美周記／超高顏值必收！SABON、MFK聖誕香氛禮盒大集合

記者曾怡嘉／綜合報導

年末倒數計時，一起來看看本周美妝新鮮貨，挑對適合產品，讓你的美麗更上一層樓。

▲Bondi Wash 沼澤茶樹&洋甘菊私密潔淨凝露，250ml，850元、 白柏&天竺葵貼身衣物專用洗衣精，250ml，700元。

來自澳洲的Bondi Wash首度跨足女性私密護理領域，以天然植萃配方溫和呵護女性的私密肌膚與貼身衣物。沼澤茶樹＆洋甘菊私密潔淨凝露專為女性私密敏感肌膚設計，結合澳洲原生植物沼澤茶樹與羅馬洋甘菊精油，有效淨化異味、舒緩乾燥與不適，同時維持私密處菌叢生態平衡。白柏＆天竺葵貼身衣物專用洗衣精。以低濃度蛋白酵素溫和分解分泌物與汗漬，兼具潔淨與護衣效果，中性pH值、無螢光劑、無漂白劑配方，嬌嫩布料也能安心使用。

▲MFK 2025 限量耶誕冷杉蠟燭，750g，12,400元。

Maison Francis Kurkdjian 的Mon beau Sapin 耶誕冷杉香氛蠟燭，其靈感源自傳統聖誕樹濃郁的木質氣息，今年全新限量版以雪白玻璃瓶身打造，宛如陽光灑落初雪之上，閃爍著純淨而高雅的光芒，散發冬日的溫暖與典雅氛圍。

▲MFK 2025 限量節慶蠟燭禮盒 75g*3(耶誕冷杉、暖心薑餅、焦糖蘋果)，4,180元。

此外今年更首度精選過往暢銷的香氛蠟燭改版再創新，連同限量耶誕冷杉香氛蠟燭以及精選今年限量推出的親密系列香氣共推出六款全新香氛蠟燭，每一款皆由義大利匠心打造的玻璃工藝，將香氣幻化成色彩斑斕、半透光感的高級燭杯。

▲SABON 流光夜宴限量系列。

SABON推出《流光夜宴限量系列》，以皇室晚宴的主題，呈現華麗宴席間流動的美好景象與動人柔光，由法國調香師Laurence Leon，選擇以桂花的蜜意暖香、白木蘭的柔美，遞近飄送檀香與香草的溫潤，創造繁華熱烈中的靜美。

▲SABON 流光夜宴香潤夜色禮盒，4,280元。

以經典「三部曲」沐浴儀式重現夜宴間的璀璨流光，沐浴油的綿密泡沫帶來清潔與呵護，磨砂膏拂去暗沉，乳液則為肌膚披上光澤與香氣，交織著桂花與白木蘭的柔美蜜意，隨附的100ml沐浴油可方便攜帶，讓旅途中也能沉浸於美好香氣之中。

