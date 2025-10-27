fb ig video search mobile ETtoday

伯爵寶石拼貼面盤有深意　致敬普普藝術大師安迪沃荷

▲▼PIAGET,Ap 。（圖／公關照）

▲伯爵推出全球限量50只的Andy Warhol系列Collage 18K黃金彩色寶石面盤自動上鍊腕錶，2,370,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶暨珠寶名家伯爵（PIAGET）攜手普普藝術大師安迪沃荷基金會（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts），以安迪沃荷的拼貼藝術作品《Collage》為靈感，推出全球限量50只的Andy Warhol系列「Collage」18K金彩色寶石面盤自動上鍊腕錶，以黑瑪瑙為面盤基底，鑲嵌黃色蛇紋石、粉紅蛋白石與綠玉髓，拼貼出抽象且富有張力的構圖，呼應他1986年創作的寶麗來拼貼自畫像。

▲▼PIAGET,Ap 。（圖／公關照）

▲錶面設計從普普藝術大師安迪沃荷的拼貼藝術作品「Collage」中汲取靈感。

安迪沃荷生前是伯爵收藏家，一生擁有7只伯爵腕錶，其中最具代表性者為他於1973年購得的經典枕形15102型腕錶，此次伯爵打造的Andy Warhol系列「Collage」18K金彩色寶石面盤自動上鍊腕錶，正是以此傳奇錶款為藍本，45毫米18K金錶殼飾以圓環狀日內瓦波紋（Côtes de Genève），是當代Andy Warhol系列中首款以貴金屬打造的作品；限量錶背也有亮點，鐫刻他自拍像藝術圖案與簽名。

▲▼PIAGET,Ap 。（圖／公關照）

▲Andy Warhol系列Collage自動上鍊腕錶的錶背亦鐫刻一幅藝術化呈現的安迪沃荷自拍像。

伯爵掀起的寶石面盤熱力不減，AP（Audemars Piguet，愛彼）慶祝創立150周年，推出3款搭載寶石面盤的CODE 11.59系列限量陀飛輪錶，分別以紅寶石根、藍色方鈉石、綠色孔雀石製成面盤，配上陀飛輪錶罕見的小錶徑錶殼，顯的精緻優雅。
 

▲▼PIAGET,Ap 。（圖／公關照）

▲AP採用孔雀石打造面盤的CODE 11.59 系列自動上鍊飛行陀飛輪腕錶。（圖／AP提供）

