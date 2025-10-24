米奇矮凳亮點太強！迪士尼家居快閃店限時登台

▲家居品牌 SUNDAY HOME 近期與迪士尼合作打造家居快閃店，圖為米奇沙發。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迪士尼粉絲看過來！家居品牌 SUNDAY HOME 近期與迪士尼合作打造家居快閃店，以「讓藝術融入生活」為概念，推出多款迪士尼官方授權家飾與家具，從米奇、唐老鴨到巴斯光年，都變身家中角落的主角，超可愛的童趣矮凳讓居家空間馬上亮起來，藝術也可以很可愛。

快閃店將從 11／1 起在台北松菸誠品生活展出，展期為期64天。品牌以潮流藝術結合家居設計，強調「家不只是居住空間，也是展現生活風格的畫布」，把日常用品成為能喚起回憶的藝術品，也讓粉絲以更生活化的方式收藏心愛角色。





米奇與唐老鴨造型小矮凳以角色經典元素為靈感，重現米奇的紅色短褲、黃色鞋履，以及唐老鴨慵懶的搖擺姿態，放在客廳或臥室角落都相當討喜；「米奇手檯燈」以經典紅、黃、黑色調打造，兼具實用與收藏價值，替空間增添一抹童心；「唐老鴨釣魚解鴨燈」則以角色的幽默形象為靈感，結合航海元素與溫暖光線，是一款療癒系擺飾。

快閃店設計則以夢幻場景呈現，打造進入動畫世界的沉浸式氛圍。業者表示，快閃店活動期間消費滿3,500元，可抽香港來回機票與迪士尼門票；消費滿5,000元，可抽價值35,000元的迪士尼聯名家具。展期自11／1至明年1／3止，地點位於台北松菸誠品生活1樓正門入口。品牌也將於官方Instagram「trendcatch__」及LINE帳號陸續公布限量新品與台灣限定活動。

▲康寧餐具首度推出HELLO KITTY系列。（圖／品牌提供）

康寧餐具2025百貨周年慶檔期開跑，首度推出的Hello Kitty聯名系列，將經典紅蝴蝶結與蘋果元素帶上餐桌，設計成多款碗盤與醬油碟，療癒感滿滿！而旗下年年熱賣的SNOOPY系列，也推出指定花色與品項可享買一送一優惠，粉絲們準備列清單啦。

這次聯名系列推出6款商品，從8吋分隔盤、12cm醬油碟，到沙拉碗、小羹碗與韓式湯碗，滿足從個人餐到家庭聚餐的各種場景。組合優惠也相當吸睛，全套6件組原價3,430元，周年慶價1,899元，幾乎是半價就能把「Kitty的一桌子」帶回家。

同系列單品組合如醬油碟2件組、沙拉碗2件組等，也分別以約6折左右的價格推出。此外購買Hello Kitty系列商品單筆消費滿1,974元，還能加贈市價750元的PYREX Claro直飲便攜耐熱玻璃水瓶。