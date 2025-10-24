成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

▲在工作上略有成就的人，都會好好利用假日。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

周休兩天大家都在做什麼？許多人趁機好好休息，或是耍廢一整天追劇，希望把周間的疲勞跟壓力，能在周六周日平衡一下，美國《富比士》網站曾整理出幾個成功人士在假日的小習慣，幫助大家參考，讓民眾在工作跟生活之間，更能夠達成平衡。

起床時間一致

很多人都覺得好不容易到了周末，一定要睡個飽，造就了晚起床的不良習慣，其實雖然看似好好補眠，但卻會造成身體作息上的混亂，週末持續保持早睡早起，不但身體不會疲累，週一的工作品質也不會受到影響。

計畫早晨

無論是是平日或是週末，頭腦最清醒的時間一定是早上，所以周末最想做的活動應該安排在上午，好好規劃自己的早晨時光也是重點。

戶外行程

平日總是待在辦公空間，建議在假日時要到戶外走走，無論是爬山、散步都能有益身心，你會相當驚訝自然能帶給頭腦更多愉悅舒適的感覺，同時也很有啟發性。

追尋熱情

忙碌的平日光陰，在下班後可能無法進行自己的興趣，像是烹飪、打球、看音樂會或寫作，那些讓你覺得開心的活動，盡量在假日延續你對它們的熱忱。

抽離工作

若在假日持續思索工作的事，長期下來身心將會覺得非常疲累，不是一個好的習慣，你會一直覺得你永遠處於工作狀態，成功的人通常會懂得在假日把工作抽離，讓自己恢復平靜，那是一段屬於自己的重要時刻，才能有精神的回到工作崗位。

保持運動

如果有慢跑習慣，在假日也不會停歇，運動不僅能讓身體保持健康，同時也是一種心靈治療，它能發洩情緒與不安感，是一種好的生活習慣，而非一個任務。

陪伴親友

維持家庭的親密跟友誼是重要的，在假日能相聚不受打擾的進行活動，自然是需要的，無論是吃頓飯、家族烤肉或喝杯下午茶，家人跟好友絕對是你值得花時間相處的對象。

準備待辦事項

在假期最後一天的下午，花30分鐘檢視下週重要的行程或代辦事項，可以有效減少對下週一開始工作產生的焦慮感，也能提高一週的工作效率。