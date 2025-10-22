PUMA聯名施華洛世奇　奢華水晶鞋22,000元擁有

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Swarovski,agete 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇慶祝130周年，與Oakley、Off-White™、Gufram、Loop Earplugs、PUMA、A Bathing Ape 以及 BE@RBRICK 攜手推出聯名款。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）為慶祝品牌創立130周年，特別擴展其創意平台Swarovski Creators Lab，邀請Oakley、Off-White™、Gufram、Loop Earplugs、PUMA、A Bathing Ape與BE@RBRICK等七大品牌，推出兼具藝術性與實用性的限量作品，展現施華洛世奇水晶的多樣可能性，當中與PUMA聯名的經典Speedcat鞋款鑲嵌逾5,300顆水晶，展現華麗運動風格，定價22,000元。

▲▼ Swarovski,agete 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇聯名PUMA Speedcat鞋 飾以約5,316顆不同尺寸與色彩的品牌水晶，22,000元。

施華洛世奇與七大品牌聯手之作款款耀眼，例如與高端潮牌Off-White™合作的連帽衛衣就在衣服背面以施華洛世奇水晶排出標誌性的箭頭圖案，而當中最高價之作是36萬元的BE@RBRICK熊公仔，從頭到腳由工匠手工鑲嵌14,500顆不同尺寸與質感的品牌水晶，散發耀眼光芒，也象徵流行與藝術的完美結合。

▲▼ Swarovski,agete 。（圖／公關照）

▲Off-White™ 連帽衛衣的袖子與背面裝飾約4,025顆施華洛世奇水晶，背面展現品牌標誌性箭頭圖案，38,000元。

▲▼ Swarovski,agete 。（圖／公關照）

▲ 施華洛世奇與A Bathing Ape聯名鯊魚造型連帽校隊夾克，60,000元。

▲▼ Swarovsk 。（圖／公關照）

▲玩具公仔 BE@RBRICK與施華洛世奇聯名版本覆以約14,500顆不同尺寸和效果的品牌水晶，360,000元。

日本輕珠寶品牌 agete則首度在台跨界合作，與咖啡品牌 CURISTA COFFEE推出限量聯名企劃至10月底，實踐品牌推行的「風格日常化」，凡於agete台北 101 或統一時代門市消費即可獲贈聯名套餐券乙張，戴著漂亮首飾喝杯下午茶，無比愜意。

▲▼ Swarovski,agete 。（圖／公關照）

▲日本輕珠寶品牌 agete 攜手咖啡品牌 CURISTA COFFEE，推出限量聯名企劃至10月底。（圖／agete提供，以下同）

▲▼ Swarovski,agete 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴agete紫色彩繪玻璃戒指，49,100元。

►CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼

►曾之喬美胸不藏了　性感黑裝絕配培育美鑽

