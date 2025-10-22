SOGO台北三館周年慶11／6開跑　祭精品最高回饋16%

▲SOGO台北店周年慶11／6開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO台北店38周年慶將於11／6至11／17登場，忠孝、復興、敦化三館主打百貨8折起、超市9折與多重滿額回饋。今年主打國際精品最高16%回饋、化妝品單日單櫃滿6,000元送800元、指定精品滿2萬元送2,000元，12天檔期全台七店周年慶業績目標上看121億元。

今年SOGO持中國信託SOGO聯名卡全館享4%回饋無上限，指定業種合併最高14%；APP會員可領6,900元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元現折300元。三館各自以不同回饋重點出擊，敦化館更以最後一檔周年慶祭出精品尊榮加碼，回饋上看16%，且因應普發現金萬元再加碼。

▲忠孝館_11月6日(四)限日限量 LANCOME NO.1小黑瓶發燒組，價值12583元、優惠價4185元(限量100組)。

忠孝館化妝品與香氛消費滿6,000元送800元抵用券，滿3,000元送500元抵用券，也祭出優惠組，包括資生堂東京櫃AN金鑽防曬露組，價值2,750元，特價855元；SHISEIDO國際櫃乳霜王組，價值5,824元，特價2,520元；LANCOME小黑瓶發燒組，價值12,583元，特價4,185元；ESTEE LAUDER原生露回饋組，價值20,900元，特價7,550元；shu uemura潔顏組特價5,462元。會員消費滿8,200元再贈20吋輕量摺疊行李箱。

▲忠孝館_11月6日(四)買2送2再現折1000元 shu uemura精萃潔顏洗卸組，價值10010元、優惠價6462元 ，折後價5462元(限量100組)。

1樓與4樓國際名品包括FERRAGAMO、Chloé、TOD’S與GEORG JENSEN等品牌。單日累計滿2萬元送2,000元抵用券；消費滿6萬元以上可再加贈1,000元商品券。精品櫃位同步推出限定品項，像是Chloé Paddington紅棕鎖頭包、TOD’S T吊墜豆豆鞋、RIMOWA Original橄欖綠登機箱，售價55,700元，均為忠孝館獨家開賣話題商品。

▲忠孝館_獨家 Chloé Paddington紅棕色鎖頭包，價格店洽；RIMOWA Original系列Twist Cabin Olive橄欖綠行李箱，售價55,700元。

復興館化妝品同推消費滿6,000元送800元回饋，以頂級保養與香氛為主戰場，推出LANCOME永生玫瑰乳霜組，價值23,621元，特價11,835元；LA MER夜間雙修護組，價值20,300元，特價14,220元；Clé de Peau BEAUTE激光加大版組，價值22,568元，特價11,500元；JO MALONE LONDON限定揉香禮盒，優惠價13,800元再贈商品券1,300元。

▲復興館_全台獨家Clé de peau BEAUTE激光加大版獨家組，價值22568元、優惠價11500元，再加贈SOGO電子商品券1200元(限量20組)。

▲復興館_全台獨家LA MER夜間雙修護組，價值20300元、優惠價14220元，再加贈SOGO電子商品券1400元(限量20組)。

針對1至3樓國際精品與名品櫃位，單日累計滿2萬元送2,000元抵用券，滿10萬元送1萬元抵用券。指定珠寶櫃位單筆滿3萬元送1,200元、滿5萬元送2,500元、滿8萬元送3,700元；LOUIS VUITTON適用於3萬、5萬門檻。主力品牌包括BVLGARI、MIKIMOTO、OMEGA與MONTBLANC等，皆可參與滿額贈禮。

▲復興館_BVLGARI新品 Serpenti Forever 金屬光澤水蛇皮鍊帶手拿包，售價83,000元。

▲復興館_BAO BAO ISSEY MIYAKE_CHIMERA S手提包，售價24,600元。

敦化館最後一年的周年慶，祭出指定精品與珠寶單日消費滿2萬元送2,000元抵用券；TIFFANY & Co.與Chopard珠寶櫃位滿3萬元送1,200元、滿5萬元送2,500元。活動期間全館尊榮回饋加乘，最高可達16%，搭配中國信託SOGO聯名卡4%回饋，合併上看20%。此外，APP會員滿5萬元再加贈1,000元餐飲抵用券。

▲敦化館獨家LA PRAIRIE鑽白精萃獨家組，優惠價20,425元(限量20組)。

新光三越台北天母店周年慶將於 10／23 登場，今年主打會員限定「扣點換美食餐券」，以 skm points 點數兌換館內人氣餐飲品牌餐點，像是季樂和牛鐵板燒、鰻魚日記與牛魔王等都名列其中，讓消費者用點數就能輕鬆吃好料。

▲天母新光三越周年慶，推出獨家點數換餐飲。（圖／業者提供）

天母店今年首度推出「扣點換美食餐券」活動，串聯館內 10 大人氣餐廳，會員可用 skm points 直接兌換限定餐點，包括會員可用 2,510 點兌換價值 263 元的長田本庄軒牛筋蒟蒻炒麵、用 3,080 點換價值 388 元的季樂和牛鐵板燒等限量餐券，總兌換份數超過 1,500 份。同時推出「有點美味再加贈」方案，於館內指定餐廳消費即可用少量點數，換取餐飲抵用券與招牌菜，如瓦城綠咖哩椰汁雞與勝博殿百元折價券，讓會員以最划算方式開吃。

▲長田本庄軒 牛筋蒟蒻炒麵。

化妝品與家電則持續為周年慶主戰場，化妝品首日主打多款限量加量組，如價值 12,583 元的 LANCOME「小黑瓶發燒組」特價 4,185 元、ESTEE LAUDER「小棕修護組」，價值 8,900 元，特價 4,450 元、SHISEIDO「百優雙入組」價值 10,640 元，特價 5,040 元，再搭配滿 2,000 送 2,000 點回饋讓消費者好好囤貨。