蔡康永：所謂的成長，大概就是要不斷地面對人生裡接踵而來的失去

▲蔡康永與小S金鐘獎合體，兩人真摯的友情令人動容。

▲蔡康永與小S金鐘獎合體，兩人真摯的友情令人動容。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

蔡康永的文字溫柔犀利，就像一面鏡子映照著人心，他用幽默的文字講述人生道理，細膩的感受道出情感，讓人讀著讀著就到心理，盤點他讓人印象深刻的人生金句，你對哪句最有感？

#所謂的成長，大概就是我們要不斷地面對人生裡接踵而來的失去。

#通常不會一整天都不順利，通常是不順利大概3到30分鐘，然後我們決定為這3到30分鐘生氣一整天。

#每天渾渾噩噩，是因為大腦根本沒有接到通知，它不知道該幹嘛。大腦是你的將軍，它會替你下令，但它需要知道：陛下想前往哪裡。所謂的向宇宙許願，其實是向自己的大腦許願，請告訴它你的目的地。

#如果你並不羨慕他的人生，你就沒道理相信他的建議。

▲蔡康永的「人生金句 」字字入心 。

#壓力又不是錢，請不要一筆一筆存起來，每一次壓力來了，處理它或是失禮的叫它滾，不要留它作客。

#別和世界賭氣，你故意撒手不管的人生，最後並沒有別人會在意。

#雖然很感謝別人的幫忙，但其實心裡知道要靠自己才可能好起來。

▲蔡康永的「人生金句 」字字入心 。

吵架是氣不死對方的，還可能氣到自己。沒感覺才能氣死對方，然後不會氣到自己。

#不用感謝那些傷害過你的人，他們只是一群任務失敗的混蛋。

#遇到前任的尷尬有時是在尷尬自己當年的品味。

