陳漢典放閃Lulu「找到人生另一個翅膀」　低調入手夫妻裝Mark Gonzales

>

記者鮑璿安／台北報導

陳漢典與Lulu黃路梓茵日前驚喜公佈結婚喜訊，而他今22日現身Mark Gonzales小天使2025秋冬新品發表會，以一身充滿速度感的造型詮釋品牌主題「New Editing 2000’s」，被問到與品牌的緣分，陳漢典坦言是一見鍾情：「我其實是在逛街的時候注意到這個牌子，那時候我的好朋友，其實是我老婆Lulu覺得很適合我，沒想到今天竟然能正式合作，真的很榮幸。」

▲陳漢典現身Mark Gonzales秋冬發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

陳漢典身穿品牌標誌性的紅白賽車針織拉鍊外套，內搭丹寧襯衫與塗鴉T恤，他說：「我特別喜歡這次的丹寧系列，穿起來很自在、很街頭，進可攻退可守。」他透露夫妻倆還有「情侶款」造型，非常推薦經典的工裝外套與丹寧設計，「我們穿同款太高調，但也有各自的顏色版本，送禮也很適合。」談到人生近況，陳漢典透露登記結婚後，下一步想舉辦一場演跳會，「我想做一場純跳舞的表演，也會有一點唱，但形式不一樣。」他也笑稱老婆是他的Yellow小天使，「她讓我有勇氣，有她在我心裡就什麼都不怕了。」

Mark Gonzales秋冬系列以Y2K為靈感，重新拼貼屬於Z世代的街頭語言，結合創辦人「Gonz」經典塗鴉與賽車風格設計，延伸經典小天使形象與塗鴉設計，推出兼具造型與機能性的多元單品，包括紅白拼接賽車針織外套、丹寧長袖襯衫與刺繡牛仔褲等，重現街頭文化的自由靈魂。

而Lulu的穿搭風格偏向日系休閒，當中最擅長的元素之一就是花卉，像是 Marimekko、BEAMS都是她出鏡率很高的日常愛牌，不論是印花短版背心搭配丹寧外套，或是以繽紛碎花圖案點綴造型，都充滿春夏的活力與甜美氛圍。就連公開喜訊時，也選擇輕婚紗感的日常單品，以白色蕾絲上衣搭配公主感的紗裙，外搭東京品牌VIVIANO淺藍色牛仔背心，讓人眼前一亮。

