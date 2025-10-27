眉毛怎麼畫更自然？畫法、位置一次看　原生感畫眉重點在眉眼輪廓

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

眉毛、眼線、眼影往往是新手最頭痛的地方，畫不好就會顯得妝容不平衡！其實畫眉關鍵在「眉眼銜接」、也就是眉毛走向要與眼型相互呼應，整體看起來才會自然不突兀，化妝師提醒，眉型除了依照臉型修飾外，更應以眼型為基準，不僅能放大雙眼，還能讓五官輪廓更立體，妝感也更乾淨。以下拆解4個新手必學眉毛畫法技巧！

眉眼一體感很重要！眉毛要跟「眼型走向」協調

很多人畫眉毛時容易陷入單一公式，不是一律平眉、就是把眉峰畫高，其實真正能修飾五官的眉型，重點在於是否與眼型呼應。眉毛的下緣若能和眼型下緣保持相似走向，眉眼看起來就像是同一個框架，整體比例自然協調。

▲眉眼一體感很重要。

像是圓眼就比較適合略帶弧度的彎眉型，能放大眼神、又不會過銳利；細長的鳳眼則可以選擇略彎且偏長的眉型，讓氣質更幹練。只要掌握「眉毛與眼型走向一致」這個原則，就能避免眉毛和眼睛看起來突兀的問題。

眉眼畫法Step1：先觀察「下眼瞼曲線」

在開始畫眉毛之前，建議先完成眼妝，尤其是臥蠶和下眼線，因為臥蠶會影響整個眼型輪廓。正面平視鏡子，仔細觀察眼睛下緣的曲線，用眼影或眼線輕輕描繪，並在臥蠶下方標記幾個參考點，再連成自然的弧線。這條「下眼瞼曲線」就像是眼型的地基，能幫助理解眼睛的形狀。許多新手常常忽略這個步驟，結果畫眉毛時完全沒有方向，只要先抓到下眼瞼曲線，不僅能讓臥蠶更立體，也能作為眉毛設計的依據，讓後續眉眼銜接更自然。

眉眼畫法Step2：把下眼瞼曲線「翻轉」到眉毛

這一步是整個技巧的核心！想像把剛剛畫出的下眼瞼曲線往上翻轉，放到眉毛的位置，這不是要求完全一模一樣，而是確保眉毛的整體走向與眼型的弧度一致。很多人眉毛修得太直或太平，導致眉毛和眼睛像是兩條平行線，看起來僵硬又呆板，把下眼瞼曲線作為參考後，眉型會自然帶出柔和弧度，整體呈現像杏仁形或橢圓形，線條柔和卻不失精神。這樣的畫法適合各種眼型，也不會挑臉型，對新手來說尤其實用。

眉眼畫法Step3：依定位點描出眉型

有了參考線之後，就可以開始實際描眉。建議先用眉筆輕輕點出三個定位點：眉頭、眉峰（眉中）、眉尾，這樣眉型框架會更穩定。接著再根據翻轉的曲線，慢慢把這三個點連接起來，並填補眉毛空隙。這個方法能避免畫出「眉頭過濃」、「眉峰過銳」、「眉尾過長」等常見錯誤，畫出來的眉毛會剛好服貼眼型，帶有自然弧度。對臉型較短或眼距較寬的人來說，這種畫法甚至能起到「矯正比例」的效果，讓五官更加均衡。

眉眼畫法Step4：眼影範圍控制在「眉毛＋下眼瞼曲線」之間

最後一個重點，就是控制眼影範圍。眉毛與下眼瞼曲線所形成的杏仁形／橢圓形區域，就是最剛好的眼影範圍，將眼影暈染在這個框架內，能讓眼睛自然放大、輪廓更深邃。如果眼影暈得太超過，不僅容易顯得臉部比例壓縮，也會讓整個妝容看起來髒髒的，相反，將眼影控制在這個範圍內，既能強調眼神，也能保持乾淨清爽的妝效，無論日常還是正式場合都很適合！

眉眼畫法Step5：淡化眉色，減少眉毛存在感

想要眉毛更自然減齡，最後一步就是「淡化眉色」。建議用染眉膏降低眉毛的顏色濃度，模糊原本過重的眉型輪廓，這樣能讓眉毛與膚色、髮色更和諧，避免因眉毛過深而顯得生硬或老氣。也可以用遮瑕膏修飾眉毛下緣，把邊界修乾淨，讓眉型更精緻柔和，不僅能減少眉毛的「存在感」，還能打造空氣感與透明感，讓整體妝容更輕盈減齡。

●深髮色、深色眉：
推薦灰棕調染眉膏

●漂髮／亞麻髮：
可選用淺金／亞麻色調

●淺色眉：
若眉毛本身顏色偏淡，也可用霧面眼影或修容粉掃邊緣

●濃眉淡化眉色技巧：
濃眉可以用螺旋刷＋少量遮瑕先順著毛流刷淡眉色，等遮瑕乾透再畫眉，不易結塊又服貼。

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

