睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé都穿　蕾絲睡衣3招穿搭公式直接複製不出錯

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

近期從明星到時尚博主們之間都在風靡一項時尚單品，那就是「蕾絲睡衣」！還不知道要怎麼搭配嗎？本篇3招公式跟著搭不會出錯。

觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣為靈感的造型。Jennie、Rosé日前登上時裝週的睡衣風格造型更因此成為時尚圈熱門焦點，觀察街頭的時髦人士，也會發現蕾絲睡衣已融入了女性日常，為生活添了點法式慵懶，也能隨著不同搭配轉換風格，「蕾絲睡衣」怎麼穿才不會顯得俗氣露骨？以下3招公式直接複製不會出錯。

蕾絲睡衣3招穿搭公式

蕾絲洋裝＋長褲

緞光洋裝加入蕾絲滾邊，是女孩們最喜歡的睡衣款式，既舒服又有女人味，不過要直接外穿還是讓你有點害羞嗎？剛開始嘗試的你，推薦可以搭配長褲來完成造型，垂墜感重的褲裝或是牛仔褲都很適合，以俐落中性的單品來中和溫柔的氛圍，如果還是不自在，也能夠多加一件T恤作為內搭。

寬鬆上衣＋蕾絲洋裝

許多歐美博主們都很愛這樣的搭配，將蕾絲洋裝外再罩上一件上衣，讓露出的下襬剛好點綴腰際，適合平常喜歡街頭感、中性穿搭的女孩，挑戰為日常加入這個浪漫的小細節，會發現整個造型層次都加分了！

單穿蕾絲洋裝＋中性單品

總體來說，要調和蕾絲睡衣給人太過私密、露骨的感受，必定需要其他的單品來輔助。然而，想嘗試單穿蕾絲洋裝、展現自信身材，當然也是可以的！推薦藉由寬鬆的皮革外套、寬版西裝外套來搭配，最能體現若隱若現的魅力；另外，也可以透過叛逆風格的靴子來混搭，一枚充滿個性的小公主立刻Get。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

美麗佳人, Marie Claire, 睡衣, 穿搭

