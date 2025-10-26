「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

▲少根筋星座總讓人又愛又恨。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些星座天生單純、個性直率，做事憑直覺，常常讓人哭笑不得，被朋友笑稱「少根筋」。可愛到讓人為他捏把冷汗，其實他們不是笨，只是心思太單純，盤點「少根筋星座Top 3」，一起來看看誰最容易活在自己世界裡吧！

#第1名 射手座

射手座的「少根筋」幾乎是出了名的。他們樂觀開朗，對生活總是抱持「沒什麼大不了」的態度，天塌下來也有人先擋。即使遇到問題，也傾向用幽默帶過，不太會鑽牛角尖。這種個性雖讓人羨慕，但有時也容易忽略細節，像是記錯時間、說話太直、惹人誤會。他們不是故意粗心，而是心思全在「探索世界」上，對瑣事興趣缺缺。幸好射手就算偶爾糊塗，也讓人難以生氣。

#第2名 雙魚座

雙魚座活在童話世界中，他們感性又浪漫，常沈浸在自己的想像中。正因如此，現實中的細節容易被他們忽略。雙魚常常忘東忘西、聽不清楚重點，答應的事也可能因「分心」而漏掉。但他們做錯事時一臉無辜的樣子，反而讓人捨不得責怪。雙魚的「少根筋」其實是一種柔軟的保護色。

#第3名 牡羊座

牡羊座行動派又直接，想到什麼就立刻去做，完全不拖泥帶水。只是這份「快狠準」常伴隨著「不經大腦」的副作用。牡羊容易衝動說錯話、做錯事，甚至忘記自己剛剛答應過什麼。其實他們不是沒心眼，而是反應太快、沒時間多想。雖然偶爾讓人覺得他們少根筋，但這份真誠的行動力，也很容易被人讚賞。