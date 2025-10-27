fb ig video search mobile ETtoday

韓孝周《浪漫匿名者》美貌引熱議！38歲還像大學生　私下保養習慣全公開

38歲還像大學生！韓國「微笑天使」韓孝周《浪漫匿名者》防腐劑美貌引熱議，私下保養習慣全公開

▲韓孝周。（圖／取自hanhyojoo222 IG，下同）

圖文／CTWANT

Netflix《浪漫匿名者》改編自法國電影《愛情的完美配方》，劇情講述「無法觸碰他人」的男人和「無法直視他人」的女人之間的奇妙邂逅，透過巧克力的魔力漸漸克服心理障礙，展開一段細膩而療癒的愛情故事。韓孝周在劇中飾演「李荷娜」，擁有卓越的巧克力料理天份，卻因注視恐懼症而無法直視他人。摯愛的母親去世後，跟隨黑岩健二來到日本，隱姓埋名擔任「Le Sauveur」幕後匿名巧克力師。

38歲還像大學生！韓國「微笑天使」韓孝周《浪漫匿名者》防腐劑美貌引熱議，私下保養習慣全公開

天然美女韓孝周憑藉清新氣質與自然演技深受喜愛，治癒系的微笑在剛出道時就被封為「微笑天使」，曾主演過《同伊》、《W－兩個世界》、《Happiness》、《MOVING異能》...等多部人氣韓劇廣為人知，如今38歲的韓孝周顏值依舊在線，而且清新有氣質的氛圍也深受粉絲喜愛，趕快來看看韓孝周歐膩的保養方法吧！

《浪漫匿名者》韓孝周保養方法：熱愛健身、運動

鏡頭前總是散發著溫柔氣質的韓孝周，私下其實是運動愛好者。她深知維持體態與活力，運動不可或缺。她的運動菜單多元且有趣：她熱愛潛水，這項全身性運動不僅能消耗大量卡路里、促進新陳代謝，更能鍛鍊到許多平時不易使用的小肌群，有助於身體緊實；高爾夫因為要長時間行走能幫助加強代謝、增加運動量；而最方便易行的慢跑，更是她隨時隨地都能進行的運動，能有效提高代謝率，幫助身體在休息時也持續燃脂。對她而言，運動不只是為了瘦，更是維持健康與活力的來源。

38歲還像大學生！韓國「微笑天使」韓孝周《浪漫匿名者》防腐劑美貌引熱議，私下保養習慣全公開

《浪漫匿名者》韓孝周保養方法：做好清潔與保濕

在肌膚保養上，韓孝周奉行「少即是多」的原則。她會做足最基礎的清潔、調理、保濕和防曬，並傾向選擇成分溫和的產品，以降低對皮膚的刺激。由於熱愛戶外運動，她也非常重視曬後舒緩，會使用天然的蘆薈凝膠來幫助肌膚降溫、補水鎮靜。除了基礎護理，韓孝周更是按摩的忠實擁護者。無論是臉部還是身體，她都會利用刮痧板、按摩儀、筋膜槍或按摩球等工具，幫助肌肉放鬆、維持彈性，同時促進血液循環，讓肌膚由內而外散發自然光澤。

38歲還像大學生！韓國「微笑天使」韓孝周《浪漫匿名者》防腐劑美貌引熱議，私下保養習慣全公開

《浪漫匿名者》韓孝周保養方法：多讓皮膚保持素顏

身為演員，長時間帶妝是家常便飯，因此韓孝周格外珍惜能讓肌膚休息的時間。私底下的她，會盡量保持素顏，讓皮膚能夠自由呼吸、好好修復。即使不上妝，她也絕對不會省略防曬這個步驟，並且會搭配帽子、太陽眼鏡等物理性防曬措施，雙重保護肌膚免受紫外線的侵害。

38歲還像大學生！韓國「微笑天使」韓孝周《浪漫匿名者》防腐劑美貌引熱議，私下保養習慣全公開

《浪漫匿名者》韓孝周保養方法：減少澱粉的攝取

維持完美體態的最後一塊拼圖，來自於飲食上的自律。韓孝周注重健康均衡的飲食，運動後會補充大量的優質蛋白質來幫助肌肉修復與增長。在日常飲食中，她會盡量減少精緻澱粉的攝取，避免血糖快速波動與脂肪囤積。對她而言，好身材與好膚質，都是健康飲食與規律生活習慣相輔相成的結果。

38歲還像大學生！韓國「微笑天使」韓孝周《浪漫匿名者》防腐劑美貌引熱議，私下保養習慣全公開

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

