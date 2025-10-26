最新必入手的夢幻聯名單品！adidas芭蕾運動鞋、《玩具總動員》丹寧外套

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

十月才剛開始，各大品牌再度掀起聯名狂潮！從人氣漫畫《PEANUTS》史努比、《玩具總動員》到潮流球鞋、明星設計師加持的限定合作，都讓人一看就想入手。本篇就為你整理出本月不容錯過的最新話題聯名新品，一次掌握最值得關注的夢幻組合與爆紅單品，從設計亮點到發售資訊通通不漏接。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲10月最新話題聯名新品。（圖／adidas Originals、Levi’s®）

最新話題聯名新品：adidas Originals x CLOT Taekwondo by Caroline Hú

少女們尖叫，史上最夢幻的球鞋來了！adidas Originals與CLOT攜手推出全新合作系列，以標誌性的Taekwondo跆拳道薄底鞋款為核心，並邀請時裝設計師胡穎琪Caroline Hú以其獨到視角進行全新演繹。鞋身輪廓輕盈俐落，融入現代美感，將武術與芭蕾的優雅巧妙融合，為經典鞋款注入別具一格的氣質。鞋面以魔鬼氈綁帶收束，並壓印三葉草經典細節，從標誌性鞋頭設計到三條線標誌皆有所呼應：既俏皮又精緻。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲CLOT Taekwondo by Caroline Hú推出三種配色。（圖／adidas Originals）

CLOT Taekwondo by Caroline Hú將推出三種配色：閃耀黑、珠光粉與奶油白。每一款配色都呈現了Caroline Hú對浪漫與美感的獨特詮釋，同時延續CLOT與adidas Originals一貫注重的實用功能。adidas Originals x CLOT Taekwondo by Caroline Hú聯名系列已於10月4日（六）限量登陸指定JUICE門店、10月7日（二）於adidas Originals指定門市與官方網站限量上市！

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲adidas Originals x CLOT Taekwondo by Caroline Hú，NT$5,290。（圖／CLOT）

最新話題聯名新品：Levi’s® x Pixar 

Levi’s® 攜手迪士尼與皮克斯推出限量聯名系列，致敬胡迪所代表的西部精神，以及《玩具總動員》系列中奔放冒險的靈魂。Levi’s® x Toy Story 30週年聯名系列結合西部風格真實質感與安弟玩具箱的奇幻魔力，將經典角色與難忘片段轉化為可穿搭的藝術作品。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲Levi’s® 攜手迪士尼與皮克斯推出限量聯名系列。（圖／Levi’s®，下同）

男裝系列必收有Levi’s® x Toy Story聯名系列西部夾克外套，採用後染丹寧布料打造短版輪廓，並以客製鉚釘呈現五大電影元素：胡迪皮帶釦、太空騎警徽章、Pizza Planet標誌、胡迪靴底圖案及仙人掌設計，內襯絎縫細節，並附有限量胡迪布章。女裝系列亮點單品則有Type II夾克外套以靛藍水洗布料製成，具備西部廓形，並繡有「Yodelayheehoo」的鎖鏈針法刺繡，和原棉色調領片形成對比。滿版乳牛紋印花西部襯衫延續乳牛印花的丹寧主題，另外，改造近年來廣受歡迎Ribcage Bell極高腰丹寧喇叭褲，融入西部元素，加入西部風微笑型口袋、乳牛印花腰帶以及「Howdy」刺繡。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

Levi’s® x Toy Story 30週年聯名系列可以說是細節滿滿，很多《玩具總動員》的元素都透過《玩具總動員》的經典元素巧妙融入單品設計中。整個系列不只滿滿童年回憶，更在復古與玩趣之間找到完美平衡，讓潮人都能穿出專屬的故事感。Levi’s® x Toy Story 30週年聯名系列已正式於10月3日限量販售，可至Levi’s®指定門市及官方網路旗艦館購買。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

最新話題聯名新品：KlassiC. x Baby Milo®

KlassiC.首度聯手國際潮流品牌Baby Milo®，重磅推出聯名鏡框與限量收納盒，更於台北中山打造限時一個月的聯名形象店。本次系列包括HANDMADE.系列板料方框與金屬扁圓框各3款、經典威靈頓框與波士頓框各2款，以及融入Baby Milo®經典迷彩與金屬鑄件的輕行者摺疊墨鏡2款。限量收納盒以KlassiC.經典藍為基調，點綴滿滿Baby Milo®頭像，內盒可一次收納六副眼／墨鏡或其他收藏品，兼具收藏與實用價值！

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲KlassiC.首度聯手國際潮流品牌Baby Milo®。（圖／KlassiC.）

此次聯名更獨家打造聯名打卡空間，於10月2日到10月29日限時登場，將千禧年代的校園風格與街頭文化巧妙交織，開啟一場跨越時代的對話。KlassiC.的現代簡約美學，結合Baby Milo®童趣街頭IP，碰撞出獨特的潮流氛圍。此系列已於10月2日正式上市，實體門市、官網及官方蝦皮同步開賣。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲獨家打造聯名打卡空間限時登場。（圖／KlassiC.）

最新話題聯名新品：Kipling x PEANUTS

為了慶祝人氣漫畫《PEANUTS》誕生75週年，Kipling攜手史努比將滿天星願具象化，把點點星空搬上包袋，以星座般的線條勾勒出史努比的輪廓！除了延續Kipling輕盈實用的包款，系列更推出專為週年企劃打造的限定款式與配件小物，從星星造型斜背包、經典紅房子卡夾到標誌性的猴子吊飾，每一樣都讓史努比以不同方式現身於日常，成為你最自在、最療癒的隨行夥伴。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲Kipling攜手史努比。（圖／Kipling，下同）

此次聯名系列特別推出兩款聯名限定包型，重現史努比的幻想世界！「STAR BAG星星造型斜背包」呼應「史努比漫遊星河」主題，以獨特的五角星形狀呈現外型，包身布滿繁星，除了各種樣態的史努比之外，還能發現紅房子與好朋友糊塗塌客的身影，整體充滿童趣與想像。每款皆附有Kipling經典毛猴吊飾，並加贈獨家史努比琺瑯吊飾，收藏價值滿分！另一款「VAN BAG露營車造型斜背包」則以紅色小巴為主體，史努比趴臥在車頂，糊塗塌客陪伴在側，超級可愛。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲聯名單品 。（圖／品牌）

Kipling X PEANUTS聯名系列即日起於Kipling全台正價櫃點、Kipling官方旗艦店、momo -Kipling品牌旗艦館、Yahoo購物中心- Kipling官方旗艦館、Shopee商城-Kipling官方旗艦店販售，不管你是不是史努比的粉絲，都能將從容的態度融入生活當中。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

最新話題聯名新品：agnès b. x NEIGHBORHOOD

agnès b.首度攜手來自東京原宿的潮流品牌NEIGHBORHOOD®打造全新聯名系列！首波推出15款單品，包含夾克、衛衣、T恤與帽子、托特包，巧妙注入雙方品牌精神與經典元素，展現融合日法街頭感的獨特風格。中性設計男女穿都合適，史無前例的超帥聯名肯定要收。agnès b. x NEIGHBORHOOD全新聯名系列台灣於10月17日正式上市，agnès b.台灣網路商店、全台限定門市都買得到，務必調好鬧鐘開搶。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲agnès b.首度攜手來自東京原宿的潮流品牌NEIGHBORHOOD。（圖／agnès b.）

最新話題聯名新品：A.P.C. x Marc Jacobs

為慶祝兩個品牌共同的1980年代根源與獨特文化視角，A.P.C.攜手Marc Jacobs正式推出聯名系列。此次合作以層次感布料、精緻細節及巴黎與紐約的經典元素作為靈感，重新詮釋學院風格。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲A.P.C.攜手Marc Jacobs正式推出聯名系列。（圖／A.P.C.，下同）

A.P.C. X Marc Jacobs聯名系列將兩個風格大學巧妙融合，包括男女裝丹寧牛仔褲、Logo衛衣及Logo T恤，展現低調卻具識別度的學院風格。橘色細節貫穿整個系列，出現在聯名Logo與撞色領夾克上，靈感來自Marc Jacobs 1980年代巴黎「Carte Orange」交通卡，以及T恤上呈現的Jean Touitou蘇邦大學學生證。羅馬帝國風格的鈕扣刻有設計師肖像，出現在牛仔褲上，將傳統工藝與趣味設計巧妙融合。A.P.C. X Marc Jacobs聯名系列10月2日正式於A.P.C.復興SOGO獨家首賣。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

最新話題聯名新品：寶格麗「SERPENTI IN CONVERSATION」Serpentine 包

寶格麗持續展開跨界交流，與兩位女性創意先鋒展開全新對話！2025/26秋冬首次登場的「SERPENTI IN CONVERSATION」便是寶格麗皮革與配件創意總監Mary Katrantzou攜手巴黎品牌DESTREE創意總監Géraldine Guyot的聯名合作企劃。把品牌標識性Serpenti包重新進化，大膽構思出全新的Serpentine Top-Handle手提包。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲全新Serpentine Top-Handle手提包。（圖／BVLGARI，下同）

新作的提把汲取蛇身性感的S形曲線，並與細緻的飾邊設計合而為一。精緻飾邊不僅是DESTREE的標誌，也與寶格麗的歷史遙相呼應──早於二十世紀，品牌便以優雅絲帶懸掛吊墜和項鍊。搭配奢華nubuck粒面牛皮與絲緞包面，觸感細膩而富有層次，奢華材質的質地反而沖淡了包款與生俱來的珍貴，但卻賦予更加細膩的二元性。在此， Serpenti若隱若現，以抽象線條展露靈蛇的姿態，既蜿蜒神秘，又堅毅中帶有細膩的柔軟。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲聯名單品 。（圖／品牌）

最新話題聯名新品：NIKE x TOMO KOIZUMI

Nike攜手日本知名設計師Tomo Koizumi，呈現獨家且極具張力的Air Superfly新作！此次合作中，Tomo Koizumi標誌性的色彩張力得到充分展現。全新Air Superfly延續簡潔流暢的運動鞋廓形，鞋面與鞋舌標誌採用鮮豔的變色材質，在不同光線下呈現多彩效果；外底則以多色設計，並加入綠色點狀細節，呼應2000年代田徑釘鞋的元素。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲全新Air Superfly。（圖／NIKE，下同）

三款可替換的Nike Swoosh標誌，包括彩色與黑色荷葉邊款式，以及經典的純色款式，為鞋款增添了更多獨特個性。可替換的鞋帶選擇能夠根據運動員個人造型需求調節層次感。鞋墊上印有Tomo Koizumi的標誌，進一步突顯這雙鞋為他最新的藝術創作。Nike x Tomo Koizumi Air Superfly已於9月20日起於FRUITION TAIPEI發售，喜歡的朋友一定要收一雙！

▲聯名單品 。（圖／品牌）

最新話題聯名新品：NIKE x JACQUEMUS

Nike聯合創始人Bill Bowerman親手打造的Moon Shoe，如今首次迎來全新演繹，攜手法國設計師Simon Porte Jacquemus，讓這款經典鞋款注入全新生命Moon Shoe是Nike首雙搭載標誌性鬆餅格鞋底的鞋款，煥新的Moon Shoe延續了初版的經典外觀與觸感，並融入現代元素，使鞋型更加立體時尚，同時忠於品牌的跑步基因。採用褶皺尼龍材質鞋面與Nike Regrind外底，將競速血統與現代芭蕾的美學融合，打造出一款貼合地面、線條流暢的現代鞋款。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲聯名單品 。（圖／品牌）

全新鞋款在細節上融入了Jacquemus的標誌性設計，鞋側配有皮革Nike Swoosh標誌和後跟支撐，鞋舌、鞋跟與鞋墊均印有Jacquemus標誌。鞋盒採用專屬聯名包裝，向Nike的前身「藍帶體育用品公司（Blue Ribbon Sports）」致敬。Moon Shoe首次亮相於Jacquemus 2025春季巴黎秀場，本次正式發售將帶來三款配色：Jacquemus專屬的Alabaster，以及Off Noir與University Red兩款版本，並於10月10日起於FRUITION TAIPEI發售！

▲聯名單品 。（圖／品牌）

最新話題聯名新品：Nature Republic x SUPER JUNIOR-D&E 加州蘆薈防曬棒

韓國自然主義保養品牌Nature Republic於今年夏季，邀請韓國人氣男子雙人組合SUPER JUNIOR-D&E東海、銀赫擔任台灣區代言人！兩人大力推薦一上市就賣到大缺貨的 加州蘆薈防曬棒，融合防曬、美白、舒緩三大功效，清透搭配沁涼降溫，打造全年適用的防曬保養，這次迎來補貨回歸真的要搶。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲Nature Republic x SUPER JUNIOR-D&E 加州蘆薈防曬棒－東海推薦款。（圖／Nature Republic，下同）

銀赫推薦的加州蘆薈清透防曬棒強調透明無感，質地輕盈且不泛白，擦上即刻隱形，適合不喜歡厚重防曬乳霜的使用者，或在妝後需要補擦防曬的人；而東海推薦的加州蘆薈冰沁防曬棒主打冰鎮降溫科技，塗抹瞬間能降低肌膚表層溫度約4.5°C，為炙熱肌膚帶來即刻的沁涼感受，能舒緩曬後不適，更擁有高效防水配方，特別適合從事水上活動、戶外運動或易流汗族群。

▲聯名單品 。（圖／品牌）

▲聯名單品 。（圖／品牌）

同步推出的「Soluna Twins」簽名娃娃吊飾也超可愛，Sol「太陽」搭配東海簽名配飾，象徵溫暖、熱情與光芒；Luna「月亮」搭配銀赫簽名配飾，代表清爽、安靜與守護。以太陽與月亮為靈感的限定娃娃，造型可愛療癒，同時能完美收納加州蘆薈防曬棒或隨身小物，並搭載可拆式掛勾，輕鬆掛於背包與腰帶上，讓防曬棒隨行並具風格。

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

