fb ig video search mobile ETtoday

成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則

>

▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

▲在工作上略有成就的人，都會好好利用假日。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

周休兩天大家都在做什麼？許多人趁機好好休息，或是耍廢一整天追劇，希望把周間的疲勞跟壓力，能在周六周日平衡一下，美國《富比士》網站曾整理出幾個成功人士在假日的小習慣，幫助大家參考，讓民眾在工作跟生活之間，更能夠達成平衡。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

起床時間一致
很多人都覺得好不容易到了周末，一定要睡個飽，造就了晚起床的不良習慣，其實雖然看似好好補眠，但卻會造成身體作息上的混亂，週末持續保持早睡早起，不但身體不會疲累，週一的工作品質也不會受到影響。

計畫早晨
無論是是平日或是週末，頭腦最清醒的時間一定是早上，所以周末最想做的活動應該安排在上午，好好規劃自己的早晨時光也是重點。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

戶外行程
平日總是待在辦公空間，建議在假日時要到戶外走走，無論是爬山、散步都能有益身心，你會相當驚訝自然能帶給頭腦更多愉悅舒適的感覺，同時也很有啟發性。

追尋熱情
忙碌的平日光陰，在下班後可能無法進行自己的興趣，像是烹飪、打球、看音樂會或寫作，那些讓你覺得開心的活動，盡量在假日延續你對它們的熱忱。

旅行,風景,退休,假期,休假,出國,旅遊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

抽離工作
若在假日持續思索工作的事，長期下來身心將會覺得非常疲累，不是一個好的習慣，你會一直覺得你永遠處於工作狀態，成功的人通常會懂得在假日把工作抽離，讓自己恢復平靜，那是一段屬於自己的重要時刻，才能有精神的回到工作崗位。

保持運動
如果有慢跑習慣，在假日也不會停歇，運動不僅能讓身體保持健康，同時也是一種心靈治療，它能發洩情緒與不安感，是一種好的生活習慣，而非一個任務。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

陪伴親友
維持家庭的親密跟友誼是重要的，在假日能相聚不受打擾的進行活動，自然是需要的，無論是吃頓飯、家族烤肉或喝杯下午茶，家人跟好友絕對是你值得花時間相處的對象。

準備待辦事項
在假期最後一天的下午，花30分鐘檢視下週重要的行程或代辦事項，可以有效減少對下週一開始工作產生的焦慮感，也能提高一週的工作效率。

▲▼錢,金錢,成功,成功人士,上班族。（圖／PIXABAY）

關鍵字：

成功人士, 假日習慣, 工作生活平衡, 生活品質, 工作效率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 Jisoo謝高雄場粉絲熱情　戴82萬卡地亞珠寶唱跳 星巴克今起「特定品項買一送一」　13款飲品任選現賺一杯 大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭 SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費 沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面