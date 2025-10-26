fb ig video search mobile ETtoday

為什麼容易焦躁、憤怒或衝動購物？很可能是未被感知的情緒被行動取代

>

文／艾兒莎Elsa　圖／幸福文化、達志示意圖

傾聽內心的聲音，與自己對話

在面對人生的種種迷惘與難題時，許多人習慣尋求快速的解法，例如外部建議、人生導師的指點，甚至社群媒體上的心靈雞湯。然而，真正能夠帶來深層改變的關鍵，往往不是別人給出的答案，而是我們是否有勇氣與能力「看見自己真正的感受，並與之對話」。在這樣的背景下，「剖析感受」成為解開人生難題不可或缺的第一步。

情緒與感受是我們內在世界的語言。每當我們對現況產生焦慮、困惑或無力時，這些感受其實是一種信號，提醒我們某些價值觀受到挑戰、某些需求被忽略，或某些壓抑的渴望正在尋求出口。若是無法看見這些信號，便無法對症下藥，也容易陷入無限循環。而剖析感受的練習，正能讓我們暫停習慣性的逃避與批判，轉而溫柔地與內心對話，聆聽這些信號背後的真正訊息。

邊池盈,方舟出版,書摘,情緒,焦慮,思考,低潮,憂鬱。（圖／達志示意圖）

心理學中有一個核心觀點：「未被感知的情緒，將以行為的形式表現。」也就是說，那些沒有被理解與處理的情緒，最終會轉化為焦躁、拖延、衝動購物、倦怠感，甚至人際關係的失衡。相對地，當我們開始練習辨識並書寫自己的感受時，不只是在疏通情緒，更是在重建與自己對話的能力，而這份能力將直接影響一個人的選擇、行動與決策品質。

剖析感受也能讓我們在混亂中重新找回主導權，是一種「意識回歸」的歷程。藉由具體地書寫下「我現在感受到的是⋯⋯」、「我渴望的是⋯⋯」、「我過去曾經經歷⋯⋯」等句式，把抽象的迷惘具體化，把潛意識的念頭拉到光亮中檢視。這樣的覺察過程才是走向真正改變的起點，許多心理治療與創傷療癒的過程中，也都強調這樣的主動內在書寫，因為它不只是紓解，而是一種重整自我敘事、重建內在秩序的過程。

此外，剖析感受的練習也賦予「被理解的機會」──即使那個理解來自自己。在現代快速節奏的生活中，這樣的自我對話模式是一種內在療癒的支持系統。當一個人能在紙上、在腦海中與自己誠實地交談時，就不容易被外在動盪所影響，也更容易在迷惘中釐清真正該做的選擇。

鄭實,幸福文化,情緒價值,個性,人際關係,。（圖／幸福文化、達志示意圖）

總結來說，剖析感受不只是理解情緒的工具，更是人生系統重建的基礎工程。它幫助我們在迷失中找回方向，在情緒中找到動力，在困難中保有希望。而透過這樣互動式、對話式的設計，能呼應八種核心迷惘主題，也培養心理韌性與自我照顧能力。在這個紛亂、焦慮與期待交織的世界裡，能夠停下腳步與自己好好說話，本身就是一種珍貴的力量。你值得，也有能力傾聽自己內心的聲音。

1.價值觀與信念的迷惘
「最近我開始懷疑的信念是：__________   」
「這讓我感到 （情緒），可能是因為那段經歷： __________ 」
「如果我允許自己更新這個信念，我可能會感受到： __________ 」

2.興趣與熱情的模糊
「我最近一次感覺『有點開心』的時刻是：__________ 」
「那時候我在做的事情是：__________ 」
「也許我不是沒有熱情，只是需要更多像這種讓我覺得__________ 的時刻。」

3. 人際關係與孤獨感
「讓我覺得孤單的時刻是：__________ 」
「那時候，其實很希望有人可以：__________ 」
「我想被看見的模樣，其實是：__________ 」

4.目標不明與迷失方向感
「 是我最羨慕的人，因為他們可以：__________ 」
「這可能在暗示我也渴望：__________ 」
「如果沒有人會評價我，我想試試：__________ 」

5.成就感不足與自我懷疑
「讓我覺得自己不夠好的事情是：__________ 」
「當我那樣想時，心裡有個聲音說：__________ 」
「但我也知道，我曾經做到過： __________ 」

6.時間管理與效率焦慮
「我常常責怪自己沒效率的時刻是：__________ 」
「那時候，我最深層的焦慮其實是：__________ 」
「如果我能溫柔地提醒自己一句話， 那會是：__________ 」

7.自我定位與多重角色拉扯
「我常常在__________ （角色A）與__________ （角色B）之間拉扯」
「我覺得失去自我的時候，是因為：__________ 」
「其實我也渴望一個純粹只為『我自己』存在的時刻，例如：__________ 」

8. 未來的不確定性所帶來的不安
「當我想到未來，我最擔心的是：__________ 」
「那份擔心讓我覺得：__________ 」
「但我曾有過勇敢前進的經驗，是在，那次我做到了：__________ 」

生活的迷惘並非來得轟轟烈烈，反而多半潛伏於細節與習以為常之中，在我們步入人生轉彎處時悄悄浮現。這些迷惘不只是「想不清楚」，而是內在價值、情緒需求、身分定位與生活型態的複合性失衡。與其急著「解決」，更有力的做法是先承認──我們正在迷惘，也允許自己在混沌中慢下來、向內探問、分類症狀。

願你學會與迷惘共處，而不是逃避；願你在模糊之中，仍能找到屬於自己的清晰與勇氣。畢竟，人生不是一場解題比賽，而是一場持續編寫的故事。若有時看不清楚，別急著翻頁，請停下來讀懂當下那行字，那或許是你成長的開端。
 

【推薦書籍】

跳級思維,幸福文化,職業,工作,人生,成長。（圖／幸福文化）

書名：《跳級思維》

作者：艾兒莎Elsa

簡介：於台北實踐大學畢業後，在台灣的廣告公司工作一段時間，25歲到新加坡工作，並開始經營自媒體，28歲離職創業，至今將近十年，成為跨界微型創業者與作家、自媒體經營者，致力於透過網路教育、品牌與故事，推動個人成長自由、自主、富足的人生哲學。

出版社：幸福文化

關鍵字：

跳級思維, 幸福文化, 職業, 工作, 人生, 成長

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

