《排球少年!!》高雄夢時代快閃　《防風少年》台中六大打卡點登場





▲《排球少年!!》10月底在高雄夢時代快閃店登場。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

兩大人氣動漫本月底同步在中南部開設主題快閃店，粉絲可在高雄統一時代百貨與台中PARK2草悟廣場，一次體驗《排球少年!!》與《WIND BREAKER 防風少年》的熱血氛圍。兩地快閃店皆設有多處拍照點及限定周邊，從角色立牌到吉祥物旅充、無框畫與掛軸，讓粉絲能近距離感受作品魅力。

《排球少年!!》快閃店10／30高雄登場 四大打卡點重現經典場景

陪伴許多粉絲走過青春歲月的《排球少年!!》，10／30至12／11進駐統一時代百貨高雄店1樓，以「應援旗」與「烏野七大主力櫥窗」等四大拍照點打造熱血場景。現場可見烏野高中、青葉城西、音駒及白鳥澤等校旗幟齊列，門口並有五位人氣角色迎接來客；「坂之下商店」大型扭蛋也同步登場，讓粉絲挑戰A賞。

周邊新品超過70款，包括可自行組裝的壓克力「自組旋轉摩天輪組」售價780元、售價680元的「小夜燈」，還有「吉祥物發光旅充」，售價550元及「硅藻土杯墊」售價199元。另推出十款「盲抽壓克力不倒翁」，單款售價190元、雙面飲料提袋及角色立牌，售價280元與480元。快閃店營業至12／11，每周一至四營業時間從上午11點至晚上10點，周五營業至晚上10點半，周末兩日上午提早從10點半就開門。

《防風少年》10／31台中開幕 限定周邊超過50款

《WIND BREAKER 防風少年》快閃店將於10／31至明年1／11於台中PARK2草悟廣場登場，設有六大打卡區，包括動畫第二季畫面的「防風少年主視覺」、角色迎接門、「等身主角牆」及「街頭區」等，重現作品中的熱血場景與名台詞。

現場推出超過50款周邊，從「無框畫」與「掛軸」到「冷水瓶」、「旅充」與「盲抽徽章」等實用品皆有。粉絲亦可收藏角色「鑰匙圈」、「束口袋」與「人物小吊飾」系列，或將角色形象印製的「海報組」、「空調毯」及「杯墊」帶回家收藏。展覽每日開放時間為：周一至周五上午11點半至晚上8點，周末與例假日從上午10點半至晚上8點。