fb ig video search mobile ETtoday

《排球少年!!》高雄夢時代快閃　《防風少年》台中六大打卡點登場

>

▲《排球少年!!》、《防風少年》快閃店。（圖／各業者提供）

▲《排球少年!!》10月底在高雄夢時代快閃店登場。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

兩大人氣動漫本月底同步在中南部開設主題快閃店，粉絲可在高雄統一時代百貨與台中PARK2草悟廣場，一次體驗《排球少年!!》與《WIND BREAKER 防風少年》的熱血氛圍。兩地快閃店皆設有多處拍照點及限定周邊，從角色立牌到吉祥物旅充、無框畫與掛軸，讓粉絲能近距離感受作品魅力。

▲《排球少年!!》、《防風少年》快閃店。（圖／各業者提供）

《排球少年!!》快閃店10／30高雄登場　四大打卡點重現經典場景
陪伴許多粉絲走過青春歲月的《排球少年!!》，10／30至12／11進駐統一時代百貨高雄店1樓，以「應援旗」與「烏野七大主力櫥窗」等四大拍照點打造熱血場景。現場可見烏野高中、青葉城西、音駒及白鳥澤等校旗幟齊列，門口並有五位人氣角色迎接來客；「坂之下商店」大型扭蛋也同步登場，讓粉絲挑戰A賞。

▲《排球少年!!》、《防風少年》快閃店。（圖／各業者提供）

周邊新品超過70款，包括可自行組裝的壓克力「自組旋轉摩天輪組」售價780元、售價680元的「小夜燈」，還有「吉祥物發光旅充」，售價550元及「硅藻土杯墊」售價199元。另推出十款「盲抽壓克力不倒翁」，單款售價190元、雙面飲料提袋及角色立牌，售價280元與480元。快閃店營業至12／11，每周一至四營業時間從上午11點至晚上10點，周五營業至晚上10點半，周末兩日上午提早從10點半就開門。

▲《排球少年!!》、《防風少年》快閃店。（圖／各業者提供）

《防風少年》10／31台中開幕　限定周邊超過50款
《WIND BREAKER 防風少年》快閃店將於10／31至明年1／11於台中PARK2草悟廣場登場，設有六大打卡區，包括動畫第二季畫面的「防風少年主視覺」、角色迎接門、「等身主角牆」及「街頭區」等，重現作品中的熱血場景與名台詞。

▲《排球少年!!》、《防風少年》快閃店。（圖／各業者提供） ▲《排球少年!!》、《防風少年》快閃店。（圖／各業者提供）

現場推出超過50款周邊，從「無框畫」與「掛軸」到「冷水瓶」、「旅充」與「盲抽徽章」等實用品皆有。粉絲亦可收藏角色「鑰匙圈」、「束口袋」與「人物小吊飾」系列，或將角色形象印製的「海報組」、「空調毯」及「杯墊」帶回家收藏。展覽每日開放時間為：周一至周五上午11點半至晚上8點，周末與例假日從上午10點半至晚上8點。

關鍵字：

《排球少年!!》, 《防風少年》, 快閃店, 高雄統一時代百貨, 台中草悟廣場, 動漫周邊, 拍照打卡點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

營養師激推「瘦瘦菜」便宜好取得　有助調節血糖、控制食慾

營養師激推「瘦瘦菜」便宜好取得　有助調節血糖、控制食慾

美周記／超高顏值必收！SABON、MFK聖誕香氛禮盒大集合 連假結束讓人提不起勁　「3個重點」讓你順利收心、重振精神 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？ 「5大族群」易水腫！營養師教你吃消水腫蔬果、飲品 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則 大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面