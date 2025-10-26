2025下半年3部電影推薦！《96分鐘》票房破億、《我家的事》金馬入圍必看

文／人物誌

近年臺港電影在類型與製作上有越來越多突破，不再只停留於文藝小品或人情劇。最近幾部風格迥異、戲劇張力強烈的新片，可說是臺港電影的當前指標。

編輯私心推薦三部不可錯過的作品，從奇幻愛情、災難動作到家庭內裡的糾葛，各自呈現創作者對時間、生命與情感的理解與探索。

1.《他年她日》

由許光漢與袁澧林主演，電影設定在一個被「重力牆」分隔的世界。一方時間飛逝，一方緩慢流動，他的一年只是她的一日。兩位男女主角因時差戀愛，每一次相遇都是擦肩而過。

《他年她日》以高概念的奇幻設定探索愛情的本質，畫面唯美，氣氛詩意。時間成為愛情最大的阻礙也是最深的情感張力。題材新穎，很讓人期待這部電影會如何敘述這樣的愛情，喜歡愛情電影的朋友，週末就可以進戲院觀賞了。

▲《他年她日》由許光漢與袁澧林主演。（圖／《他年她日》劇照）

2.《96分鐘》

做為今年破億電影之一，《96分鐘》在網路上的發酵程度，驚喜的讓國片獲得更多關注。由林柏宏與宋芸樺主演，劇情描述高鐵列車被安置炸彈，主角必須在96分鐘內拆彈與救援。導演洪子烜耗時多年籌備，使用虛擬攝影棚與預演技術，提升了視覺質感，這點也讓影迷們覺得國片終於不輸給國外電影了。

此外，《96分鐘》成功打造緊湊節奏與高張力場面，類型明確、動作流暢，是難得一見的本土災難動作片。雖情節較為公式化，但整體完成度高，是臺灣類型電影的重要突破。

▲《96分鐘》是臺灣類型電影的重要突破。（圖／《96分鐘》劇照）

3.《我家的事》

由曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀主演。新銳導演潘客印以故鄉社頭為背景，透過一家四口的視角，講述家人間的誤解、成長與和解。角色名字以四季命名，象徵家庭成員如節氣般各自流轉，這個小巧思，也讓人覺得這部電影是很細膩又觸動著我們的日常。

《我家的事》節奏緩慢但情感真摯，透過細節展現家庭關係的複雜與溫柔。沒有煽情橋段，卻能讓觀眾在靜默中看見自己的家庭影子，是一部溫厚且動人的臺灣生活劇。此外，他們更在今年的金馬獎大放異彩，一共入圍八項大獎，劇中五位主演也全數入圍，可說實至名歸。

這三部作品在風格與野心上各有取向，也互為補足。對影迷來說，他們提供了三種進場觀看國片的切入口，想被震撼、期待類型感、渴望溫柔的情感觸動，都可在這些作品中得到滿足。更重要的是，這三部電影也讓人看到臺港電影製作正在多元前進，擁有更多的可能性。

▲《我家的事》入圍金馬八項大獎。（圖／《我家的事》劇照）

延伸閱讀

《96 分鐘》：林柏宏、宋芸樺捲入高鐵炸彈危機，再創國產動作災難片新高度！



《角頭－鬥陣欸》：國產黑幫電影再推續作，「南霸天」進軍北部掀起南北大戰！



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。