聖誕禮物挑香水不出錯！秋冬新香木質調、花香調打造溫暖時髦的節日氛圍

▲秋冬新香。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

當空氣中開始瀰漫著一絲清冷的氣息，我們的感官也隨之變得敏銳，渴望被更溫暖、更具層次的香氣所包裹。秋冬，正是香水世界展現其豐富底蘊與溫柔力量的最佳時節。告別了夏日的清新柑橘與海洋調，沉穩的木質、馥郁的花香、以及帶點辛辣或甜潤的美食感，成為了這個季節的主旋律。今年秋冬，各大香氛品牌也紛紛獻上新作，從頂級珠寶世家的奢華香精，到經典時尚品牌的創新對香，再到搖滾風格的靜謐森林氣息，每一款都試圖用獨特的嗅覺語言，為你的秋冬日常增添一抹迷人的註腳。

Van Cleef & Arpels 凜冬系列香精

梵克雅寶繼凜冬．月夜廣藿香之後，將三款經典作品以濃郁的香精重新詮釋推出Le Parfum凜冬系列，瓶身皆有主要香材花卉圖案包覆，搭配花園般的精緻外盒，不僅值得收藏，也是年末送禮首選！

凜冬．皇家琥珀：琥珀、香草、安息香與零陵香豆交織出暖烘烘、略帶辛辣的甜美氣息，皮革與檀香的加入則增添了柔潤的深度，宛如一件喀什米爾毛衣般溫暖包覆。

凜冬．靜謐橙花：以綠意、花香與柑橘勾勒出陽光明媚的地中海景致，橙花既有清新的綠意，也有沐浴陽光後的溫暖花香，喀什米爾木質的尾韻讓整體更顯溫潤細膩。

凜冬．無瑕．檀：突顯了檀香木那標誌性的、帶有奶香的絲滑質感。香精版本中加入了溫暖的喀什米爾木與琥珀，讓柔滑的檀香綻放出更甜潤、更具包覆感的層次。

▲Van Cleef & Arpels 凜冬．皇家琥珀香精 75ml／9,200元、凜冬．靜謐橙花香精 75ml／9,200元、凜冬．無瑕．檀 75ml／9,200元。（圖／品牌提供）

LACOSTE L.12.12 Silver Duo經典流光系列香氛

L.12.12 Polo衫作為經典中的經典，不斷自我革新。它早已不僅是一件衣著，更以現代剪影、大膽色彩與鮮明線條，啟發當今Lacoste系列的前衛設計。如今，品牌再次以創新姿態，呈獻全新對香。

男香以經典的馥奇調為基底，正如Polo衫之於運動與都市風格的恆久地位。清新的柑橘萃取、綠色醛香調搭配高貴沉穩的乳香，為香氛帶來明亮的開場。波旁天竺葵、荳蔻、薰衣草交織出充滿活力的核心中調，最後以香根草、雪松、龍涎香的木質氣息堆疊出濃郁的尾韻。這款香氛完美平衡薰衣草、天竺葵與香根草，帶來優雅又不失活力的香氛。

▲LACOSTE L.12.12經典流光銀灰淡香精100ml／3,350元、50ml／2,300元。（圖／品牌提供）

女香則是重新詮釋了經典的果香木質花香調。前調由酸爽的血橙、粉紅葡萄柚、多汁的梨開啟活潑俏皮的果香序曲。核心香材的玫瑰與小蒼蘭及杏花交織成明亮的花束，宛如春日晨曦的清新氣息。美妙的果香與花香最後由溫暖的喀什米爾、龍涎香與麝香揉合的木質麝香香氣包覆，為香氛帶來悠長的後調與層次感。

▲LACOSTE L.12.12經典流光玫瑰淡香精100ml／3,350元、50ml／2,300元。（圖／品牌提供）

john varvatos Artisan Forest 工匠森林淡香精

紐約搖滾時尚品牌john varvatos推出全新香氛，承襲Artisan工匠系列的匠心藝術，結合都市人的生活靈感，以無花果葉、紫羅蘭葉、雪松複合草本木質氣息，將森林瀰漫的靜謐注入生活之中；就像人到大自然獨處時總能靜下心來並自我發現，隨著森林律動，踏上一段尋找內心平衡的旅程。因此這款手工精神注入的香氛，讓我們得以與最真實的自己合而為一。

▲john varvatos Artisan Forest工匠森林淡香精 75ml／4,200元、125ml／5,220元。（圖／品牌提供）

