宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

▲宋慧喬穿睡衣風的MICHAA服裝出席CHAUMET Bee de Chaumet快閃店活動 。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近日出席法國珠寶品牌CHAUMET Bee de Chaumet快閃店開幕活動，身穿代言的南韓品牌MICHAA新裝亮相，她以睡衣風的蕾絲緞面細肩帶上衣配上米色長褲，凸顯她的白皙肌膚，配上CHAUMET精緻珠寶，在微性感與摩登之間尋得完美平衡。

▲宋慧喬佩戴CHAUMET中央蜂巢裝飾可調節的Bee de Chaumet 18K玫瑰金項鍊，222,000元。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬擔任CHAUMET大使多年，品牌以蜜蜂與蜂巢為設計靈感的Bee de Chaumet系列珠寶已融入她的日常穿搭，此次出席快閃店活動，除了疊搭她經常佩戴的手環，還戴上新款蜂巢圖案的Bee de Chaumet 18K玫瑰金與白金耳環，隨著她律動而輕搖吸睛；另一亮點是垂墜於胸前的Y字鍊，中央的蜂巢裝飾可以恣意調整，在玫瑰金鍊上巧妙滑動，彰顯個人魅力。

▲宋慧喬客串《許願吧，精靈》演出精靈，戴上南韓品牌Panache Chasunyoung箭造型耳環。（圖／翻攝kyo1122 IG）

近期宋慧喬另一仙氣造型，是她客串韓劇《許願吧，精靈》飾演金宇彬前女友精靈的扮相，她在劇中穿著水藍色絲質洋裝搭配南韓品牌Panache Chasunyoung箭造型耳環，並以冷豔的煙燻妝容登場，被網友盛讚是「最美精靈」。
 

►Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包

►孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮

宋慧喬, CHAUMET

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

