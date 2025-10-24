讓家視覺立刻變乾淨的「5／7法則」　一秒決定檯面上該留什麼

▲想要視覺乾淨的居住空間，不妨試試5／7法則。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

家裡的檯面總是越整理越亂嗎？許多人以為整潔需要花時間與耐力，但其實只要一個簡單的判斷法，就能大幅減少視覺壓力。近期在網路上開始流行的「5／7法則（5／7 Rule）」是來自歐美居家收納達人的整理原則，它能幫助你快速判斷哪些東西該放在外面、哪些該收進櫃子。

顧名思義，「5／7法則」的重點就是「使用頻率」。如果一件物品在一週中至少有五天會使用，那就可以放在檯面上；若使用頻率不到五天，就應收進櫃子或抽屜裡。這個方法的目的在於減少雜亂、控制視覺噪音，讓空間看起來更清爽，也更容易打掃。

比起傳統的「全部收起來」或「看起來漂亮就好」，5／7法則更強調「實際行為」。你每天真正會用到的物品，才有資格留在視線範圍內。

以廚房為例，大多數人檯面堆滿電器與瓶罐，但按照5／7法則檢視後，會發現其實每天用到的物品並不多。可能如氣炸鍋、咖啡機、湯匙架或洗碗精，屬於高使用率工具，留在外面合理；而攪拌機、果汁機等如果一周只用一兩次，最好收進櫃子或放到取用方便的位置。

但還是要看使用者的習慣，有時也能保留例外，如體積大、收納不便的家電（像麵粉攪拌機等），放在外面反而更能促進使用。

浴室同樣適用這個法則。原本放在檯面上的乳液、化妝水或藥品，其實不一定每天都用。將不常用的保養品集中收納，只保留最基本的日常品項，空間會立刻變得更安靜、乾淨，也更容易清潔。

實踐5／7法則後，你會發現整個空間的氛圍都變了。桌面不再擁擠，動線更順，打掃變得輕鬆。更重要的是，這種整潔感會帶來心理上的平靜——你知道每一樣留下的東西，都是「有用且有意義」的。當然也適用在書桌、玄關、臥室甚至電腦桌面。只要問自己：「我是不是一周用到五天以上？」若答案是否定的，就考慮收起來、捐出或淘汰。

整理的目的不是變成極簡主義者，而是讓生活空間更符合自己的節奏。從每天會經過的檯面開始，讓環境不再充滿雜物，也讓心情更清爽。