這些關係的維繫和互動，能給我們帶來長久的情感支持與快樂。因此，定期安排聚餐、出遊或者其他形式的聚會，都是值得花快樂預算的地方。

3.藝術與文化

走進劇院、博物館，或者參加一場音樂會，都能讓人從日常的單調中脫離出來，進入一個充滿創意與啟發的空間。這些文化藝術活動，不僅能讓我們放鬆心情，還能開拓視野，豐富生活的層次。

4.學習與成長

一些專業技能或興趣愛好的學習，可以使我們在提升自我價值的同時，獲得滿足感與成就感。無論是參加一個工作坊，還是報名一個線上課程，這些投資都可以為未來的職業發展或生活樂趣增添色彩。

在追求物質與成功的同時，不要忽略了快樂與精神的滋養。設定一個「快樂預算」，每個月給自己留出一部分金錢，去做那些讓自己開心的事吧。

延伸閱讀

人生最自在的節奏，不疾不徐：開啟勿擾模式，配速自己理想的生活步調

《在焦慮星球上微笑》｜不必再透過追逐什麼，來證明自己的完美

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 快樂, 快樂預算, 紓壓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手 《颱風商社》李俊昊不只戲裡帥！5套私服襯衫穿搭公式穿出韓系男友感 為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 國外爆紅的「One In, One Out」省錢法　用一個原則讓存款跟生活都升級了 李洙赫「深V露胸」挺台北時裝周帥翻　鬼鬼穿鏤空刺繡裝「拿掉襯裙」辣爆 「老公眼終於不瞎了！」網友分享直男老公稱讚臉變小 幕後功臣原來是它！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面