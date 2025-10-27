「5大族群」易水腫！營養師教你吃消水腫蔬果、飲品

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

▲聖女番茄能幫身體排出多餘的鈉。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是水腫體質嗎？早上起床臉容易腫？但是晚上又恢復「原廠設定」，營養師高敏敏分享，一般人水腫原因大多是因為吃太鹹，當鈉攝取過量，使得水分滯留體內形成水腫，首要必須攝取幫助利尿和高鉀食物，做到留鉀排鈉為大原則。

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

▲水腫嚴重的人，早晚體重差很大。

有什麼食物能幫助消水腫呢？營養師高敏敏列出食物如下：

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

#蔬果類-高鉀蔬果，幫助排鈉

菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有豐富鐵質。

奇異果：除了鉀之外，也富含維生素C及奇異果酵素，能幫助消化。

香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。

金針菇：金針菇為高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。

聖女番茄：能幫助排出多餘的鈉、減少水分滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15-20顆即可。

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

#消水腫飲品 -具利尿成分

玉米鬚水：玉米剝下來的玉米鬚不要丟掉，可以拿來煮成玉米鬚水。豐富的鉀離子幫助排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫是很棒的。

紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。

黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀，可以幫助排鈉。

咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

綠茶：綠茶中也含有咖啡因，除了能利尿消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。

營養師也點名容易水腫的五大族群，分別為外食族、久坐久站的人、常常穿高跟鞋、缺乏運動、生理期前，別以為腫就不能喝太多水，高敏敏建議水腫反而更需要喝水，只要不是因疾病造成的水腫，多喝水反而可稀釋身體中鈉的濃度、促進鈉排出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

