fb ig video search mobile ETtoday

讓家視覺立刻變乾淨的「5／7法則」　一秒決定檯面上該留什麼

>

▲收納　櫃子　　廚房。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲想要視覺乾淨的居住空間，不妨試試5／7法則。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

家裡的檯面總是越整理越亂嗎？許多人以為整潔需要花時間與耐力，但其實只要一個簡單的判斷法，就能大幅減少視覺壓力。近期在網路上開始流行的「5／7法則（5／7 Rule）」是來自歐美居家收納達人的整理原則，它能幫助你快速判斷哪些東西該放在外面、哪些該收進櫃子。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

顧名思義，「5／7法則」的重點就是「使用頻率」。如果一件物品在一週中至少有五天會使用，那就可以放在檯面上；若使用頻率不到五天，就應收進櫃子或抽屜裡。這個方法的目的在於減少雜亂、控制視覺噪音，讓空間看起來更清爽，也更容易打掃。

比起傳統的「全部收起來」或「看起來漂亮就好」，5／7法則更強調「實際行為」。你每天真正會用到的物品，才有資格留在視線範圍內。

▲▼廚房,洗手台。（圖／取自Pixabay）

以廚房為例，大多數人檯面堆滿電器與瓶罐，但按照5／7法則檢視後，會發現其實每天用到的物品並不多。可能如氣炸鍋、咖啡機、湯匙架或洗碗精，屬於高使用率工具，留在外面合理；而攪拌機、果汁機等如果一周只用一兩次，最好收進櫃子或放到取用方便的位置。

但還是要看使用者的習慣，有時也能保留例外，如體積大、收納不便的家電（像麵粉攪拌機等），放在外面反而更能促進使用。

▲廚房,微波爐,泡麵,餐具,陶碗,油,食用油。（圖／unsplash）

浴室同樣適用這個法則。原本放在檯面上的乳液、化妝水或藥品，其實不一定每天都用。將不常用的保養品集中收納，只保留最基本的日常品項，空間會立刻變得更安靜、乾淨，也更容易清潔。

實踐5／7法則後，你會發現整個空間的氛圍都變了。桌面不再擁擠，動線更順，打掃變得輕鬆。更重要的是，這種整潔感會帶來心理上的平靜——你知道每一樣留下的東西，都是「有用且有意義」的。當然也適用在書桌、玄關、臥室甚至電腦桌面。只要問自己：「我是不是一周用到五天以上？」若答案是否定的，就考慮收起來、捐出或淘汰。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

整理的目的不是變成極簡主義者，而是讓生活空間更符合自己的節奏。從每天會經過的檯面開始，讓環境不再充滿雜物，也讓心情更清爽。

關鍵字：

居家整理, 5／7法則, 收納技巧, 空間斷捨離, 檯面整理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 Jisoo謝高雄場粉絲熱情　戴82萬卡地亞珠寶唱跳 星巴克今起「特定品項買一送一」　13款飲品任選現賺一杯 抗老第一道防線！「3款電眼神霜」幫你撐住青春顏值 SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費 史瑞克式戀愛是什麼？找「條件差」對象反而更安心　背後4大動機曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面