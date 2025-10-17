fb ig video search mobile ETtoday

曾之喬美胸不藏了　性感黑裝絕配培育美鑽

>

▲▼ 曾之喬 。（圖／翻攝IG）

▲曾之喬穿byFANG低胸洋裝搭配施華洛世奇首飾，性感迷人。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星曾之喬與辰亦儒結婚約5年，今年2月開心升格當媽媽迎來兒子，她回歸工作日前出席米蘭時裝周，於看秀空檔拍攝的一張張時尚照都展現辣媽風範，當中一套byFANG黑色長洋裝造型盡顯她傲人的事業線，搭配奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）Created Diamonds的Octagon系列培育鑽石珠寶，性感迷人。

▲▼ 曾之喬 。（圖／翻攝IG）

▲曾之喬露美背襯托施華洛世奇Octagon鍊墜78,000元，耳環68,000元。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

曾之喬身穿黑色火辣洋裝搭配的施華洛世奇耳環與項鍊，出自施華洛世奇培育鑽石最新力作Octagon系列，呈現獨特的八角形切割工藝，融匯冠部的階梯式切割和亭部的公主方形切割共57個刻面，讓每一顆培育鑽石閃耀極致火光，此系列涵蓋項鍊吊墜、耳環、手鍊和戒指，每件作品均採用包鑲工藝鑲嵌，俐落設計展現個性美。

▲▼ 曾之喬 。（圖／翻攝IG）

▲施華洛世奇Octagon鍊墜52,000元（左），耳環55,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

曾之喬米蘭行除了紀錄自己的美好狀態，也融入義大利當地美景，讓每一張時尚大片都賞心悅目，她示範CHARLES & KEITH新包與長靴時，便是以好萊塢男神喬治克隆尼豪宅所在的科莫湖為背景。

▲▼ 曾之喬 。（圖／翻攝IG）

▲曾之喬在義大利科莫湖拍美照秀CHARLES & KEITH新包與靴子。（圖／翻攝chiaochiaotzeng IG）

曾之喬, Swarovski, 施華洛世奇, CHARLES & KEITH

