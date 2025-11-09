2025聖誕限定美妝一次看！DIOR星願版藍星唇膏、愛馬仕駿馬蜜粉餅夢幻清單

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

最讓人期待的聖誕節終於要來啦～每到聖誕美妝品牌都會推出限定單品、高顏值包裝，今年的夢幻逸品編輯已全數蒐羅，跟著這篇一起挑禮物、找靈感，完成你的聖誕願望清單！

迪奧聖誕彩妝 奇幻星願限量版



2025聖誕節，Dior化身為充滿魔力的「夢幻馬戲團」！以馬戲團的奇幻世界為靈感，將繽紛色彩、旋轉帳篷與閃耀星河巧妙交織，全系列包裝披上金色外衣，重新演繹品牌經典單品，就像一場魔幻奇幻世界。

迪奧聖誕限量新品：迪奧金緻雙頭唇釉



Dior今年為聖誕節帶來超夢幻的迪奧金緻雙頭唇釉，金色外殼非常有質感，一端是高飽和柔霧星光唇釉，質地滑順輕盈，塗上後是帶微微閃光的霧面妝感；另一端則是晶透的閃耀釉光唇蜜，可以疊加出水潤細緻光澤，一抹就讓唇妝從霧面瞬間切換成閃亮女神感！

迪奧聖誕限量奇幻星願版：迪奧藍星唇膏



除了有新品雙頭唇釉外，迪奧藍星唇膏今年換上超華麗的限定金燦外殼閃耀登場！唇膏蕊心上還刻有Dior招牌的幸運星圖騰，細節滿分，一打開就超有節慶儀式感。金緻外殼搭配經典CD Logo，完美詮釋藍星系列一貫的高訂氣勢與優雅氛圍。

這次同步推出的限量色閃耀透光#010星願水晶更是夢幻到不行！薄擦時晶透閃亮、厚塗又像是幫雙唇打上星光濾鏡，光澤感細緻又溫柔，讓妳在聖誕燈光下閃到讓人移不開眼。

迪奧聖誕限定限量色選：迪奧超完美持久亮采露 #001粉耀白



迪奧超完美持久亮采露也換上了閃閃發光的限量金緻外殼登場！這次推出全新限定色#001粉耀白，細緻的粉色霓光就像是星河流動，輕抹在肌膚上就能透出柔亮光澤，讓底妝自帶聖誕濾鏡般閃耀。

配方中加入了鳶尾花萃取精華與閃耀珍珠粉末，質地輕盈水潤，推開後像保濕霜一樣滑順服貼，可以瞬間提亮氣色、修飾膚質，打造自然又閃耀的珍珠光肌。

迪奧聖誕限定奇幻星願版：迪奧超完美氣墊外殼



迪奧超完美氣墊外殼今年也推出限定版「奇幻星願」新裝！外殼上以閃爍的金屬星星與經典CANNAGE藤格紋交織出夢幻質感，再點綴上Dior標誌，搭配純淨白色外殼，整體華麗又高雅，完美呼應聖誕節的閃耀氛圍。

可以自由搭配3款不同妝效氣墊粉蕊，霧面高訂感還是水潤光澤肌，都能夠輕鬆打造無瑕底妝。這顆氣墊不只妝效出色，拿在手上更像一件精品配件，讓妳在節日時刻也能星光熠熠、光采奪目。

迪奧聖誕限定奇幻星願版：迪奧經典五色眼影



Dior經典五色眼影也換上了閃耀登場的「奇幻星願」限定版，整盤以金燦外殼包裹，盤面壓印上Dior經典的CANNAGE藤格紋與Logo，細緻的珠光粒子閃爍如星塵，光是拿在手上就能感受到滿滿節慶氛圍。

每盤眼影都結合柔霧、緞光、珠光3種質地，搭配隨附刷具，從日常淡妝到派對濃妝都能夠輕鬆駕馭。這次的配色靈感來自馬戲團嘉年華與聖誕派對，暖金調與冷紫調交織，華麗又不失高級感，無論眼神是甜美閃亮還是冷豔迷人，都能一次完成。

迪奧聖誕限定包裝



品牌再度攜手義大利藝術家Pietro Ruffo，以他細膩筆觸描繪出專屬的「奇幻星願」聖誕圖騰。靈感取自馬戲團的絢爛幻彩，空中飛人、雜技演員與柔術大師在幸運星光下陸續登場！限量包裝還有金色Christian Dior燙金飾帶妝點，結合法式浪漫與節慶氛圍，為每份禮物注入獨一無二的璀璨儀式感！

香奈兒聖誕限量彩妝系列



今年聖誕，香奈兒把星星魔法變成一整個限量彩妝系列！這次的主題圍繞「光與影」的對比，色調靈感來自夜空的閃耀層次，神祕又華麗，深邃的黑、閃亮的金到溫柔的銅色，每一抹都像星光灑在臉上。

香奈兒聖誕限量彩妝系列：香奈兒璀璨星辰頰彩盤



靈感來自星辰閃耀的光芒，香奈兒璀璨星辰頰彩盤絕對是今年聖誕最夢幻的重點單品！一盤結合腮紅、打亮雙重用途，輕刷就能讓臉龐透出絲緞般的柔和光采，這次聖誕系列推出了兩款限量色#997玫瑰、#998蜜桃，#997玫瑰柔美的淺桃粉腮紅搭配珠光白打亮，讓臉頰閃出自然光澤，像被星光親吻一樣；#998蜜桃杏桃色腮紅與白金燦打亮完美融合，妝感溫暖又有氣色，超適合節慶派對！

香奈兒聖誕限量彩妝系列：香奈兒四色眼影 #397璀璨星辰



CHANEL四色眼影新色選#397璀璨星辰，以宇宙與天體的光影為靈感，粉盒上綴有品牌象徵性的五大星際符碼，中性藍灰、光澤深銀紫、緞光薰衣草紫、光澤水藍色，四色組合靈感來自夜空中光與影的交錯，粉質細緻柔滑，可以輕鬆暈染、隨心疊擦，不管是日常的微光眼妝，還是節慶派對的華麗妝效，都能展現宛如星河流轉的高級光澤感！就像是把整片宇宙藏進眼妝裡。

香奈兒聖誕限量彩妝系列：香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 星璨版



聖誕系列超炫耀絲絨唇膏星璨版，整支包裝閃著金燦光澤，還有經典的雙C標誌，金色外殼加上柔霧唇色，真的讓人忍不住想入手！唇膏質地是那種霧中帶柔光的絲絨感，塗起來滑順不乾，這次推出2個限定色：#548渲染是溫柔優雅的粉紅調，#549美麗人生 則是帶點暖色光澤，兩支都超適合節慶約會或派對時擦上。

香奈兒聖誕限量彩妝系列：香奈兒超炫耀釉光唇萃



香奈兒超炫耀釉光唇萃這次也推出2款超夢幻的限量新色，#558星璨是帶珠光的桃粉洋紅，#559星雲則是珠光深紫紅，色澤濃郁又迷人，兩款都閃著很美的細緻珠光，塗起來飽和又不厚重，唇妝閃閃發亮一開口就自帶星光濾鏡！

香奈兒聖誕限量彩妝系列：香奈兒九色眼影



今年聖誕，香奈兒還有推出3款節日限定的九色眼影盤，每盤皆含九款高飽和新色，涵蓋柔霧、緞光、閃亮與金屬光質地，讓你可以自由玩色、隨心暈染，打造百變妝效。

#847繆思靈感來自女性堅毅與自信綻放時的光芒，將「力量」與「女性」的雙重特質融入色彩之中，盤中結合深邃綠、藍與紅色調，搭配復古金、玫瑰金與鉑金金屬光，展現迷人張力與華麗氣場。

#848創作家靈感取自藝術與建築的結構美，混合灰棕與赤陶礦物色，再融入前衛的深紫、蜜桃與薄荷綠，呈現自由奔放的創作精神。

#849太空旅人以外太空為靈感，選用帶未來感的奇幻色調，打造如星際漫遊般的妝感體驗！盤中交織裸橘、星空藍與藕紫色，搭配從黑到藍的金屬光澤，散發濃厚的宇宙氛圍。

YSL 奢金流星聖誕系列



今年聖誕，YSL Beauty帶來超華麗的奢金流星聖誕系列，延續聖羅蘭先生的自由精神，用最有魅力的金色與星辰元素打造出一場閃耀又浪漫的節慶派對！整個系列以金色流星為主題，外觀上那道閃爍的紋路就像流星劃破夜空，閃著細緻亮粉光。

YSL 奢金流星聖誕系列：情挑誘光嫩唇凍限定新色



情挑誘光嫩唇凍聖誕新色#12是超漂亮的裸蜜金光！這款唇凍質地是特別的凍膜配方，包裹著高濃度玻尿酸與95%精油成分，保濕力滿分但完全不黏膩，能長效維持24小時潤澤感！上唇後能均勻修飾唇色，就算是深唇女孩也能擦出飽滿又透亮的水光嘟嘟唇。

YSL 奢金流星聖誕系列：情挑誘光嫩唇膏限定新色



情挑誘光嫩唇膏則出了兩款新色#21是一支蜜橘金揉合玫瑰光的柔膚粉色，甜中帶氣質，適合日常使用，#22則融合暖玫瑰與金粉光澤，約會或節慶派對都能一擦驚艷！質地一樣是標誌性的水潤透亮感，輕盈不黏膩，讓雙唇閃出奢華又自然的光澤。

YSL 奢金流星聖誕系列：2025聖誕限量奢華唇膏限定新色



2025聖誕限量奢華唇膏限定新色#1936是一支非常有氣勢的紅棕色，顏色是帶紅調的深棕色，一擦立刻讓妳散發成熟魅力與高級氛圍！質地滑順又飽和，薄擦有微霧紅茶感、厚擦則是濃郁紅棕，無論是節慶妝還是晚宴造型都超百搭。

YSL 奢金流星聖誕系列：限量時尚四色眼影盤#025奢金流星



靈感取自星夜的色譜變化，這盤眼影牌將流星劃破夜空後的光暈化作眼妝靈感，打造出柔和又奢華的節慶光感！四色漸層包含香檳金、玫瑰粉金、啞光裸膚、醇厚棕色，可以自由切換從日間的微光閃爍到夜晚的深邃煙燻，一盤搞定所有場合。

粉質細緻又輕盈，還特別添加了來自摩洛哥亞特拉斯山脈的咖啡籽油、甜杏仁油與無花果仙人掌籽油，上妝時更服貼、不卡粉，霧光、緞光與金屬光層層堆疊，留下細緻又閃耀的光影，美得讓人移不開眼。

YSL 奢金流星聖誕系列：恆久完美奢燦漠光6色頰彩盤



除了眼影盤YSL還推出全新恆久完美奢燦漠光6色頰彩盤，外裝以粉色皮革結合經典CASSANDRA Logo，精緻得就像精品小皮件。這盤頰彩盤靈感來自摩洛哥沙漠的日夜光影變化，清晨的粉金晨曦、正午的金銅烈日，再到夕陽餘暉的浪漫漸層。

盤內六款色包含#77幻境裸粉、#02癮誘焦糖、#22古銅沙影、#44裸沙瑰粉、#93透光薔薇、#54性感漿果，完美重現日落時分的浪漫紅暈，6個顏色都超美！粉質細緻輕盈，一刷就能與肌膚自然融合，持妝一整天都不暗沉，無論單擦、打亮或混搭，都能打造出宛如沙漠夕陽般的柔焦光暈妝效，讓妳的節日妝容閃耀動人。

NARS 星漾幻境高訂系列



2025年末，NARS攜手荷蘭鬼才設計師推出壓軸限定星漾幻境高訂系列，以顛覆規則、突破想像為靈感，開啟一場跨足高訂時尚與美妝藝術的未來盛宴！整個系列從多功能彩妝盤的夢幻光澤，到明星底妝與唇彩限定包裝的細節，都充滿未來感。

NARS 星漾幻境高訂系列：奢慾緞光唇膏

外殼以高訂時裝為靈感，結合多維度光影折射設計，閃爍著宛如雕塑般的立體光澤，質感華麗到讓人捨不得用。唇膏搭載獨家色彩唇雕技術，一抹即現高飽和緞光光澤，讓雙唇綻放出立體又高級的色感。#829是很溫柔的肉桂粉色，在光線下還會閃爍細膩光澤，輕盈無負擔的奶霜質地能緊密貼合雙唇，滑順延展、持久不乾。

NARS 星漾幻境高訂系列：裸光幻彩蜜粉餅



粉體由粉黃、粉紅、粉藍 三原色交織成大理石紋，細緻輕盈、貼膚度極高，能自然校正暗沉與膚色不均，讓膚色更勻淨、柔滑、有透明感。外殼採用多維度光影折射設計，就像是高訂珠寶般閃耀立體光澤。上臉後瞬間柔焦膚質、提亮氣色，呈現非常細緻的亮感！定妝、提亮，都能輕鬆打造出無瑕柔霧光肌。

NARS 星漾幻境高訂系列：6色頰彩盤



這盤頰彩盤絕對是今年最夢幻又實用的收藏之一！一盤集結 腮紅、提亮、修容3大功能，精選6款人氣熱銷色調，無論是想打造自然好氣色，還是節慶光澤妝容，一盤全搞定！粉質細緻絲滑、延展性高，輕輕一刷就能自然融入肌膚，層層疊擦也不顯厚重，妝感輕盈服貼、持色長達16小時，以天然色料萃取呈現最真實、最飽和的顏色，讓每一次上妝都像被柔光包圍般透亮動人。

NARS 星漾幻境高訂系列：4色眼彩盤



夢幻登場的星漾幻境版4色眼彩盤，以閃爍星河為靈感，玫瑰粉、燦金、薄荷藍灰與柔和裸棕4款色選，結合碎閃與霧面質地，色彩細膩又富層次，能輕鬆暈染出自然光影。眼彩盤粉質很細、一抹即顯色，疊擦後能呈現深邃立體的光澤層次，閃耀的玫瑰粉和金燦色像是星光閃爍，薄荷藍灰與裸棕則是平衡了整體調性，妝感乾淨又有氛圍感，讓你化身聖誕夜最閃耀的星光主角！

NARS 星漾幻境高訂系列：星漾幻境打亮餅



全新登場的星漾幻境打亮餅，以獨特珠光配方打造出令人著迷的碎閃光澤。粉質輕盈細緻、觸感絲滑，輕刷於臉部或身體，便能隨光線流轉折射出細膩光暈，這款打亮餅的珠光粒子很細，可以隨著動作反射光線，讓肌膚在每個角度都閃爍迷人，疊加在腮紅或是掃在鎖骨、肩頸，都能展現很美的立體光澤。

M·A·C 聖誕限量「未來樂園」系列



M·A·C這次的聖誕系列以未來樂園為主題，光彩奪目的全新包裝讓節慶的每個瞬間都閃閃發亮！

M·A·C 晶透光感唇油棒



M·A·C新品晶透光感唇油棒，膏體的細緻切面就像是精雕細琢的冰晶，上唇瞬間融化，除了很水潤外還有一層漂亮的光澤。

M·A·C 閃耀果凍眼影



就像果凍般清透的新品閃耀果凍眼影，細緻珍珠光澤一抹即閃；可以單獨使用，也可以疊擦在眼影之上做點綴，共推出了三款全新限定色選，包含優雅灰褐色SPARKLE SPARKLE、甜美嫩粉色ICE LIST以及時髦古銅金GLIMMER FOR BREAKFAST。

M·A·C 極自我緞光唇膏



M·A·Cximal潤澤緞光唇膏推出三款全新聖誕限定色調，上唇後的顏色高飽和也很顯色，蘊含保濕配方能夠長效滋潤雙唇達八小時。

M·A·C 超透亮冰晶潤唇露



冰晶唇露這次一口氣推出三款聖誕限定色，還搭配了冰霜薄荷綠外殼！蘊含椰子油、荷荷芭油及白芒花籽油的純植物精油，能夠長效潤澤保濕雙唇，質地輕盈上唇舒適無負擔，推出的三款限定色選包含帶有淡紫冰晶感的嫩粉色FROZEN、清透薄荷綠的HINT OF MINT以及透亮裸色TWINCLE TAUPE。

Hermès Rocabar 愛馬仕絲柔粉妝煥顏蜜粉餅



Rocabar駿馬限量蜜粉餅靈感來自Hermès經典的藍紅條紋賽馬毯，這個圖案早在1920年代就出現，原本是為賽馬打造的馬披毯，後來變成品牌的代表設計之一，香氛、絲巾到包包都能看到它的身影。

這次Rocabar圖案被重新演繹成蜜粉餅，外盒上那匹駿馬就像是要從絲巾裡奔跑出來，細節非常精緻。粉餅本身以幾何構圖呈現五種柔和色調，帶點珍珠光澤與自然銅色，刷上臉後能自然提亮膚色、修飾氣色，讓肌膚透出溫柔光感！粉質細緻又滑順，輕輕一刷就能柔焦毛孔、讓妝感更乾淨服貼，持久又不厚重。

SUQQU Hoarfrost Art 系列



SUQQU今年以幸福假日為靈感，細緻的珠光和水漾光澤完美相容。

SUQQU 晶采彩妝組



今年聖誕推出的晶采彩妝組，除了有眼彩盤外還有搭配潤澤液狀頰彩，#149舜華是一盤紫丁香配藍感粉紅色調的眼彩盤，微光粉紅色調的液狀頰彩搭配起來非常甜美可愛！

#150光飾則是帶有光澤質感的金色疊加杏黃色調，藍色系的光感珠光眼影非常適合節慶做點綴，組合搭配的微光玫瑰色調散發溫潤的光澤，暈開後會是一種很自然的血色感。

SUQQU 晶采潤艷唇膏



SUQQU這支透明色唇膏擦上後會有一層很漂亮的光澤感，能讓唇部更澎潤立體、修飾唇紋，添加的保濕成分也可以當作唇膏打底做使用。

RMK Breeze Bliss Escape 系列



今年年末RMK推出Breeze Bliss Escape系列，靈感源自自然萬物帶給人的感受以喚醒五感為主軸，將陽光、空氣、聲音與觸感的記憶轉化為色彩語言，並融入每一款包裝設計中，從色彩的碰撞、質感的對比，到打開盒蓋瞬間的驚喜視覺，都營造出一種新鮮又雀躍的節慶氛圍！

RMK 微風之憩眼頰彩盤



這盤眼影盤捕捉了異國風情的陽光、砂粒的溫熱、綠葉映射陰影下的沁涼空氣，一盤蘊含了暖色調和冷色調，而且還有添加珠光細閃，整體顏色非常適合秋冬。

RMK 立體深邃眼線筆



這支眼線筆同樣添加了細膩珠光，使用上滑順很好上手，#Sweet Oblivion色調是很討喜的珠光粉，很適合上在臥蠶上提亮，#Latte Luxe則是帶有古銅粉紅栗棕色的色調，暈染陰影、或是勾勒線條都很適合。

RMK 絲絨光彩口紅



這兩支新色分別為玫瑰裸色調和棕色調，#Sugarush是帶有冷掉藍感的玫瑰裸色，日常或是上班都很適合擦上這支，#Hidden Ego則是帶有淡淡黑色調的冷紅棕，完全就是為了這個秋冬而生的新色，兩隻唇彩絲絨的膏體滑順也很顯色。

RMK 透光唇蜜



這支透光唇蜜實在美得不像話！透明感的橙色調添加了偏光珠光，清澈橙色與偏光綠色交織出鮮明對比，一抹就有嘟嘟唇的妝感非常可愛。

RMK 透光眼頰棒



透亮的薄荷色調眼頰棒，多彩的珠光交織濕潤般的水漾光澤，這支眼頰棒可以當作眼妝打底，也可以作為最後的提亮，除了有細微的金銀兩色珠光，還有綠色、藍色、紅色的大顆粒珠光交織閃爍！

RMK 微風之憩定妝餅



散發透明感和粉底的亮麗妝效，全新淡藍色定妝餅就像薄紗般透出淡雅光澤，清透涼感的柔滑膚質，除了能不改變底妝顏色，還可以防止油光氾濫。

SNOW BEAUTY聖誕彩妝 雪花香氛魔法盒



SNOW BEAUTY超夢幻的雪花香氛魔法盒又回來啦！每年的限定包裝都美到像藝術品一樣，今年的主題是冰羽雪湖之舞，更是夢幻到不行，整個系列就像走進雪之國的童話世界，這款粉餅不只是外型仙氣滿滿，實力也超強！可以喚醒肌膚透亮光采、有效抑制黑色素生成、防止瑕疵與雀斑形成，讓膚色看起來更均勻明亮。

配方中加入了甘草酸衍生物與乳木果油，能深層滋潤、鎖住養分，還能舒緩粉刺與痘痘問題，粉體裡還有色珠光、雪花閃耀粉末，可以自然反射光線、修飾毛孔與膚色不均，讓肌膚透出柔焦光感～同時也能吸附多餘油脂，讓妝感從早到晚都維持清爽亮澤！

