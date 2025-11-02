伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲

fb ig video search mobile ETtoday

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

「伯朗咖啡館」科大概念店以「都市客廳」為核心，用空間與節奏回應新世代的生活方式。店內結合丹麥家具品牌HAY的設計語彙，設置7.5秒自取咖啡機，並推出深受歡迎的現做美式餐點，展現品牌貼近Gen Z日常的全新樣貌。

近年來台灣的咖啡市場越來越多元，不論是手沖還是精品烘豆，各有風格，就連近年全球吹起的北歐咖啡風潮也能在台灣看見。成立於1998年的「伯朗咖啡」以罐裝咖啡起家，近年來拓展嘗試多種可能，打造了「伯朗咖啡館」，並沒有一味跟著市場變化，而是觀察台灣人的生活習慣，試著找出更貼近消費者的方式。去年他們就推出南京概念店展現品牌的新風貌；近日品牌再次打造第二間以新世代為核心打造的概念據點「伯朗咖啡館科大概念店」，將設計、美味與社交融入生活，讓人重新認識這個熟悉的名字。

最懂城市節奏的咖啡館

「伯朗咖啡館科大概念店」位在忠孝東路三段、捷運忠孝新生站商圈，踏入空間就是品牌規劃的「快區」，這是專為通勤族、學生所設計的座位區，配備全台連鎖咖啡館首創的「Coffee on Tap」咖啡自取機。消費者只需幾秒即可取用一杯擁有手沖層次的單品咖啡，無論冷萃或熱飲都能自由選擇，滿足忙碌生活中的即時需求。

再往內走去則是「慢區」，設置有木質家具、柔光沙發與書香環繞的閱讀區，營造出自然放慢腳步的氛圍。為有時間壓力與想要安心休憩的不同步調，各自找到適合的節奏。

科大店的設計以「都市客廳 Urban Living Room」為概念，延續北歐美學的溫潤線條，加入磁磚與水磨石等懷舊材質，讓空間同時擁有時間的質感與當代的明亮比例。並選用丹麥品牌HAY家具與深色木質調，帶出愉悅而穩定的氛圍。

用Gen Z習慣打造餐飲

除了空間設計，餐飲也更貼近Gen Z的生活節奏。菜單上有「罪惡厚培根酸種麵包」、「開心抹茶奶蓋椰子美式」等熱門品項，風格輕鬆、有趣，好吃的模樣讓人會想拍照、分享。其他還有「黃金酥脆早餐捲」、「經典雞肉凱薩捲」或沙拉系列，都兼具美味和份量。再搭配現做甜點和創意特調，無論早午餐、下午茶或晚餐時段，都能找到適合的選擇。整體氛圍更自在，也讓這間熟悉的咖啡館多了一點生活感。

松露蛋酪梨酸種麵包

松露獨特奢華風味嫩蛋，搭上新鮮酪梨與瑞可達起司，以酥香酸種麵包為基底，整體風味協調、層次分明，令人回味無窮。（科大店限定）

罪惡厚培根酸種麵包

朝氣滿滿的太陽蛋，抹上蜂蜜的鹹甜厚培根搭上綿密薯泥，油脂與香氣滲入外酥內軟酸種麵包，每一口都是無法抗拒的罪惡饗宴！（科大店限定）

噶瑪蘭威士忌香蕉藍莓法式吐司

鬆軟綿密的法式吐司，抹上特製噶瑪蘭威士忌卡士達，點綴炙燒焦糖香蕉片與新鮮藍莓粒，果香與酒香碰撞，每一口都充滿驚喜。

開心抹茶奶蓋椰子美式

開心果與抹茶的馥郁甜香，幻化如雲朵般細緻奶蓋，搭上清爽椰子水美式咖啡，沁涼爽口與香醇綿密的完美平衡！

午夜黑芝麻奶蓋茉莉美式

香醇濃郁黑芝麻冰奶蓋，配上茉莉綠與熱美式的組合！冰醇與溫熱、綿密與清爽，交織來襲，體驗豐富感官饗宴。

成為生活圈的一份子

此外，品牌也發現年輕世代對咖啡館的想像已經不同，對他們來說這裡可以是放鬆、交流的日常空間。科大概念店因應推出「Breakfast Club 早餐俱樂部」，以健康餐點、限定活動和週末講座，讓喝咖啡成為社交生活的一部分。

未來也將舉辦各種課程與聚會，邀請音樂人、插畫家或運動品牌合作，讓咖啡與創意生活有更多連結。這裡逐漸成為北科大周邊學生、居民與上班族都常來的聚點，無論是聊天、工作或休息，都能找到自己的節奏。同時，品牌也延續社區友善的理念，開放空間讓居民參與活動，讓咖啡館真正融入生活圈，成為大家生活的一份子。

伯朗咖啡館 科大概念店

即日起試營運，試營運期間營業時間：07：30～18：00

台北市大安區忠孝東路三段52號1樓

