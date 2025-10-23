無限符號珠寶變出絲帶線條　FRED鑲上梨形鑽更閃

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲FRED全球品牌代言人關曉彤佩戴Chance Infinie鑽石耳環、項鍊與戒指。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌 FRED 以象徵幸運與無限「8」字符號為靈感的Chance Infinie系列有嶄新詮釋，推出宛如柔美絲帶的曲線設計，結合立體雕塑感線條與飄逸姿態，更顯靈動，9件新作包括3款高級珠寶及6款完美融入日常穿搭的時尚珠寶，全球品牌代言人關曉彤佩親自上陣示範，展現自信風采。

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲FRED Chance Infinie系列玫瑰金鑽石耳環，鑲嵌梨形切割鑽石。

FRED新款Chance Infinie系列將橫向「8」字與蝴蝶結造型巧妙融合，末端垂墜的絲帶象徵生命的柔韌與自由，並點綴梨形鑽聚焦，項鍊、戒指及耳環均有18K玫瑰金與白金款式；高級珠寶款式則採18K白金鑲鑽設計，8字符號兩側都延伸出絲帶線條，更為耀眼華麗。

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲FRED Chance Infinie系列項鍊，玫瑰金、白金鑲嵌一顆梨形切割鑽石。

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲FRED Chance Infinie系列戒指，玫瑰金、白金鑲嵌一顆梨形切割鑽石。

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴FRED Chance Infinie高級珠寶系列白金鑽石項鍊。

CHAUMET則為經典Jeux de Liens 系列增添彩虹色調，於「交叉連結」符號鑲嵌石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶、橄欖石、藍寶石、紫水晶、以及粉色剛玉，交織成一道迷人彩虹。更令人驚喜的是近日品牌於台北101專賣店，限時展出全球唯一一組特製的彩虹冠冕模型，以色彩斑斕的彩虹冠冕牆傳遞幸福能量。

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Jeux de Liens 系列彩虹項鍊鑲石榴石、錳鋁榴石、芬達石、沙弗萊石、黃水晶、橄欖石、藍寶石、紫水晶、粉色剛玉。（圖／CHAUMET提供，以下同）

▲▼FRED,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET在台北101專賣店限時展出全球唯一一組特製的彩虹冠冕模型。

►亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

►宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

關鍵字：

FRED, CHAUMET

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

